En Núñez: el proyecto que busca atraer a las empresas con excedente de pesos y a los estudiantes que se mudan a estudiar a la Ciudad

En pocos años, el barrio porteño de Núñez va a tener otra cara. A partir de la creación del Parque de la Innovación, esta parte de la Ciudad se verá renovada y atraerá a cientos de estudiantes y empresas para conformar un polo tecnológico. Allí se radicarán universidades, compañías, entidades estatales y habrá espacio para proyectos de viviendas.

Así será uno de los sectores del Parque de la Innovación

A partir de las subastas que lleva a cabo el Banco Ciudad, distintos desarrolladores adquirieron su porción y ya hay 20 terrenos con dueño: 16 privados y cuatro de innovación pública. Sin embargo la mayoría de los proyectos que allí se construyan todavía siguen siendo un enigma para el público. Pero no todos. Hit Cowork, la desarrolladora inmobiliaria que realiza proyectos para el mercado corporativo, adelantó que compró cuatro lotes entre 2021 y 2022 para realizar dos grandes proyectos que requerirán una inversión total de alrededor de US$70 millones.

Los espacios de trabajo compartidos cobraron gran relevancia a partir del brote de coronavirus en el mundo, dado que se expuso la necesidad intrínseca que tienen las personas de vivir acompañados en comunidad y a la vez quienes trabajan en sus casas poder tener espacios externos. Bajo esa tendencia es que la empresa decidió diseñar conceptos que acumularán 50.000 metros cuadrados de construcción entre oficinas y residencias.

HIT Cowork construirá en marzo del año que viene 25.000 metros cuadrados de espacios de coworking

Por un lado, en el terreno O1 ubicado en el centro del predio se llevarán a cabo 15.000 m² de espacios de coworking, mientras que en los lotes E4 y E5 se construirán otros 10.000 m² de la misma naturaleza. Las obras se pondrán en marcha en marzo del año que viene y se terminarían en enero del 2025, según Alejandro Gawianski, presidente de HIT Cowork. Si bien los precios no están establecidos, desde la desarrolladora advierten que los terrenos adquiridos en el parque tiene una incidencia por metro cuadrado de US$700 y que se venderá desde los US$2500/m² con un anticipo del 40% y 20 cuotas en dólares.

Los terrenos E4 y E5 en la ilustración en el espacio que ocuparán las oficinas de Hit Cowork

El Parque también será un gran hub educativo, en el que se radicarán la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) -ya que por ley la Ciudad les concesionará una sucursal durante 100 y 50 años respectivamente-, la Universidad Torcuato Di Tella y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Es con el público estudiantil en mente, mayoritariamente compuesto por gente joven, que desde HIT planifican también su proyecto residencial. En los lotes F1 y F2 se elevará un proyecto residencial de viviendas coliving. “Hay 100.000 jóvenes que vienen a la ciudad a estudiar y trabajar y no tienen la oferta adecuada de vivienda. Muchos nómades digitales tienen buenos ingresos y no quieren o no pueden comprar sino que prefieren disponer, ya que hoy están acá y después se van a otro país”, destaca Gawianski.

En el proyecto habrá departamentos de uno, dos y tres ambientes. Estos espacios se complementarán con amenities tradicionales y alineados al modelo de coliving, como quinchos en la terraza con cocinas compartidas, gimnasio, pileta, espacios de coworking y un lugar de entretenimiento.

Según Gawianski, otro perfil interesado en los proyectos podrían ser las empresas ”que tienen hoy atrapados muchos pesos en sistema que no tienen refugio de valor”, ya que pueden optar por el ladrillo como inversión en un lugar que podría rendir una renta anual del 15% en dólares.