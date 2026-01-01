Calendario de remates de propiedades de enero 2026

Durante enero, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado(AABE) realizarán una nueva ronda de subastas públicas ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria cobra relevancia además porque enero no se muestra como un mes con alta oferta de remates inmobiliarios, lo que convierte a esta subasta en una oportunidad puntual para quienes siguen de cerca este tipo de operaciones.

Subastas del Banco Ciudad

Los valores base de los inmuebles sin herederos, que se subastarán en enero, parten desde US$73.000 y alcanzan los US$673.000, según la ubicación y las características de cada lote. Para participar, los interesados deben inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación al remate a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad y efectuar la transferencia del monto de caución, que varía según las condiciones de cada caso. El precio acordado se paga en pesos.

Junín, provincia de Buenos Aires

El inmueble está ubicado en Padre Ghio 291 en el barrio de Belgrano

El 15 de enero con un precio base de US$107.000 y un depósito en garantía de US$3.210, se subastará un ex edificio de sucursal bancaria con frente vidriado y 283,30 m² cubiertos, desarrollado sobre un terreno de 8,66 metros de frente por 25,98 metros de fondo. El inmueble ubicado en Padre Ghio 291, en el barrio de Belgrano, presenta carpinterías desmontadas y un ingreso a un gran salón con pisos de mosaicos cerámicos, cuenta además con cocina independiente, archivo, baño y acceso lateral por puerta de vidrio a un pasillo pasante que conduce al fondo del terreno, donde se encuentra un patio absorbente con pequeño depósito incorporado.

En la planta alta se dispone otro gran salón, dos baños, dos archivos y un privado con vistas a la calle, con proyección para distintos usos. La exhibición presencial se realizará los días 6 y 8 de enero de 2026, de 10 a 15 horas.

San Telmo

La unidad se ubica al contrafrente y cuenta con una superficie total de 67,41 m²

Con un precio base de US$73.898,30 y un depósito en garantía de US$2.216,94, se subastará el 9 de enero un departamento de tres ambientes ubicado en Chacabuco 1248/1252, piso 9° D, unidad funcional 47, en la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad se desarrolla al contrafrente y cuenta con 67,41 m² totales, de los cuales 64,35 m² son cubiertos y 3,06 m² corresponden a balcón.

La unidad consta de hall de ingreso, cocina, living comedor con salida a balcón y vista abierta, paso de distribución, dos dormitorios y baño completo, con ventilación al exterior en todos los ambientes. Las visitas al inmueble podrán coordinarse, hasta dos días hábiles antes de la subasta, mediante contacto previo con la Dirección General de Administración de Bienes a la casilla de correo electrónico consultassubastas@buenosaires.gob.ar.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Villa Devoto

La propiedad de 388,30 m² ubicada en Villa Devoto se subastará el 7 de enero de 2026

Con un precio base de US$673.454, se subastará el miércoles 7 de enero de 2026 a las 14 horas una vivienda ubicada en Av. Salvador María del Carril 3744/46, en el barrio de Villa Devoto, Comuna 11 de la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad cuenta con una superficie total de 388,30 m² y está construida en mampostería tradicional, desarrollada en cuatro plantas.

En la planta baja, el acceso conduce —tras subir medio nivel— a un living comedor, cocina, comedor diario y baño, con salida al jardín y a la pileta mediante una escalera externa. Presenta revestimientos de mármol, muebles a medida y equipamiento de cocina de última generación. El jardín, accesible también desde la cocina, incorpora una pileta y un parque libre. El subsuelo, al que se accede descendiendo medio nivel, dispone de garaje para varios vehículos, gimnasio, sauna y un quincho con cocina, parrilla, baño, estar y barra, además de salida al jardín y la pileta.

En el primer piso se ubican los dormitorios: una suite principal con baño y vestidor al contrafrente y cuatro dormitorios en suite, cada uno con baño propio. El segundo piso alberga un salón de usos múltiples tipo playroom y un sector de servicios con dormitorio y baño de servicio, lavadero con salida a la terraza, sala de aire acondicionado y tanque de reserva de agua.

La inscripción a la subasta cerrará el 29 de diciembre de 2025 a las 12 horas.

Cómo participar en las subastas de la AABE

Para intervenir en las subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es necesario realizar los siguientes pasos: