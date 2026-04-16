Cuáles son los barrios de CABA que más subieron el precio de las propiedades en abril 2026

El reacomodamiento del mercado inmobiliario parece haber encontrado su freno. Esta situación no solo se evidenció en los últimos datos de escrituras registradas en la ciudad de Buenos Aires, sino que se hace cada vez evidente cuando se conoce el dato del aumento de precio de las propiedades que salen al mercado.

En este sentido, el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,2% en marzo y se ubica en US$2459/m² en promedio en CABA. Mientras que en el primer trimestre del año, el precio acumula un incremento de 0,4%, significativamente por debajo del registrado en el mismo período de 2025 cuando la suba fue del 3,1%, de acuerdo al último informe realizado por Zonaprop. Y el precio actual se mantiene 12,2% por debajo del máximo histórico de la serie. Los departamentos en pozo son los que lideran el incremento interanual.

En números, un monoambiente de 40 m² tiene un valor de US$108.000; uno de dos ambientes y 50 m² se encuentra en torno a US$130.000; y uno de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$179.000, tomando precios promedio.

Un dato clave de la situación actual tiene que ver con que hacia fines de 2022, el 20% de los barrios registraba subas mensuales de precio. A partir de ese momento, el indicador creció hasta alcanzar el 90% de los barrios en junio de 2024 y a principios de 2025 esta situación se mantuvo. Pero desde entonces comenzó a retroceder y en marzo de 2026, solo el 54% registró una suba de precios mensual.

En números, un monoambiente medio de 40 m² tiene un valor de US$108.000 Gentileza Airbnb

La variación interanual

Los barrios con mayor aumento

Saavedra: 11,6% (US$2835/m²)

Villa Real: 8,7% (US$1988/m²)

Agronomía: 8,7% (US$2256/m²)

Núñez: 8,27% (US$3403/m²)

Santa Rita: 6,14% (US$2111/m²)

Los que bajaron de precio

Constitución: -7,4% (US$1784/m²)

Lugano: -2,8% (US$1090/m²)

San Nicolás: -2,6% (US$1824/m²)

Parque Patricios: -1,08% (US$1733/m²)

Villa Luro: -0,89% (US$2131/m²)

La Boca: -0,06% (US$1575/m²)

Qué pasa con el mercado de las casas

A la hora de evaluar el mercado de las casas, la situación no es muy distinta a la de los departamentos. En este caso, el precio medio en CABA subió 0,2% en marzo y se ubicó en US$1820/m²; pero, el primer trimestre del año acumula una caída de 0,3%, en contraste con el aumento de 1,9% registrado en el mismo período de 2025.

En números, las casas de hasta tres habitaciones continúan liderando la suba interanual de precios y tienen un valor promedio de US$302.000; mientras que las de cuatro dormitorios y 260 m² alcanzan los US$483.000.

Los barrios que más subieron de precio en un año

Agronomía: 20,92% (US$1046/m²)

Chacarita: 18,36% (US$1816/m²)

Coghlan: 12,05% (US$2278/m²)

Paternal: 11,81% (US$2978/m²)

Parque Chas: 9,76% (US$703/m²)

Los que más bajaron