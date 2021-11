Cuál es la zona de la ciudad qué más se resiste a tener oficinas vacías

A pesar de la progresiva vuelta a la presencialidad bajo la modalidad de trabajo híbrido, la vacancia de las oficinas clase B no da tregua. Durante el tercer trimestre del 2021, la superficie libre mantuvo su tendencia alcista y alcanzó los 10,1%, según un informe de Cushman & Wakefield. En otras palabras, el aumento interanual de la vacancia en este segmento es del 44%.

La superficie alquilada de oficinas de clase B es escasa. En el mercado sobreofertado, la débil demanda apenas llega a los 620 m², que representan solo un 5% de la superficie transaccionada en el trimestre pasado. Este número queda diminuto comparado con los 13.017 m² que se alquilaban previo a la pandemia, precisamente en el tercer trimestre del 2019. La superficie en construcción y en proyecto alcanza los 134.467 m².

El precio de alquiler pedido en el Distrito Tecnológico es de US$10,4 el metro cuadrado PATRICIO PIDAL/AFV

Cuáles son las zonas más caras y las más disponibles

En términos de valores de las oficinas de clase B, el precio promedio del metro cuadrado en alquiler se mantuvo en US$17,3 mensuales, igual que el año pasado. De acuerdo al informe, lidera el ranking de valores desde 2019 el submercado de Libertador GBA, con US$21,90/m², mientras que el informe detalla que el Distrito Tecnológico es el área que pide los precios más bajos con US$10,40/m². Ambos submercados se ubican en la zona no céntrica (non CBD), donde el precio promedio por m² es de US$18,60. En la zona céntrica, el metro promedia los US$16,80, donde el submercado más caro es Retiro - Plaza San Martín a US$20,60 el metro cuadrado promedio y los más bajos en Centro Sur a US$12,1/m².

La vacancia en Microcentro es la más alta del segmento clase B y llega a 14,1% PATRICIO PIDAL/AFV

De los 1.152.105 m² que componen la zona céntrica (CBD) de oficinas clase B, el 10,1% tiene una demanda insatisfecha. El submercado de Microcentro tiene la vacancia más alta de todas con un 14,1% de libre de sus 226.072 m² totales, donde el precio del metro cuadrado promedio ronda los US$14,10. Le siguen en términos de superficie libre Puerto Madero (13,6% de vacancia a US$20,50/m²), Catalinas – Plaza Roma (9,4% libre a US$18,10/m²), Centro Sur (10,1% de vacancia a US$12,10/m²), 9 de Julio (5,5% de vacancia a US$18,6/m²) y Retiro - Plaza San Martín (5,47% de superficie libre a US$20,6/m²).

Por otro lado, de los 407.048 m² que conforman la zona no céntrica (non CBD) de este rubro también el 10,1% de las oficinas no están alquiladas. El submercado de Libertador GBA es el que registra la mayor tasa de vacancia con un 11,8% libre de sus 99.621 m²; lugar en el que el metro cuadrado promedio cotiza a US$21,90. Dentro del área periférica, le siguen en términos de vacancia Corredor Panamericana, Libertador CABA, Corredor Dardo Rocha y finaliza la lista el Distrito Tecnológico.