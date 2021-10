Detectaron lo que necesitaban los vecinos de los countries e inventaron un negocio que no existe en el mundo y es furor

En muchos barrios cerrados del Gran Buenos Aires lo conocen. Es que, de tanto recorrerlos y hablar con los vecinos para contarles sobre sus proyectos, Miguel Ayerza supo ganarse su lugar. Tras formar parte de diversos emprendimientos a lo largo de su trayectoria, uno de los cuales logr贸 atraer al fundador de Nordelta Eduardo Costantini, cre贸 junto a sus dos hermanos The Food Box: un nuevo concepto de markets instalados dentro de los countries, con productos de todo tipo, marcas de primer nivel, dise帽os arquitect贸nicos particulares y servicio de delivery propio.

Quienes m谩s lo conocen lo definen como 鈥渦n emprendedor serial鈥. 脡l no reniega de ese t铆tulo. 鈥淢e gusta emprender desde siempre鈥, afirma el mayor de los tres creadores de The Food Box, quien conversa con LA NACION el d铆a de su cumplea帽os n煤mero 40. Hace m谩s de dos d茅cadas, su primer trabajo fue de cadete en una imprenta que hab铆an fundado su pap谩 y sus t铆os. De esa experiencia aprendi贸 lo bueno y lo malo de trabajar en familia y, con ganas de explorar nuevos horizontes, decidi贸 ir en busca de otras posibilidades.

The Food Box es un nuevo concepto de markets instalados dentro de los countries

As铆 empez贸 a trabajar en una startup de telecomunicaciones, donde estuvo seis a帽os. 鈥淎rrancamos siendo seis personas y cuando me fui hab铆a 40. Fue un proyecto muy bueno que me form贸 y gracias al que viaj茅 por varios pa铆ses鈥, cuenta. En esa 茅poca, estudiaba marketing, tras haber cursado dos a帽os de la carrera de Derecho para luego abandonarla. 鈥淢i vieja prend铆a velas para que me recibiera y, aunque me cost贸 entre el trabajo, el estudio y el deporte, en siete a帽os la termin茅鈥, recuerda.

Los a帽os posteriores, sigui贸 form谩ndose en el 谩rea de marketing, trabaj贸 en eventos de polo y estuvo en los inicios de un proyecto de publicidad importante, algo que termin贸 despertando en 茅l las ganas de fundar su propia agencia, en 2013. Avanz贸 a paso firme y consigui贸 trabajar para importantes marcas como American Express, Pepsico, Nestl茅, Burger King y Starbucks, entre otras. Tambi茅n cre贸, en el mismo lapso, una plataforma de gesti贸n integral para colegios y consigui贸 el primer cliente en Uruguay.

鈥淒espu茅s de eso, quer铆a hacer otra cosa y no sab铆a qu茅, hasta que me contrataron desde Puertos, la urbanizaci贸n creada por Consultatio en Escobar y empec茅 a trabajar con mi agencia haciendo contenido鈥, dice. Fue entonces cuando se le ocurri贸 que uno de los proyectos acad茅micos que hab铆a desarrollado en el marco de una materia de un master pod铆a llevarse a cabo en el barrio de Costantini. 鈥淟a idea era hacer una app para que los amigos de las personas que viv铆an all铆 pudiesen pasar m谩s r谩pido por la puerta de seguridad con un c贸digo QR, que tambi茅n se pudiesen reservar espacios comunes y que funcionara a modo de canal de comunicaci贸n鈥, precisa. 鈥淟o plante茅 y a Eduardo le interes贸鈥, agrega.

En 2015, el creador de Nordelta invirti贸 casi US$300.000 en esa propuesta, que result贸 ser un boom. 鈥淟os vecinos se la bajaban y empezaron incluso a vender autos por ah铆, adoquines de obras que sobraban y otras cosas. Se arm贸 una comunidad virtual impresionante鈥, asegura. Se trata de Miiii, una plataforma fintech de gesti贸n de servicios para barrios privados y edificios (del estilo de otras reconocidas como Open Key y Simple Solutions), que implic贸 una inversi贸n de $1000 millones del Banco Ita煤. El emprendimiento creci贸, pero m谩s tarde Ayerza decidi贸 dar un paso al costado para embarcarse en un nuevo desaf铆o.

Qu茅 es The Food Box

Es como el almac茅n de barrio, pero dentro del country. The Food Box es un nuevo concepto de retail, markets donde se comercializan m谩s de 1200 productos: carnes, frutas, verduras, bebidas, congelados y elementos de limpieza. Adem谩s, cuentan con una categor铆a llamada 鈥淰ery specials鈥, en la que ofrecen algunas cosas que generan furor, como pizzas congeladas de los cl谩sicos El Cuartito y La Mezzetta, postres de la repostera Valu Ramallo, pescados de LaMar y una l铆nea de pastas frescas congeladas desarrolladas por La Juvenil. 鈥淟os vecinos de los barrios son migrantes de Capital Federal y extra帽an esos lugares gastron贸micos con los que generaron una conexi贸n emocional, por eso celebran que los estamos acercando鈥, afirma Ayerza.

The Food Box por dentro: ofrecen m谩s de 1200 productos en los barrios privados

驴C贸mo naci贸 la idea? En 2019, cuando decidi贸 salir del proyecto de Puertos, Ayerza les cont贸 a sus hermanos que estaba pensando cu谩l ser铆a el siguiente desaf铆o. En ese momento, Nicol谩s (38) y Joaqu铆n (36) hab铆an comprado un contenedor para empezar a vender productos esenciales en el barrio San Sebasti谩n. 鈥淒espu茅s lleg贸 la pandemia y la gente explot贸 el box. Compraban todo. Mis hermanos ten铆an que salir tres veces por d铆a a reponer el stock鈥, recuerda. 鈥淟os empezaron a llamar de otros barrios y, en enero de este a帽o, decid铆 sumarme y salir a buscar m谩s oportunidades鈥, cuenta.

El primer a帽o fue todo aprendizaje: el surtido de productos, su rotaci贸n y sobre todo la relaci贸n con los vecinos, que los adoptaron como si fueran del barrio. A comienzos de este a帽o, firmaron el segundo contrato con Lagoon Pilar y luego llegaron a Santa Guadalupe en Pilar del Este, Ayres Plaza, San Jorge y La Comarca. 鈥淓stamos en tratativas con otros barrios, algunos m谩s nuevos y tradicionales. Esperamos cerrar el a帽o con 10 locales, sumar 20 o 30 m谩s en 2022, posicionarnos como referentes y alcanzar 200 barrios en cuatro a帽os鈥, afirma.

Las tiendas de The Food Box las arman en 60 d铆as con contenedores mar铆timos reciclados

Las tiendas las arman en 60 d铆as con contenedores mar铆timos reciclados. Cada Food Box tiene una particularidad desde la arquitectura, algo que lo distingue del resto. En Lagoon, por ejemplo, armaron un bar en la terraza con deck y jard铆n, que los vecinos pueden reservar para eventos. En San Sebasti谩n, dejaron en el medio de la tienda un cubo de vidrio que va desde el piso hasta el techo para mantener un 谩rbol que estaba plantado en el lugar. Cada proyecto es co-dise帽ado junto al barrio.

En algunos locales tambi茅n brindan el servicio de gastronom铆a. Por ejemplo, sirven caf茅 de especialidad y hamburguesas premium. El equipo est谩 compuesto por 12 empleados fijos, entre los tres hermanos, el chef ejecutivo Alejandro Recoba, el barista Federico Socin, los cocineros y quienes tienen a su cargo el delivery, porque el proyecto tambi茅n contempla la entrega de productos a domicilio, que se hace en veh铆culos ecol贸gicos. 鈥淓ntregamos con monopatines el茅ctricos y estamos armando un carrito de golf lookeado con una heladerita atr谩s鈥, cuenta Ayerza, divertido con la idea.

El proyecto tambi茅n contempla la entrega de productos a domicilio en veh铆culos ecol贸gicos

El proyecto cuenta con la aprobaci贸n de los vecinos de los barrios, que sienten que The Food Box lleg贸 para satisfacer la necesidad de tener todo a mano, pero adem谩s para acercarles lo mejor de Capital Federal. Los Ayerza son ambiciosos: no solo quieren posicionar a su empresa como la n煤mero uno del sector, sino que aspiran a abrir franquicias, llegar a la zona Sur y Oeste del Gran Buenos Aires y a ciudades importantes como Rosario, C贸rdoba y Mendoza.

Para Ayerza, la clave del emprendedor radica en una palabra: la resiliencia. 鈥淓ste es un pa铆s que tiene cosas dif铆ciles: la inseguridad, los cambios constantes de reglas, el acceso al capital y m谩s. Nuestro secreto es este: nos caemos, pero siempre para adelante. Nos levantamos, estudiamos, mejoramos y no nos rendimos nunca鈥, expresa.