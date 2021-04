Ciudad: venden a 2 bitcoins un departamento ubicado en un edificio histórico

La fiebre por el bitcoin sigue invadiendo todos los mercados, incluso en el sector inmobiliario. En el epicentro de la ciudad de Buenos Aires, un monoambiente que está ubicado dentro de un edificio considerado patrimonio histórico se vende a un precio que llama la atención de quienes navegan por la web de compraventa de propiedades: 2 bitcoins.

“No le voy a sacar el precio que yo quiero vendiéndolo en dólares como está la situación. Y, para mal venderlo, prefiero que sea en una moneda que me proteja incluso ante la devaluación del dólar”, aseguró su propietario en diálogo con LA NACION. Hoy en día un solo Bitcoin cotiza a US$56.770, por lo que el precio solicitado por el monoambiente suma US$113.540.

El monoambiente por dentro.

Sin embargo, la criptomoneda por la que apuestan grandes jugadores como Tesla no es la única divisa que su dueño está dispuesto a aceptar. “Puse ‘solo bitcoins’ porque es la palabra de búsqueda, la reina de las criptos. Pero por mí acepto cualquier otra, las criptomonedas siguen siendo un resguardo, un lugar donde las personas le dan valor y están dispuestas a intercambiarlas entre sí. Entonces, ¿por qué no vender casas, servicios?”, se preguntó su dueño, quien reside en España desde 2019.

Eso sí, los gastos de escritura quedan a cargo del comprador y el valor de la escritura es “a determinar”. Además, se pueden comprar los muebles e instalaciones “si su intención es obtener una renta inmediata por plataformas como Airbnb y Booking”, usarlo como apto profesional o vivienda propia.

Un edificio histórico (y político)

Construido a principios del siglo pasado, su cúpula negra obliga a que los transeúntes que caminan por la avenida Rivadavia y Paraná levanten sus miradas hacia las alturas. En aquel entonces este recurso arquitectónico se utilizaba para marcar las esquinas y ostentar la burguesía argentina, por eso, luego de casi 100 años de edificado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó a la zona el título de ‘Distrito de Protección Histórica’.

Su cúpula no es la única que destaca en el barrio. El Congreso de la Nación, que se encuentra a pocas cuadras del edificio, posee una de las cúpulas más grandes de la urbe, con un total de 80 metros de altura. Una cuadra después, el Palacio Barolo presenta otra de las joyas de la ciudad. Con el paso del tiempo el edificio se fue reciclando y readaptando a las época, aunque su fachada original se mantuvo intacta.

Entrada del edificio en avenida Rivadavia y Paraná, con un mix de lo tradicional y lo moderno adaptado a la arquitectura original

Su historia también se entrelaza con la política. A comienzos del siglo XX fue la sede del Ministerio de Trabajo, mientras que hoy en día por su cercanía al Congreso de la Nación, los políticos frecuentan sus pasillos: según sus vecinos, algunos legisladores se hospedan allí.

“La mejor inversión para mí, que ya no estoy en la Argentina, es vender el departamento en bitcoins. Si tenés en cuenta que solo el 5% de la población sabe que existe la criptomoneda, imaginate el potencial de crecimiento que tiene. Ver bitcoins a 600 lucas verdes no va a ser raro en un par de años. Aún comprándolo a US$50.000 es barato. Hoy hasta si me dan un bitcoin y medio por este monoambiente le pregunto al comprador: ¿dónde firmo?”, cerró el dueño.

