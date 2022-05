Los hoteles se expanden al alquiler temporario y ofrecen casas privadas de lujo, con chef y servicios exclusivos

Marriott International es la empresa hotelera más grande del mundo y aloja a una gran cantidad de viajeros en su casi 1,5 millones de habitaciones, las cuales están distribuidas en sus más de 8000 propiedades. Sin embargo, cuando busqué alojamiento en Annapolis, Md., el gigante de la hospitalidad no me llevó a ninguna de sus marcas, sino a un encantador pied-à-terre con una cocina gourmet, un balcón digno de Romeo y Julieta, y un personal predispuesto a facilitarme la estadía.

“Bienvenidos a ‘El Puerto’. Nuestro equipo está aquí para ayudarlo”, decía una nota de los propietarios de iTrip Vacations Annapolis, la empresa de administración de propiedades que supervisa la casa de Marriott.

En los últimos años, las cadenas hoteleras se han aventurado -también- en el mercado de alquileres a corto plazo. Un espacio dominado durante mucho tiempo por plataformas que se dedican a la hospitalidad.

El acuerdo comercial es sencillo: el propietario proporciona la residencia y el hotel o su socio de la industria se encarga del resto, como procesar la reserva, recomendar o reservar excursiones, solucionar problemas, ordenar durante la estadía y limpiar profundamente después de la salida.

Los viajeros, por su parte, también reciben beneficios por haber utilizado los servicios del complejo hotelero. Estos van desde premios del programa de lealtad hasta acceso a las comodidades del resort. Por ejemplo, los vacacionistas que reservan a través de Onefinestay, la empresa de alquiler de lujo que AccorHotels compró en 2016, pueden ganar y canjear puntos con el programa Live Limitless de Accor. En Londres -por ejemplo-, los inquilinos reciben ofertas especiales, como el paquete Pamper, y tarifas con descuento en el Sofitel London St James, una marca de Accor. Relais & Châteaux, que tiene una constelación de alojamientos de cinco estrellas, casas privadas con sus chefs y sofisticados restaurantes con estrellas Michelin.

“Los viajeros de negocios, así como muchos de los que lo hacen por ocio, valoran lo que le falta a Airbnb y lo que mejor hacen las firmas hoteleras: disponibilidad, hospitalidad profesional, estándares de marca y beneficios del programa de fidelización”, dijo Chekitan Dev, profesor de la Universidad de Cornell.

Los jugadores

Homes & Villas by Marriott International cuenta con el inventario más grande y el alcance más amplio, con aproximadamente 60.000 propiedades en alrededor de 75 países, una mezcla de alquileres de vacaciones tradicionales (Francia, México y Hawái) y lugares inusuales o sofisticados (Qatar, Kazajstán y Mauricio). Onefinestay de Accor ocupa un distante segundo lugar con 4500 casas, villas y chalets en todo el mundo. Relais & Châteaux ingresó al juego en abril de 2021 y su cartera ha crecido a 585 chalets, castillos, fincas de viñedos y otros tipos de hábitats boutique en seis continentes.

Por su parte, Mandarin Oriental Exclusive Homes, que se lanzó en marzo con propiedades de StayOne, y Auberge Resorts Collection tienen un menú más limitado, con ocho y nueve propiedades, respectivamente. Graduate Hotels, que apunta a ciudades universitarias, es la última incorporación: la compañía planea lanzar Graduate Homes en Oxford, Mississippi, justo a tiempo para la temporada de fútbol de Ole Miss. Hasta el momento, cuatro propietarios se han inscripto. El programa de alquiler también está reclutando residencias en Ann Arbor, Michigan y Knoxville, Tennessee.

Los hoteles buscan atraer huéspedes

“Estamos buscando casas unifamiliares ubicadas en el centro con espacio al aire libre y estacionamiento adecuado”, dijo Kevin Osterhaus, presidente de Graduate Hotels, sobre los criterios de la compañía. Y agregó: “También deben ser únicos y exclusivos”.

La empresa no dicta la decoración, pero proporcionará ropa de cama, artículos de tocador y, si es necesario, vajilla. También ayudará con los servicios de limpieza y conserjería, e incluso atenderá las comidas y organizará el transporte. Las casas, que se alquilarán por aproximadamente US$1500 a US$3000 por noche, pueden aparecer en otros sitios de alquiler, pero, dijo Osterhaus, Graduate Homes conservará los derechos exclusivos sobre las propiedades durante los principales eventos universitarios, como la graduación y el regreso a casa.

Los hoteles no siempre tienen un candado en los alquileres; muchos aparecen en otros lugares de la web. Mandarin Oriental comparte sus listados con StayOne, que aportó su inventario a la relación. Si se busca alojamientos en Annapolis, por ejemplo, se puede encontrar varias propiedades “Marriott” en Booking.com, Vrbo e iTrip Vacations Annapolis, que administra las casas y apartamentos del área de Annapolis para la cadena hotelera. “Hay tanta oferta disponible que suele ser confuso. Existen miles de casas, habitaciones compartidas y hasta sótanos”, dijo Jennifer Hsieh, vicepresidenta de Homes & Villas by Marriott International, refiriéndose a los sitios de alquiler menos exigentes. “Uno de los grandes problemas es que no hay filtros de calidad”.

Hsieh dijo que Marriott creó Homes & Villas en respuesta al auge de la economía compartida. La determinación fue tomada luego de analizar una encuesta realizada en 2017 con miembros leales de Marriott Bonvoy. Allí, el 30% de los encuestados dijeron que se habían desviado del redil para reservar una propiedad privada. Al ver esa situación, la compañía intentó volver a atraerlos por medio de inmuebles aptos para el alquiler que tuvieran el sello de aprobación de Marriott, además de la promesa de puntos.

“Airbnb no tiene un programa de lealtad”, dijo Madison Blancaflor, editora de Points Guy. “La capacidad de ganar y quemar puntos, además de la atención al cliente y el servicio, son beneficios importantes”.

De manera similar a las reservas de habitaciones de hotel, los usuarios de Bonvoy pueden pagar su alquiler con puntos o una combinación de puntos y efectivo. También pueden ganar puntos e incluso embolsarse suficientes recompensas para financiar unas futuras vacaciones. Scott Mayerowitz, editor ejecutivo de Points Guy, acumuló US$1220,75 en puntos Bonvoy en el alquiler de un condominio de cinco noches en Vail, Colorado. Hizo una crónica de esta hazaña impresionante en su artículo de marzo, “Cómo tripliqué y gané 210,000 puntos y millas en una reserva épica de Marriott Homes & Villas”.

“Marriott brinda una experiencia de alquiler y un amplio programa de lealtad que resulta muy atractivo para el público”, dijo Blancaflor.

Pero eso no siempre tiene sentido para todos los viajeros. La gente necesita hacer cálculos. “Para mi primer alquiler, elegí Marriott debido a sus amplias opciones regionales y tarifas menos estratosféricas. Su herramienta de búsqueda ofreció 30 opciones para el área de Annapolis, que -finalmente- las reduje a solo tres”, contó Mayerowitz.

Formas de ahorrar

La toma de decisión fue influenciada por cuestiones económicas. “Para comparar manzanas con manzanas, introduje en la calculadora la tarifa de tres noches cotizada por iTrip y Marriott. El total de iTrip fue aproximadamente US$300 menos que el de Marriott, pero para aprovechar los ahorros, tendría que renunciar a los puntos Bonvoy. Como miembro de lealtad indiferente, esto no fue un gran sacrificio: solo tenía 2800 puntos, es decir, unos US$16.80, lo que apenas me quitaría un mordisco del precio de US$1322. Además, ganaría 4318 puntos, o alrededor de US$26, en el alquiler, porque Marriott otorga puntos solo sobre la tarifa base (US$863) y no sobre las tarifas adicionales (US$152 en impuestos y tarifa de limpieza de US$307)”, dijo Mayerowitz.

“Finalmente, me puse del lado de los ahorros, reservando directamente con iTrip. Aun así, le debo a Marriott por presentarme el puerto. El departamento de una habitación estaba impecable y elegante. El equipo de administración de la propiedad fue atento y receptivo. Y el regalo de bienvenida de vino tinto y papas fritas con sabor a cangrejo fue muy apreciado, especialmente después de un paseo al atardecer por el puerto. Regresé a casa relajado e iluminado. En el futuro, usaré mi número de membresía en próximas estadías en Marriott, para que algún día pueda alquilar una casa de vacaciones privada por cortesía de la cadena hotelera”, concluyó.

Airbnb, responde

La firma que se especializa en alquileres temporarios, Airbnb anunció que está cambiando la forma en que los usuarios puedan buscar las propiedades para arrendar. La empresa añadió decenas de nuevas categorías entre las que se destacan “cocinas de chef’' y ``casas históricas’'.

Los visitantes del sitio de Airbnb, que ingresen a partir de ahora, verán los listados organizados por 56 categorías que incluyen la proximidad a atracciones como una playa, a una actividad como el esquí o el surf, o por el estilo de la casa.

La función de estancia dividida permitirá a los usuarios reservar dos casas diferentes en la misma zona en un mismo viaje o alquilar dos lugares diferentes en una categoría, como dos parques nacionales distintos en el mismo viaje.

Airbnb dijo que los cambios ayudarán a la gente a encontrar listados que no sabían que existían antes y en lugares que no habían considerado. Esta modificación permitirá quitar la presión del turismo excesivo que solía producirse en los destinos más populares. El director general, Brian Chesky, lo calificó como el mayor cambio en el sitio web de la empresa en los últimos diez años. Además, la firma informó que los usuarios contarán con nuevas protecciones legales, en el caso que los anuncios no cumplan con lo prometido.

Los cambios están en marcha desde esta semana, a tiempo para lo que Airbnb predice que será una fuerte temporada para los alquileres. La semana pasada, la empresa predijo que los ingresos del segundo trimestre superarían los US$2000 millones, por encima de las expectativas de los analistas. Un dato que respalda a esta teoría es que las noches y experiencias reservadas durante el primer trimestre superaron los US$100 millones -por primera vez en la historia de la empresa-.

La compañía, con sede en San Francisco, dijo también que todas las reservas incluirán la promesa de encontrar una casa similar o mejor, o la devolución del dinero si el anfitrión cancela una reserva en los 30 días previos a la entrada o si el anuncio no cumple lo prometido, como tener menos habitaciones de las anunciadas.