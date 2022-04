Buscan inversores para recuperar un balneario que era parte de un country en los años 70 y está abandonado

Después de caminar por las ruinas de El Marquesado queda ese sabor amargo de lo que alguna vez pretendió ser algo sin haberlo logrado nunca: la comprobación más triste del fracaso de un proyecto a lo grande que ahora permanece abandonado y que desde la altura se ve como un cráter a cielo abierto, cada vez más golpeado por la furia del mar Atlántico.

Es ese destino trágico el que intenta revertir la actual gestión del gobierno de General Pueyrredón tras décadas de sueños truncados y daños irreversibles al medio ambiente. Desde el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) de Mar del Plata trabajan en un nuevo proyecto para licitar el sitio, emblema de una época en la que se modificaba el ambiente sin pensar a largo plazo.

El mar desde la ruinas de El Marquesado Imágenes en la Historia

El Marquesado de Mar del Plata se publicitó como la playa más sofisticada de todo el continente americano y sus promotores se jactaban de su atrevido diseño, pero se nunca previó el avance del mar y para finales de los años 90 el sitio ya estaba en decadencia. Desde principios de los 2000, la Unidad Turística Fiscal (UTF) El Marquesado permanece sin ocupantes, regalada a los caprichos del mar, que se la va comiendo de a poco.

Vista aérea de las terrazas a mar de El Marquesado Country Club Archivo

En el proyecto presentado a fin de año por el EMTUR se proponen elaborar los pliegos para una próxima licitación con el fin de generar nuevas concesiones en tres espacios públicos marplatenses actualmente sin explotación: Playa Chica, Playa Dorada y El Marquesado, situado en el kilómetro 35 de la Ruta Provincial 11, poco antes de que comience la localidad de Miramar en el vecino General Alvarado.

El expediente presentado por el organismo que lidera Bernardo Martín se propone “dotar de servicios turísticos esenciales a sectores de playa que en la actualidad no los poseen y que son demandados constantemente por los vecinos que concurren a las mismas”. Fuentes del ente municipal consultadas por LA NACIÓN confirmaron que se está trabajando en “un proyecto para buscar ideas e inversores, pero todavía falta mucho”.

El Marquesado desde el cielo en una foto satelital de Google Google

“La inversión que se necesita para empezar es muy grande y el interesado aún no aparece, la verdad es que todavía falta mucho, no hay ni para empezar a hablar”, agrega. ¿Quizá para fin de año? “Ojalá”, reconoce la misma fuente con una cuota de escepticismo y no es que sea pesimista, sino solo realista. En las últimas tres décadas distintos proyectos, ordenanzas y resoluciones llamaron a licitación por El Marquesado pero hasta ahora nadie se sumó.

El Marquesado, un anfiteatro con vista al mar

El Marquesado es básicamente un acantilado dinamitado al costado de la Ruta 11, en cuyo hueco se construyó un balneario: ahora parece como si aquellas explosiones con dinamita sobre las que se erigió hubieran sido devueltas todavía con mayor fuerza por la furia irrefrenable de la naturaleza.

Vista actual de las ruinas de El Marquesado @hansenribera

En un folleto distribuido en noviembre de 1977, publicado en el sitio Fotos Viejas de Mar del Plata del divulgador Pablo Javier Junco, se promocionaba este country club de “categoría residencial”. El título del aviso decía así: “Invierta en el negocio más importante y seguro del país para ganar lo que jamás imaginó”. Lo llamaban el balneario “más valioso, señorial y privilegiado de toda Latinoamérica”.

El proyecto había nacido de Osvaldo Alejandro Morales, titular de Sierra Leona Sociedad Anónima, y venía a poner en valor al nuevo barrio “privado” que se levantaba al otro lado de la Ruta 11: el Marquesado Country Club sería así la coronación del nuevo trazado catastral del mismo nombre que había comenzado a lotearse en 1974 sobre tierras provinciales, a 39 kilómetros de Mar del Plata, en el lejano sudeste del partido bonaerense de General Pueyrredón.

Las ruinas de El Marquesado actualmente DI GENOVA

A partir de su inauguración oficial para el verano de 1978, el balneario se convirtió en un sitio selecto, pero su esplendor duró poco. Como era natural en esos tiempos, no se realizaron estudios de impacto ambiental. Los cambios de gestión política y la modificación que sufría la playa, que año tras año tenía menos arena, sumieron a El Marquesado en una larga decadencia.

Ahora, esta playa espera ser redescubierta por un inversor que no crea solo en las posibilidades comerciales sino en las oportunidades medio ambientales y, como si fuera un signo de los nuevos tiempos, revalorice el sitio pensando en el largo plazo.