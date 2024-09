Blanqueo: si la decisión es comprar una propiedad, qué hay que analizar para no perder plata

En Palermo, el costo por metro cuadrado de una obra nueva es de U$S 3.200, mientras que su valor histórico supera los U$S 5.500, lo que la convierte en una buena opción. Por otro lado, en Caballito, donde el costo es de U$S 2.800 y el valor histórico es de U$S 3.300, el margen de ganancia es menor