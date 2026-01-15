Zara: la razón por la que Amancio Ortega decidió cerrar el primer local que tuvo la marca

El 9 de mayo de 1945 el reconocido magnate español, Amancio Ortega, abrió en la ciudad gallega de A Coruña, Zara, la marca que se convertiría en uno de los mayores imperios textiles del mundo. Casi 51 años después, el icónico negocio de la calle Juan Flórez anunció su cierre.

La tienda, de apenas 300 m2 y en la que trabajan 11 empleados, permanecerá operativa hasta el 30 de enero, según aseguró La Voz de Galicia.

El Zara de Juan Flórez tiene apenas 300 m2 y 11 empleados David Zorrakino - Europa Press - David Zorrakino - Europa Press

A pesar del cierre, la ciudad que vio nacer a la marca, no se quedará sin una sucursal. El grupo Inditex cuenta con 20 locales en este territorio entre los que se encuentran cuatro Zara, cinco Pull and Bear, dos Bershka, tres Massimo Dutti, dos Oysho, dos Stradivarius, tres Zara Home y un Lefties. Una buena noticia es que los trabajadores del local que cierra serán reubicados en alguna de estas ubicaciones.

La ciudad de A Coruña concentra 20 locales del grupo Inditex Shutterstock

La decisión se enmarca en una estrategia que el conglomerado gallego comenzó a implementar en el 2012: menos locales físicos, pero mejor ubicados y de mayor extensión.

En este contexto, otra locación dentro de A Coruña acaparará toda la atención: el Zara de la calle Compostela, ubicado a tan solo cinco minutos del local de Juan Flórez. Un espacio es ocho veces más grande, con una superficie comercial de 2400 m2. El edificio completo alcanza los 4900 m2 y está distribuido en seis plantas, cinco que exhiben indumentario de hombre, mujer y niños; y una en el que se encuentra el almacén y la zona de empleados.

El Zara de A Coruña de la calle Santiago de Compostela tiene 2400 m2 comerciales google maps

Pero hay más noticias y no son de cierre: el 31 de enero de 2026 Inditex inaugurará en A Coruña un nuevo emprendimiento,fuera del rubro textil. Se trata de Zacaffé, la apuesta de Ortega en el rubro gastronómico. Aunque no es la primera cafetería de esta marca en España, ya que el debut se llevó a cabo en 2024 en el Zara de Hermosilla en Madrid, es el segundo del país.

Los negocios inmobiliarios de Amancio Ortega

Hace un tiempo que Amancio Ortega, el multimillonario creador de la marca Zara, entre otras firmas de indumentaria española, invierte en activos inmobiliarios en diferentes países del mundo.

Amancio Ortega también invierte en activos inmobiliarios en diferentes países del mundo EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

El fundador de Inditex invierte parte de los dividendos que recibe de la compañía textil en el sector inmobiliario a través de su firma de inversión Pontegadea Inmobiliaria.

Entre las operaciones más recientes se encuentra la compra de un edificio de oficinas en la zona portuaria de Dublín, Irlanda, por unos €70 millones, según informó el diario local Irish Times.

Amancio Ortega compró un edificio de oficinas en la zona portuaria de Dublín

La compra en Dublín se conoció días después de que Pontegadea concretara una de las operaciones más relevantes del mercado español en los últimos años: la adquisición de la sede del Grupo Planeta en Barcelona por €250 millones. El emblemático edificio, ubicado en el número 662 de la avenida Diagonal, fue adquirido al fondo Blackstone y representa la mayor inversión de Ortega en España desde la compra de la Torre Cepsa en Madrid en 2016 por €490 millones.

Ubicado en el número 662 de la avenida Diagonal, el edificio adquirido por Pontegadea funcionaba como sede del Grupo Planeta

El español más rico del mundo

A sus 89 años, Ortega reside en La Coruña, España, y continúa liderando el ranking de Forbes como la mayor fortuna española en 2025. Con un patrimonio neto estimado de US$124.000 millones (equivalentes a €114.943 millones), se ubica como el noveno hombre más rico del mundo.

El segundo lugar del ranking español lo ocupa su hija, Sandra Ortega Mera, con US$10.800 millones (€10.011 millones). Aunque no participa activamente en la gestión de Inditex, es la segunda accionista mayoritaria del grupo y su fortuna proviene de la herencia familiar y de su participación accionaria. Esa posición la ubica también entre las mujeres más ricas del planeta.