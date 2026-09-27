Este es el refugio nocturno de montaña más alto de Europa al que se llega por una caminata helada

Estoy atado a cuatro desconocidos, concentrado en la luz de mi linterna frontal, mientras me abro paso por el laberinto helado de grietas que surcan el glaciar Lys de los Alpes. Llevamos aquí desde las 5 de la mañana, impulsándonos unos a otros cada vez más arriba en el macizo del Monte Rosa, hacia el edificio situado a mayor altitud de Europa.

Acabamos de llegar a una enorme hondonada montañosa cubierta de nubes de nieve. El crepúsculo azul lechoso se desvanece en el suave resplandor del amanecer. Nuestro guía entrecierra los ojos mirando a lo lejos.

“En esa cresta”, dice, “¿Lo ves? Ese es el refugio Margherita". No veo nada, pero la cima a la que apunta tiene unas laderas tan escarpadas que estoy convencido de que se equivoca. Seguimos adelante y, al mediodía, por fin llegamos a la cumbre, a 4554 metros sobre el nivel del mar. Se revela ante nosotros el mundo cristalino y escarchado del pico Punta Gnifetti.

Ahora puedo ver el refugio. Me quedo sin aliento.

Con un aspecto que recuerda a una lata gigante, el estrecho edificio metálico de tres plantas no está construido sobre la montaña, sino que se balancea al borde de un precipicio. A un lado hay una pendiente nevada pronunciada y al otro, un kilómetro vertical de aire enrarecido.

Este es el Rifugio Capanna Regina Margherita, el edificio más alto de Europa. Y es donde se supone que debo dormir esta noche.

Así se ve el Rifugio Capanna Regina Margherita , el edificio más alto de Europa Capanna Regina Margherita

Un refugio digno de una reina

El macizo del Monte Rosa, que comparte la frontera alpina entre Italia y Suiza, alberga algunos de los picos más altos de los Alpes, incluido el propio Monte Rosa, que con 4.634 m solo es superado por el Mont Blanc. Punta Gnifetti (también conocida como Signalkuppe) ocupa el sexto lugar. Fue aquí donde se construyó un centro de investigación científica italiano y un refugio para montañeros, que recibió su nombre en honor a la entonces reina de Italia, Margarita de Saboya. La reina, famosa por su espíritu aventurero y su destreza física, insistió en ascender personalmente al refugio para su inauguración en 1893 y pasar la noche allí.

Más de un siglo después, el refugio sigue apoyando la investigación científica y, al mismo tiempo, funciona como un refugio de montaña que ofrece alojamiento rústico e impresionantes vistas panorámicas. Recorrer los paisajes invernales eternos del macizo se convirtió en una excursión muy popular. Aproximadamente 30.000 excursionistas alcanzan la cima cada año y 4000 pernoctan allí, listos, como yo —y la reina Margarita—, para decir que han dormido en las camas más altas del continente.

Aproximadamente 30.000 excursionistas alcanzan la cima cada año y 4000 pernoctan allí Capanna Regina Margherita

Opté por una excursión guiada de tres días, que requiere crampones y cuerdas. Como excursionista habitual, esto no me preocupó. Si algo me inquietaba, era la altitud. La caminata hasta el refugio implica un ascenso considerable, de 1200 a 4554 metros en solo dos días, por lo que una aclimatación gradual es fundamental.

A más de 4000 metros de altura

Mi viaje comenzó un día antes en el pueblo de montaña italiano de Alagna Valsesia, en las laderas del macizo del Monte Rosa, el final del camino asfaltado antes del ascenso a la montaña. Desde allí, una serie de trayectos en teleférico me llevaron rápidamente cuesta arriba hasta Punta Indren, donde me reuní con mi guía y los otros cuatro miembros de nuestro grupo de escalada.

Como aún nos estábamos aclimatando, nuestro primer día consistió en poco más de una hora de caminata sobre rocas y hielo hasta donde pasaríamos nuestra primera noche: el Rifugio Città di Mantova, un gran refugio de montaña de madera situado justo debajo del inicio del glaciar Lys. Había una marcada diferencia de temperatura con respecto a Alagna Valsesia, pero abrigándome bien para protegerme del viento helado, pude disfrutar de la terraza panorámica con vistas al verde valle que se extendía a mis pies.

A pesar del impresionante paisaje, dormí intranquilo, supongo que por la emoción ante el ascenso de 1000 metros del día siguiente y la adaptación de mi cuerpo a la altitud. Fue casi un alivio cuando sonó la alarma a las 4:00 y nos levantamos de la cama. Nos pusimos los crampones en las botas para evitar resbalar sobre el hielo glaciar y nos atamos con cuerdas, por si acaso alguien caía en una grieta.

Partimos sobre el glaciar y, tras una hora de abrirnos paso entre una maraña de grietas, superamos una cresta y avanzamos penosamente por la hondonada de la montaña. Detrás de nosotros, las nubes del amanecer burbujeaban en los valles y, frente a nosotros, se alzaban las paredes de picos de 4000 metros.

A pesar de la espectacularidad del paisaje alpino, este tramo intermedio de la caminata fue considerablemente más fácil que atravesar el empinado, agrietado y destrozado glaciar. Sin darme cuenta, estábamos iniciando el ascenso final hacia el refugio.

Aunque nunca he sufrido efectos adversos graves por la altitud, sí padezco vértigo. Mientras ascendíamos en zigzag por la cima, tambaleándonos junto a una cresta que se perdía entre la bruma, empecé a sentir el inconfundible mareo y, en lugar de disfrutar del paisaje, me concentré en dónde ponía los pies. Pero cuando volví a levantar la cabeza, ya lo habíamos logrado.

Un comedor ocupa casi toda la planta baja, mientras que las dos plantas superiores están llenas de camas tipo dormitorio Capanna Regina Margherita

El vértigo disminuyó al salir a la cima nevada. Una sucesión de picos montañosos, resplandecientes con sus cumbres heladas, se extendía a mi alrededor, junto con el refugio. Estaba exhausto. ¿Pero sería capaz de dormir en lo que sin duda era uno de los edificios más escalofriantes que jamás había visto?

El mejor lugar para dormir en Europa

Una vez dentro, el refugio se sentía como un capullo seguro, y era fácil olvidar lo precaria que era nuestra situación. Un comedor ocupaba casi toda la planta baja, mientras que las dos plantas superiores estaban llenas de camas tipo dormitorio que, la noche de mi estancia, estaban completamente reservadas. Dejé mi mochila en una de las literas y bajé a pedir un espumoso tazón de chocolate caliente con una cucharada de crema Chantilly.

Mientras saboreaba la bebida, entablé conversación con Tommaso Bagnati, uno de los cuatro guardas del refugio, quien me contó cómo las condiciones climáticas pueden poner de manifiesto la cruda realidad de vivir en el extremo norte de Europa.

“Cuando hay una gran tormenta, el edificio tiembla un poco y uno se siente muy pequeño”, dijo. “Si hay una tormenta eléctrica, uno puede sentir que está en medio de ella. Todos nuestros suministros se entregan en helicóptero, así que cuando el tiempo es muy malo y los helicópteros no pueden volar, uno se siente un poco aislado del mundo”.

Mientras me sentaba a cenar, un frente meteorológico atravesó las montañas. El refugio quedó cubierto de nubes y el aguanieve salpicaba las ventanas. Sentado a mi lado en la mesa del comedor común estaba el youtuber chino Jianpeng Cui, quien me comentó que, a pesar de la sensación de “fin del mundo” que se respiraba en el lugar, estaba gratamente sorprendido.

“Pensaba que solo habría una cama”, dijo. “Ni baño. Ni cocina. Pero no es así en absoluto. ¡Incluso puedo comprar pizza y jugo aquí arriba!”

Me sentí aliviado de que el mal de altura no me hubiera afectado esta vez. Pero no todos tuvieron tanta suerte. Mikhail Morozov, a quien conocí cuando bajaba de la cima, había sufrido dolores de cabeza y náuseas. “Lo más difícil fue adaptarme a la altitud”, dijo. “No estaba aclimatado y se asciende muy rápido. Después de un par de horas, la altitud empezó a afectarme mucho”.

La vida en el Refugio Capanna Regina Margherita, como en todos los refugios de montaña, es muy comunitaria. Dormir a gran altitud en un dormitorio estrecho con siete u ocho desconocidos, compartiendo dos baños sin ducha, implica una convivencia mucho más estrecha de lo que uno desearía. Pero el esfuerzo compartido de llegar al refugio también crea un fuerte sentido de compañerismo.

“Lo mejor para mí ha sido conocer gente de todo el mundo que ha venido aquí a escalar la montaña”, dijo Craig Shaw, un neozelandés que vive en Suiza. “Ver a personas de todas estas nacionalidades reunidas en este refugio es simplemente fenomenal”.

Quizás la verdadera magia de esta montaña no reside solo en su capacidad para albergar un refugio ubicado en un lugar tan insólito, sino en su capacidad para unir a las personas.