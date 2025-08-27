“Cuando se libera un espacio, enseguida se alquila”: la avenida porteña en la que casi no quedan locales vacíos

En medio de un contexto de pleno reacomodamiento de la economía, una avenida porteña sorprende con su fuerte demanda de locales comerciales y prácticamente nula oferta de espacios vacíos.

Así lo reveló un informe de LJ Ramos, que analiza el corredor que se levanta en la avenida Santa Fe, entre las avenidas Scalabrini Ortiz y Pueyrredón, y mostró que la vacancia de locales comerciales en esa zona se ubica en 1,4%. De esta forma, superó a otros corredores analizados por la inmobiliaria que posicionaban al tramo de la avenida Cabildo, entre Virrey del Pino y Avenida Monroe, en el primer lugar del ranking, con un 1,6% de vacancia, o a la avenida Rivadavia, entre Avenida La Plata y Colpayo, con el segundo puesto, donde los niveles se acercaron al 2,1%.

“Santa Fe es un corredor que sigue en la mira de las marcas que quieren estar en las mejores ubicaciones”, señala Santiago Winokur, del sector retail de Newmark, y detalla los motivos que explican esta demanda: “Su ubicación estratégica, rodeada de barrios residenciales consolidados y con gran flujo peatonal, refuerza su atractivo para las marcas que buscan visibilidad y volumen de ventas”. Por su parte, señalan que el porcentaje de vacancia de la zona se ubica en torno al 2,8%.

Jesica Amendola, gerente de locales y oficinas de Adrián Mercado, coincide con Winokur y señala que clave de la zona “está en la combinación de alta densidad residencial, flujo peatonal constante y excelente conectividad gracias a las líneas D y H del subte y múltiples colectivos”. Además, agrega que el corredor muestra un fenómeno relevante: “Su vacancia se mantiene baja incluso en ciclos de retracción económica, debido a que la demanda no depende exclusivamente del consumo de un solo público objetivo, sino que se nutre de un mix equilibrado de consumidores con diferentes motivaciones de compra: hay una fuerte presencia de oferta de moda y textil, salud y belleza, gastronomía, alimentación y tecnología“.

“La vacancia es mínima. Cuando un local se desocupa, el reemplazo llega en muy poco tiempo, especialmente en esquinas y frentes amplios”, agrega Martin Akian, director comercial de Aranalfe, y suma como elemento importante de atracción de la zona la cercanía con el shopping Alto Palermo y la presencia de marcas consolidadas.

Marcelo Zuliani detalla cuáles son las marcas que eligieron este lugar para instalarse. Desde firmas internacionales como Zara, hasta retailers nacionales como Cuesta Blanca o Le Utthe. Este último, que cuenta con 53 locales en todo el país, tiene uno justamente en la avenida Pueyrredón, el cual lograron comprar el año pasado. “Cuenta con 700 m²”, detalla Miranda Bielsa, coordinadora de Comunicación e Identidad de Marca de Le Utthe, y agrega: “La zona tiene muchas ventajas, bocas de subte, cercanía con el Alto Palermo”. En el caso de Cuesta Blanca, acaban de cerrar el alquiler de un local en las avenidas Pueyrredón y Santa Fe y, recientemente, refaccionaron su local de Santa Fe y Billinghurst, ubicado también en este corredor.

Desde LJ Ramos detallan que el rubro de moda y textil sigue liderando la oferta comercial de la zona. En cuanto a lo gastronómico, observan una disminución en la presencia de locales que “en 2024 ocupaban el segundo lugar de participación y hoy están quintos”. En porcentajes de Toribio Achával, que analiza este corredor, aunque entre Azcuénaga y Coronel Díaz, el 38,09% de los locales pertenecen al rubro de indumentaria, calzado y marroquinería, y solo el 15,55% son locales de gastronomía, alimentos y kioscos.

¿Cuáles son los precios de alquiler en este corredor porteño?

Según Winokur, los precios pedidos para “los pocos espacios libres” rondan los US$45/m² por mes. El informe de LJ Ramos muestra valores muy similares y asegura que el precio pedido de alquiler de locales comerciales en la avenida Santa Fe, entre Scalabrini Ortiz y Pueyrredón se ubica en US$41,1. “La alta visibilidad del corredor y su demanda convierten a la zona en un punto atractivo para inquilinos, lo que también explica el elevado valor de precio pedido. De hecho, cuando un local bien ubicado se libera, rápidamente aparecen inquilinos interesados, con valores que suelen convalidarse sin dificultad”, señala Marcos Ballario, broker de LJ Ramos.

Un informe de Colliers del primer semestre del 2025 agrega un dato curioso: llamó la atención la fuerte dispersión de valores de alquiler entre zonas próximas: Santa Fe (Pueyrredón) mostró un valor de US$45,50/m², mientras que en Santa Fe (Callao) cayó a US$25,87/m², lo que evidencia cómo microlocalizaciones pueden seguir trayectorias disímiles.

“Incluso en un contexto inflacionario, la ubicación de este corredor garantiza facturación por encima de la media, lo que justifica alquileres más altos”, agrega Amendola y explica que las marcas líderes y franquicias priorizan la zona por su visibilidad, poder adquisitivo y trayectoria como polo comercial, “lo que permite que los locales vacantes se ocupen rápidamente”.