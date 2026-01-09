El Gobierno subastará un terreno frente al mar en Pinamar

La carrera por los terrenos del Estado no se toma vacaciones. Después de un 2025 intenso, con operaciones millonarias que marcaron el pulso del mercado inmobiliario, el 2026 arranca con una subasta que promete captar la atención de desarrolladores y fondos: un terreno frente al mar en uno de los partidos más exclusivos de la costa argentina, con habilitación hotelera y ubicación premium

El predio, ubicado entre la avenida Del Mar, avenida de los Tritones, avenida Eolo y una calle sin nombre, en Pinamar, tiene una superficie total de 7.242,85 m² y un precio base de US$3.474.216,87.

La subasta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se realizará el jueves 5 de febrero a las 14, a través del sistema oficial SUBAST.AR, y es considerada la primera gran venta del año.

El terreno ubicado en Pinamar tiene un precio base de US$3.474.216,87

Un 2025 con fuertes compras al Estado

El movimiento no es menor si se lo pone en contexto. El cierre de 2025 dejó compras fuertes con un indiscutible ganador: Eduardo Costantini, el empresario detrás de Consultatio, se quedó con el codiciado terreno de 42.000 m2 ubicado Bullrich y Libertador -donde hoy funciona el Portal Palermo-, por US$127 millones.

Pero, el creador del Malba, meses antes había sumado otro predio en Las Cañitas por US$21,2 millones y, junto a Argencons (la empresa de Miguel Camps de la que posee el 51% de las acciones), ganó una de las subastas más disputadas de Belgrano, para darle el cierre al año pasado con un terreno que estaba bajo jurisdicción de la Policía Federal Argentina (PFA), -ubicado entre Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros- por el que pagó US$46.568.000.

La compra más importante del 2025 fue la subasta con la que se quedó Eduardo Costantini en Bullrich y Libertador Daniel Basualdo

De acuerdo a datos oficiales, el Gobierno recaudó US$321,9 millones en las subastas que caracterizaron al 2025 y puede que este año no espere quedarse atrás.

En Pinamar, la apuesta apunta a otro perfil. El lote es apto para el desarrollo de un complejo hotelero, ya que cuenta con los códigos urbanísticos correspondientes establecidos por la Secretaría de Turismo de la Nación y la Municipalidad local. La localización, frente a la costa y en plena zona céntrica de la ciudad, lo convierte en una pieza codiciada.

Se trata de un terreno baldío, con vegetación natural, sin construcciones relevantes, salvo una pequeña edificación abandonada en la esquina de avenida del Mar y Eolo. El perímetro está parcialmente cercado con alambre romboidal y posee un portón de acceso sobre la avenida costera.

La venta se enmarca en el Decreto 950/24, emitido en noviembre de 2024, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con la enajenación de propiedades estatales para recaudar fondos. El listado incluye edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies linderas a rutas nacionales y predios rurales.

Los interesados que ya estén registrados y habilitados como usuarios externos del sistema SUBAST.AR podrán realizar consultas al pliego y a las circulares aclaratorias o modificatorias hasta el 22 de enero de 2026 a las 17. El cierre de inscripción a la subasta está previsto para el 29 de enero a las 12.