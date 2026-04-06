Núñez: seguirá preso el motochorro que le intentó robar $24 millones a un expolicía que trabaja como delivery de dólares

“¡Tirate al piso, dejá el celular!“, gritó el oficial inspector retirado de la Policía de la Ciudad Juan Carlos M. después de disparar su revólver. La orden tenía como destinatario a Tomás Sobre, un motochorro de 28 años, quien junto con tres cómplices estuvo a punto de robarle a $24.660.000 al exuniformado, que ahora trabaja como delivery de dólares y pesos.

Cuando Sobre estaba tirado en el piso, herido en una de sus piernas, exclamó al borde del llanto: “Todo bien, señor. Sí, sí”. Parecía a punto de quebrarse y llorar. Después, Juan Carlos M. llamó al número de emergencias 911. Se presentó como inspector retirado, contó que le habían querido robar y pidió una ambulancia con urgencia: “NN masculino herido”, explicó.

Poco después, llegaba personal de la Policía de la Ciudad y esposaba al delincuente, que fue trasladado al Hospital Pirovano.

Eran las 14.23 del miércoles pasado. El intento de robo y la resistencia del policía retirado habían ocurrido en Vedia en 2100, en el barrio porteño de Núñez, donde Juan Carlos M. tenía que entregar un paquete con dinero. No había sido un golpe al azar, la víctima había sido seguido por los motochorros.

La llamada al 911 del expolicía que se defendió a los tiros en Núñez de un ataque de motochorros

Cinco días después del frutrado robo, Sobre, un delincuente con antecedentes penales, fue procesado con prisión preventiva y se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 3.000.000 de pesos.

“En definitiva, pondero que el material probatorio reunido en autos resulta suficiente para tener por acreditado -con el grado de provisoriedad requerido- la materialidad del ilícito reprochado al encausado, lo que me lleva a la conclusión de que el caso se encuentra conformado por un mayor grado de conocimiento (probabilidad positiva) sobre la ocurrencia del hecho traído a conocimiento, su relevancia típica y la intervención activa de parte de Sobre, que justifica la decisión adelantada de dictar su procesamiento”, sostuvo el juez nacional en lo criminal y correccional Darío Bonanno al fundamentar la decisión de disponer la prisión preventiva del sospechoso. En la investigación participa el fiscal José María Campagnoli y su equipo de trabajo.

Parte de la secuencia, como el momento en que Juan Carlos M., quien hasta su retiro se desempeñó en la División Grupo Operativo II de la Superintendencia de Orden Urbano de la Policía de la Ciudad, fue sorprendido por dos de los delincuentes, quedó grabada por una cámara de seguridad.

La filmación muestra cómo el policía retirado se baja de su moto, se saca el casco y lo apoya sobre el asiento. Después camina unos metros y toca timbre donde tenía que entregar el “paquete”. Mientras esperaba se acercaban dos de los motochorros por la vereda.

“¡Dame el bolso!“, espetó uno de los ladrones después de bajarse de la moto. Además, los dos motochorros le revisan los bolsillos de su pantalón y su campera. Primero, Juan Carlos M. no opuso resistencia.

“Seguidamente, arribó otra moto que llevaba a bordo a otros dos delincuentes. Uno de ellos le exhibió [a la víctima] un arma de fuego y el otro -el imputado Sobre- se aproximó hacia el damnificado para requisarlo. En dicha circunstancia, la víctoima logró empujar a Sobre, alejándose unos pocos metros de él, extrajo su arma y le efectuó un disparo que impacto en una de sus piernas, dándose a la fuga los otros tres delincuentes”, según se desprende del expediente judicial.

El policía que se defendió a los tiros de un robo

El momento en que Juan Carlos M. sacó su arma e hirió al motochorro no quedó registrado por la citada filmación, pero sí en la grabación se escucha el sonido del disparo, los gritos del policía retirado y la respuesta de Sobre.

Sobre la participación del imputado, el magistrado dijo: “Lo expuesto permite sostener, al menos con el grado de probabilidad exigido para esta instancia, que varias personas junto con el imputado tomaron parte activa en la realización típica, desempeñando el rol que les fue conferido en función de una clara división de tareas previamente consensuada, lo que deviene indicativo de un codominio funcional del hecho y, de allí, lo acertado de asignarle en este caso a Sobre el carácter de coautor”

Y, para fundamentar el dictado de la prisión preventiva, el juez Bonanno explicó: “Entiendo que se advierte en el caso la concurrencia de peligro de fuga, que me permite afirmar que el imputado, en caso de ordenarse su libertad, no habrá de sujetarse a la jurisdicción del tribunal, impidiendo así la prosecución del trámite de la causa y la realización de su eventual juicio”.

Según se desprende del expediente, el 11 de abril de 2024 Sobre fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N°28 a la pena de siete meses de prisión de “efectivo cumplimiento” al ser encontrado culpable del delito de “robo simple en grado de tentativa en concurso real con alteración de la numeración de chapa patente”.

Antes, en diciembre de 2021, el TOC porteño N°4 condenó a Sobre a la pena de tres años y seis meses de cárcel por el delito de “asociación ilícita, en carácter de miembro y robo agravado por haber sido cometido en un lugar poblado y en banda reiterado, los cuales concurrieron realmente entre sí”.

El motochorro también tuvo otras condena por robos y resistencia o desobediencia a la autoridad.