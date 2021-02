Impuestos: ¿conviene blanquear para comprar un departamento en pozo?

El Senado aprobó el proyecto de ley que promueve el blanqueo de capitales para la construcción de obras privadas nuevas, con un grado de avance inferior al 50%. El sinceramiento fiscal es el primero durante el gobierno de Alberto Fernández y busca el repunte del sector de la construcción. “El objetivo es que la gente declare los fondos en moneda extranjera, los que se tienen abajo del colchón, para que lo vuelquen en la construcción, un sector que es un efecto multiplicador de distintas actividades. Pero la realidad es que la estructura tributaria argentina es tan distorsiva y dañina, que incentiva a la gente a hacer plata oscura. Mientras no arreglemos eso, no tenemos solución. Aunque este tipo de medida sirve en forma temporaria”, analiza el tributarista Santiago Sáenz Valiente.

¿A quién está dirigido el blanqueo?

La iniciativa con la que el sector de la construcción espera un blanqueamiento de US$5000 millones, había sido presentada en julio por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) junto a la UOCRA, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV). “Con este proyecto no nos dirigimos a alguien que tiene millones de dólares, sino aquellos que poseen unos US$40.000, US$50.000 y no pueden comprar una casa porque no pueden justificarla. Todavía está por verse la reglamentación, pero en un principio le pedimos a las autoridades una mecánica sencilla, donde una persona abre la cuenta , deposita los dólares y le va pagando a la desarrolladora en partes. No tener la obligación de pagar todo junto también da tranquilidad”, explica Gustavo Llambías, vicepresidente de la AEV en diálogo con LA NACION.

En definitiva, el público objetivo es aquel que quiere realizar una inversión inmobiliaria pero se ve imposibilitado por no tener la plata declarada. “En la Argentina tenemos el 50% de la economía informal y en general no es dinero mal habido, el 50% de los argentinos no se dedica al lavado de dinero sino que tiene un trabajo honesto pero que muchas veces no declara por las distintas vicisitudes”, agrega el desarrollador.

Respecto a quienes comprarán en crisis, Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, resalta que blanquearan solo quienes busquen refugiar el valor de su dinero en ladrillo o aquellos que compren un inmueble para la propia vivienda. “La rentabilidad que tienen hoy los alquileres es casi nula, prácticamente la más baja de la historia. Pagando todos los impuestos, quizás te queda una rentabilidad del 1% anual. Por eso, el que tiene dinero para invertir no lo hace por la renta”, justifica.

Pago de un impuesto especial

El proyecto aprobado por el Congreso de la Nación pretende generar una rápida declaración de fondos, tanto en pesos como en dólares. Por tanto, quienes blanqueen dinero dentro de los primeros 60 días -desde que entra en vigencia la ley- pagarán un impuesto especial del 5%, hasta el día 90 la alícuota asciende al 10% y escala hasta el 20% para aquellos que ingresen al régimen hacia el final de los cuatro meses que durará el blanqueo.

Sin embargo, según pudo saber LA NACION de fuentes impulsoras del proyecto, quienes blanqueen también podrán ahorrarse dinero en la alícuota. El impuesto especial del 5%, 10% o 20% se cobrará en base al dólar oficial, pero el inversor podrá vender los dólares en el mercado MEP. Por tanto, la alícuota del 5% desciende a entre 2,5% y 3%, dependiendo de la diferencia en la cotización”.

El tributarista Cesar Litvin aclara que el costo de la exteriorización es un impuesto especial, porque el que tiene plata no declarada no pagó IVA, no pagó el Impuesto a las Ganancias, ni ninguno de los gravámenes que tenía que pagar. ”Es decir con este pago, te liberas de todos esos impuestos. El costo beneficio es importante, el problema es que es una mala señal para todos aquellos que trabajan en blanco. Pero acá lo que se da es una situación de lograr un objetivo superador, que es mover la actividad económica”, aclara. Y otro dato no menor que agrega Sáenz Valiente es que, los dólares declarados quedan liberados del régimen penal tributario.

“El régimen ofrece beneficios interesantes para aquel que tiene intenciones de analizar el dinero que tiene guardado en el colchón hacia el desarrollo inmobiliario, donde hay mucho por hacer y puede mover el empleo y la actividad económica”, insiste Litvin. Pero, ¿qué significa cada beneficio y de cuánto es el ahorro?

Los beneficios impositivos de la ley

Se exime del pago de Bienes Personales

La ley expresa que aquellas personas que accedan al blanqueo no pagarán el Impuesto a los Bienes Personales por las inversiones que realicen con el dinero blanqueado en proyectos inmobiliarios realizados hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive: desde el período fiscal que se efectivice la inversión y hasta un plazo máximo de dos períodos fiscales.

Pese a que no se informó aún el cambio en las escalas respecto del período 2019, en este impuesto, las alícuotas van del 0,75% a 1,25% para bienes ubicados en el país con un mínimo no imponible de dos millones de pesos, aunque queda excluida la vivienda personal de uso habitacional por hasta un valor de $18.000.000.

Ahora bien, quien ya sea propietario de la vivienda que habita y decida adherir a este blanqueo para comprar un departamento en pozo de US$100.000 ($9 millones al valor de dólar oficial), no pagará durante dos años el impuesto por esta inversión. A diferencia de quien hoy compra una unidad en construcción con plata blanca que debe pagar el 1,25% de Bienes Personales.

Obtiene pago a cuenta

A su vez, la norma contempla el pago a cuenta del 1% de las inversiones realizadas hacia otros bienes que se tiene en el patrimonio y son alcanzados por el Impuesto a los Bienes Personales. Por ejemplo, un auto, un yate, un avión, una inversión en el exterior e incluso un crédito o saldo de cuenta bancaria.

Tomando el ejemplo de la compra de una propiedad de nueve millones de pesos (S$100.000) con el blanqueo, a esa misma persona tiene a cuenta $90.000 (el 1%) para el pago de impuestos sobre otros bienes alcanzados por el gravamen.

Se difiere el pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles

Por último, los titulares de inmuebles o de derechos sobre inmuebles, gozarán del diferimiento del pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas que tiene una tasa del 1,5 por ciento sobre el precio de escritura. “En la legislación general del impuesto a las ganancias y transferencia de inmuebles, la mera entrega de dominio o posesión del tercero significa el pago del impuesto aunque no se tenga la liquidez para pagarlo. En cambio, de esta manera, hay un diferimiento de esos impuestos y se abona en un futuro”, explicó Sáenz Valiente.

Para graficarlo, el propietario de un terreno recibe una oferta de parte de una desarrolladora para construir un edificio en su propiedad. A cambio de ceder el terreno, el dueño del lote recibirá cuatro departamentos cuando termine la obra como forma de pago. Si el terreno es valuado en un millón de dólares, el propietario debería pagar el 1,5% sobre ese precio a los cinco días de hacer entrega del lote, es decir US$15.000. Sin embargo, esa persona no tiene los US$15.000 en mano, sino que recibirá los cuatro departamentos cuando acabe la construcción en uno, dos, cinco o diez años. Ahora, con esta normativa, el contribuyente podrá pagar los US$15.000 cuando ya tenga las cuatro unidades terminadas.

¿Qué sucede con la confianza?

En el blanqueo que llevó a cabo Mauricio Macri en 2016 fue un éxito en monto: se logró captar una cifra récord de US$116.800 millones pero “su éxito” fue empañado cuando el Impuesto a los Bienes Personales pasó de tener una alícuota de 0,25% al 1,25% para los bienes en el país y del 2,25% para aquellos que se encuentran localizados en el exterior. Luego, en 2020 el gobierno de Alberto Fernández sancionó el impuesto a las grandes fortunas. “Todo eso generó que hoy haya muchos arrepentidos. ¿Quién va a confiar en que no se van a volver a modificar las reglas del juego en el futuro? Por eso, creo que el blanqueo no va a ser muy exitoso, más allá de que pueda ser beneficio”, cerró Domínguez.