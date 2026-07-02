Los detalles del casamiento de Taylor Swift en el Madison Square Garden

Se esperan cientos de policías en labores de patrullaje y que se cierren algunas calles en Midtown Manhattan para un evento privado de dos días en el Madison Square Garden.

¿El motivo? El casamiento de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, según entrevistas y un memorándum interno de planificación policial.

A partir del jueves, agentes del Departamento de Policía de Nueva York, del Departamento de Policía de la Autoridad Metropolitana de Transporte y de la policía de Amtrak se desplegaron en los alrededores del lugar para el acto, que en el memorándum se describe como una celebración de la boda de Swift con Travis Kelce.

Se espera que haya cientos de policías en labores de patrullaje y que se cierren algunas calles en Midtown Manhattan Richard Drew - AP

Los actos están cerrados al público. La pareja ha invitado a unas 100 personas a una cena de ensayo en el Infosys Theater, un recinto dentro del Garden.

Durante una rueda de prensa sobre los preparativos de la ciudad para el 4 de julio, Jessica Tisch, la comisaria de policía, reconoció que había “un evento que estamos vigilando en el Madison Square Garden el viernes por la noche”, pero se negó a dar más detalles al respecto.

Travis Kelce, jugador de fútbol americano, se casará con Taylor Swift en Nueva York

“Por supuesto, la policía de Nueva York tendrá un dispositivo de seguridad preparado, pero no voy a dar más detalles por ahora”, dijo durante la rueda de prensa en One Police Plaza, donde apareció junto al alcalde Zohran Mamdani.

En una entrevista con 1010 WINS, Mamdani dijo que la ciudad estaba preparada para las aglomeraciones, “tanto si se concentran fuera del Madison Square Garden como si se reúnen en cualquiera de los puntos de observación de los fuegos artificiales del 4 de julio”.

El viernes se espera que lleguen hasta mil invitados al Garden para una gran celebración, con posibles presentaciones en el escenario, según el memorándum.

Las puertas del recinto se abrirán sobre las 16.00 para una hora del cóctel en el sexto piso, seguida de “una boda y una recepción en el recinto” que empezarán sobre las 17.30, según el memorándum. Se espera que el evento termine sobre las 2.00.

Swift también ha solicitado permisos para cerrar calles cercanas, según dos personas al tanto de la planeación. Se espera que entre ellas estén West 31st y West 33rd, que rodean el Garden.

El costo del permiso para celebrar un evento de gran envergadura —que se clasifica como aquel que “tiene un impacto considerable en la comunidad circundante” y requiere el cierre total de las calles— es de hasta US$66.000 al día.

La solicitud del permiso para los eventos se extiende hasta el mediodía del sábado, según las personas que conocen la solicitud. Aunque, el costo total de los pagos para los eventos en el Garden no quedó claro de inmediato.

Kenneth Corey, exjefe de departamento de la Policía de Nueva York dijo que probablemente se necesiten cientos de agentes de policía para garantizar la seguridad de la multitud fuera del recinto, además del equipo de seguridad privada que Swift ha contratado.

“No hay nada comparable a su nivel de fama y a su base de seguidores: está al nivel de Elvis, Michael Jackson o los Beatles en su apogeo”, dijo. “Estuve casi 35 años en la policía de Nueva York y nunca hubo una boda ni de lejos de esta magnitud”.

El viernes se espera que lleguen hasta mil invitados al Garden para una gran celebración Richard Drew - AP

Los aficionados de Swift son famosos por su entusiasmo y lealtad, y podrían aparecer cientos o miles de ellos fuera del recinto. La ola de calor que azota la ciudad desde ahora hasta el sábado también podría suponer un reto a la hora de garantizar la seguridad de quienes acudan, dijeron las autoridades.

La policía tendrá que instalar barreras de hormigón similares a las que se montaron durante las finales de la NBA para proteger a los fans de cualquier amenaza terrorista, como los atropellos con vehículos, dijo Corey.

El refuerzo policial se producirá durante el fin de semana largo del 4 de julio, un momento en el que el gasto del Departamento de Policía de la ciudad ya es elevado.

A principios de junio, Tisch les dijo a los concejales que el departamento preveía gastar unos US$92 millones en horas extras para hacer frente a las “exigencias históricas” para garantizar la seguridad pública en los eventos de verano de la ciudad, como el campeonato de la NBA y las celebraciones del aniversario número 250 de Estados Unidos. No estaba claro si el costo de la seguridad en torno a la boda de Swift estaba incluido en esa cifra.

Algunos neoyorquinos se han quejado de que la ciudad tenga que asumir los costos adicionales y los problemas de transporte asociados al evento de Swift.

Cuando se le preguntó sobre los preparativos para el evento, un vocero de la Agencia de Transporte Municipal (MTA por su sigla en inglés) dijo: “Esperamos que el servicio y el acceso a Penn Station sigan siendo normales durante todo el fin de semana festivo”.

Grace Rauh, directora ejecutiva de Citizens Union, un grupo de vigilancia del gobierno, dijo que las celebraciones eran positivas para la ciudad y su imagen, y que suponían un uso adecuado de los recursos.

“Es un anuncio fantástico de lo genial que es Nueva York”, dijo Rauh. “Lo entendemos. Somos de aquí. Ella podría casarse en cualquier sitio”.

Scott Munro, presidente del sindicato de detectives de la ciudad, no estaba de acuerdo.

Algunos neoyorquinos se han quejado de que la ciudad tenga que asumir los costos adicionales y los problemas de transporte asociados al evento de Swift TIMOTHY A. CLARY - AFP

“Deberían celebrar la boda en Pensilvania o donde sea que ella haya nacido”, dijo, al mencionar los altos niveles de agotamiento entre los agentes, que ya han hecho una cantidad extraordinaria de horas extras.

En el último mes, unos 5000 detectives han acumulado 85 horas extras debido a las finales de la NBA y el Mundial, dijo el detective Munro.

“¿Podemos agregar algo más aquí?”, dijo. “Creo que Travis Kelce y Taylor Swift deberían dar las gracias a todos los agentes que están ahí fuera bajo el calor, lejos de sus familias y trabajando”.

El Departamento de Policía va a estar “al límite de sus posibilidades ese fin de semana” por los otros eventos programados para celebrar el 250 aniversario de la nación, dijo Corey.

“El departamento exige una carga de trabajo considerable en cuanto a eventos programados, y probablemente no haya tenido comparación en la historia”, dijo.

Swift ha dado prioridad a la privacidad y la seguridad a lo largo de los años, y también se ha enfrentado a amenazas en el pasado. En agosto de 2024, se vio obligada a cancelar tres conciertos en Viena después de que las autoridades se enteraran de un complot para atacar uno de sus conciertos. Las autoridades registraron una casa en Austria, donde dijeron que encontraron componentes para fabricar bombas, machetes, cuchillos, dinero falso y propaganda del Estado Islámico. Un hombre de 21 años fue condenado por planear el atentado.

Tisch ya había ordenado a los agentes que trabajaran en turnos de 12 horas durante todo el Mundial, que terminará el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Swift ha dado prioridad a la privacidad y la seguridad a lo largo de los años, y también se ha enfrentado a amenazas en el pasado Richard Drew - AP

El despliegue para el evento de Swift será intenso, pero nada que ver con el enorme despliegue de fuerzas que rodeó las finales de la NBA, cuando se enviaron miles de agentes para controlar a las multitudes de aficionados y el desfile de la victoria de los Knicks. La policía creó una “zona acordonada” desde la calle 29 Oeste hasta la 35 Oeste, entre la Sexta y la Octava Avenida, donde cerró la calle al tráfico y a la mayoría de la gente.

Corey dijo que, en una ciudad que acoge constantemente desfiles gigantes, visitas de dignatarios y otros eventos a gran escala, una gran fiesta en el Garden debería ser como un día normal en la oficina.

“¿Acaso hay algún momento tranquilo en Nueva York?”, dijo.