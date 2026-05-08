Quién es Martín Migueles, el novio de Wanda Nara involucrado en la causa por el SIRA

Cuando su nombre empezó a sonar en los medios en los últimos meses, nadie conocía a Martín Migueles. Hasta que la relación con la mediática Wanda Nara impulsó su figura.

Migueles llegó a la vida de Wanda después de la tormentosa separación de la conductora con el futbolista Mauro Icardi. Es un reconocido empresario de Nordelta que conoció a la mediática por intermedio de una persona apodada ‘El Tano’, peluquero de la influencer.

La relación habría iniciado en agosto del año pasado. Migueles es descrito por el entorno de Wanda como un “machote que le lleva la cartera”. En efecto, el hombre se enfrentó varias veces a los móviles para pedir que dejaran tranquila a su pareja.

Wnda Nara conoció a Migueles tras su separación de Icardi

Migueles fue socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio y a quien le estaría alquilando su casa en Nordelta. “Hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana“, reveló en su momento Yanina Latrorre.

“Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en el 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León”, reveló Latorre sobre el historial de Migueles.

La relación con Wanda Nara

El 2 de mayo último, Wanda Nara le mostró a sus 17,5 millones de seguidores de Instagram el regalo que le hizo Migueles mientras ella permanece en Uruguay para el rodaje de una película.

En la cama de la habitación de su hotel se pudo ver un oso de peluche gigante, un imponente ramo de flores, un bolso de diseñador y una bolsa blanca de regalo, que posiblemente contenía alguna joya y una nota escrita a mano.

Sobre la investigación que alcanza a Migueles, Wanda declaró en su momento: “Yo siempre le creo a las personas las cosas que me dicen hasta que se demuestre lo contrario. Siempre creo en la palabra de todo el mundo”.

La causa por SIRA

Ahora, el peritaje sobre uno de los teléfonos secuestrados a Migueles, ex socio y amigo de Piccirillo, reveló un sistema paralelo para acelerar los tiempos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Migueles actuaba junto a otras personas, según surge de la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo.

La Justicia levantó este viernes el secreto de sumario en una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue y en la que se detectaron irregularidades con el SIRA.

Según consta en el expediente, al que accedió LA NACION, las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Migueles.

Wanda Nara y Martín Migueles RS Fotos

En la causa se investiga la maniobra del dólar blue que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. El Banco Central comenzó a cerrar en 2025 sus primeros sumarios.

Las investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.