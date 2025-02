Wanda en Estambul: cómo es el lujoso hotel donde se hospeda mientras en su casa están Icardi y la China

En medio de sus vacaciones de verano que disfrutaba en Pinamar, Wanda Nara debió regresar a Estambul, ciudad en la que vivió junto a Mauro Icardi hasta principios del 2024. Pero, esta vez, en vez de ir a la casa que compartió con el futbolista, se encuentra alojada en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad.

La empresaria y mediática argentina llegó el domingo a Turquía junto a su amigo y estilista Kenny Palacios, sin la compañía de su pareja, Elián Valenzuela (L-Gante), quien permaneció en Argentina tras sufrir un accidente en cuatriciclo en la ciudad balnearia. Su visita a Estambul se debe a su nominación a la Mujer del Año (Best Woman of the Year), un reconocimiento que recibiría esta misma noche.

El hotel Kempinski, en Estambul, tiene una entrada impactante

“Una argentina en Estambul. Esperando esta noche mi nominación”, publicó Wanda en su cuenta de Instagram junto a un reel en el que se la ve con un vestido rojo con volados, una extensa cola y un escote corazón.

Pero, mientras la conductora disfruta de su estadía en el lujoso hotel, en la ciudad también se encuentran su expareja junto a la actriz María Eugenia “la China” Suárez.

El delantero del Galatasaray viajó a Turquía la semana pasada para demostrar a las autoridades del club que su rehabilitación de la lesión en los ligamentos avanza según lo previsto. Se espera que haga una mudanza definitiva y retorne al juego en marzo.

Mauro Icardi y La China Suárez en su segundo viaje a Turquía

Así es el lujoso hotel donde está Wanda Nara

El Ciragan Palace Kempinski no es un hotel más: se trata del único palacio imperial otomano convertido en hotel de lujo de cinco estrellas sobre el Bósforo.

Es un palacio imperial otomano convertido en hotel de lujo de cinco estrellas

Este hotel es conocido por alojar a miembros de la aristocracia y personalidades de alto nivel, ofreciendo un ambiente de resort dentro de la ciudad. Con 317 habitaciones, tiene restaurantes gourmet, bares sofisticados, un spa y una piscina infinita al aire libre con vistas panorámicas.

Al llegar a su habitación, la Grand Deluxe Çırağan, Wanda se encontró con una cama cubierta de pétalos de rosas rojas. El ambiente tiene 50 metros cuadrados, ofrece vistas panorámicas del Bósforo y la histórica ciudad de Estambul.

Así es la habitación donde está alojada Wanda Nara

La habitación ofrece vistas panorámicas del Bósforo

Estas habitaciones fueron diseñadas para reflejar la opulencia de la era otomana, con una decoración que incluye sillones inspirados en el arte otomano y un baño de mármol. Además, cuenta con un balcón privado desde donde se pueden contemplar los paisajes turcos. El precio por noche en esta habitación se encuentra en torno a los US$1500, pero las suites más caras pueden llegar a los US$4800 la noche.

El precio por noche en la habitación de Wanda se encuentra en torno a los US$1500

LA NACION