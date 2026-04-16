LA NACION

Cuáles son los barrios de CABA que más subieron el precio de las propiedades en abril 2026

Un informe reciente ofrece un nuevo panorama sobre cómo evolucionan los valores de compraventa en la ciudad de Buenos Aires

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Saavedra se encuentra en el primer lugar de los barrios con la mayor suba de precio por metro cuadrado en departamentos en venta publicados
Saavedra se encuentra en el primer lugar de los barrios con la mayor suba de precio por metro cuadrado en departamentos en venta publicados Soledad Aznarez

El reacomodamiento del mercado inmobiliario parece haber encontrado su freno. Esta situación no solo se evidenció en los últimos datos de escrituras registradas en la ciudad de Buenos Aires, sino que se hace cada vez evidente cuando se conoce el dato del aumento de precio de las propiedades que salen al mercado.

En este sentido, el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,2% en marzo y se ubica en US$2459/m² en promedio en CABA. Mientras que en el primer trimestre del año, el precio acumula un incremento de 0,4%, significativamente por debajo del registrado en el mismo período de 2025 cuando la suba fue del 3,1%, de acuerdo al último informe realizado por Zonaprop. Y el precio actual se mantiene 12,2% por debajo del máximo histórico de la serie. Los departamentos en pozo son los que lideran el incremento interanual.

Pasó de ser la avenida favorita de las marcas a tener la mayor cantidad de locales vacíos en menos de un año

En números, un monoambiente de 40 m² tiene un valor de US$108.000; uno de dos ambientes y 50 m² se encuentra en torno a US$130.000; y uno de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$179.000, tomando precios promedio.

Un dato clave de la situación actual tiene que ver con que hacia fines de 2022, el 20% de los barrios registraba subas mensuales de precio. A partir de ese momento, el indicador creció hasta alcanzar el 90% de los barrios en junio de 2024 y a principios de 2025 esta situación se mantuvo. Pero desde entonces comenzó a retroceder y en marzo de 2026, solo el 54% registró una suba de precios mensual.

En números, un monoambiente medio de 40 m² tiene un valor de US$108.000
En números, un monoambiente medio de 40 m² tiene un valor de US$108.000Gentileza Airbnb

La variación interanual

Los barrios con mayor aumento

  • Saavedra: 11,6% (US$2835/m²)
  • Villa Real: 8,7% (US$1988/m²)
  • Agronomía: 8,7% (US$2256/m²)
  • Núñez: 8,27% (US$3403/m²)
  • Santa Rita: 6,14% (US$2111/m²)

Los que bajaron de precio

  • Constitución: -7,4% (US$1784/m²)
  • Lugano: -2,8% (US$1090/m²)
  • San Nicolás: -2,6% (US$1824/m²)
  • Parque Patricios: -1,08% (US$1733/m²)
  • Villa Luro: -0,89% (US$2131/m²)
  • La Boca: -0,06% (US$1575/m²)
Cuánto sale pintar una casa completa de 100 metros cuadrados en abril 2026

Qué pasa con el mercado de las casas

A la hora de evaluar el mercado de las casas, la situación no es muy distinta a la de los departamentos. En este caso, el precio medio en CABA subió 0,2% en marzo y se ubicó en US$1820/m²; pero, el primer trimestre del año acumula una caída de 0,3%, en contraste con el aumento de 1,9% registrado en el mismo período de 2025.

En números, las casas de hasta tres habitaciones continúan liderando la suba interanual de precios y tienen un valor promedio de US$302.000; mientras que las de cuatro dormitorios y 260 m² alcanzan los US$483.000.

Los barrios que más subieron de precio en un año

  • Agronomía: 20,92% (US$1046/m²)
  • Chacarita: 18,36% (US$1816/m²)
  • Coghlan: 12,05% (US$2278/m²)
  • Paternal: 11,81% (US$2978/m²)
  • Parque Chas: 9,76% (US$703/m²)
Por qué el precio del usado se convirtió en el nuevo problema del mercado inmobiliario: “Tiene un atraso de casi el 30%”

Los que más bajaron

  • San Cristóbal: -21,42% (US$695/m²)
  • Parque Patricios: -10,07% (US$1288/m²)
  • La Boca: -6,43% (US$1038/m²)
  • Boedo: -6,22% (US$1147/m²)
  • Barracas: -6,04% (US$1270/m²)
  • Villa Soldati: -5,73% (US$1263/m²)
LA NACION
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Propiedades
  1. Los barrios más baratos y los más caros para alquilar una propiedad
    1

    Los barrios más baratos y los más caros para alquilar una propiedad

  2. Subastan un terreno en pleno Barrio Norte, a pasos de una estación del subte H
    2

    Subastan un terreno en pleno Barrio Norte, a pasos de una estación del subte H

  3. Estos son los errores más comunes que hacen que el banco te rechace el préstamo
    3

    Errores comunes que hacen que el banco te rechace el crédito hipotecario

  4. Los precios de los lotes en barrios cerrados y dónde están las oportunidades
    4

    Barrios cerrados en el Gran Buenos Aires: precios de lotes en abril 2026