ARCA detectó inconsistencias y advirtió que podría afectar a quienes aprovecharon la inocencia fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso bajo la lupa las declaraciones juradas que le presentaron algunos empleados en relación de dependencia. A través del cruce de información, el organismo recaudador detectó algunas “inconsistencias” en las deducciones que le fueron informadas para el impuesto a las ganancias, y advirtió que podrían transformarse en “discrepancias significativas” en caso de haberse adherido al Régimen Simplificado de Ganancias para aprovechar la ley de inocencia fiscal. Para el contribuyente, esto último significaría que se le caiga el “tapón fiscal” para sacar el dinero que tenía en la informalidad.

La comunicación oficial llegó a los domicilios fiscales electrónicos, luego de que el organismo revisara las presentaciones realizadas en el Siradig y en el formulario F.1359, la liquidación anual del impuesto a las ganancias confeccionada por el empleador. Al analizar las deducciones, ARCA detectó montos que, a su criterio, podrían ser improcedentes en rubros como indumentaria y equipamiento, vehículos de corredores y viajantes de comercio, aportes a cajas previsionales, aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y cargas de familia.

“Tené en cuenta que si te adheriste o tenés previsto adherirte al Régimen Simplificado, estas inconsistencias, en caso de no ser regularizadas, podrían configurar una discrepancia significativa", advirtió el organismo que dirige Andrés Eduardo Vázquez.

A diferencia de otras deducciones tradicionales, como los créditos hipotecarios o las empresas de medicina prepaga que cuentan con topes, los gastos de vestimenta no tienen límite. Según pudo saber LA NACION, eso provocó que algunos contribuyentes tuvieran diferencias observadas de hasta $15 millones, o que intentaran deducir de Ganancias los aportes a Sociedades de Garantía Recíproca cuando en la práctica nunca lo hicieron.

Nueva imagen institucional de la Agencia de recaudación y control aduanero; ARCA; ex AFIP; aduana Daniel Basualdo

“La mera recepción de este tipo de notificaciones no implica automáticamente que exista una discrepancia significativa ni que el contribuyente pierda los beneficios del régimen. La normativa hoy vigente establece parámetros objetivos bastante concretos para su configuración. Por ejemplo, se considera que existe discrepancia significativa cuando el impuesto determinado por ARCA arroja un incremento del saldo a pagar —o una reducción de quebrantos o saldos a favor— de al menos el 15% respecto de lo originalmente declarado por el contribuyente", explicó Alejandra Sarni, socia de impuestos de BDO en Argentina.

Sin embargo, la notificación causó revuelo en el mundo tributario, sobre todo luego de que la semana pasada el Gobierno extendiera el plazo para que los argentinos se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias hasta finales de julio. Esta iniciativa fue denominada como un “blanqueo popular permanente”, ya que fue diseñada para que los contribuyentes formalicen su patrimonio y declaren sus ahorros sin que se los investigue por sus variaciones patrimoniales pasadas.

Además, la semana pasada hubo una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los principales tributaristas del país. El Ejecutivo se comprometió a revisar cómo se considerarán las “discrepancias significativas” para que más contribuyentes se adhieran al régimen, aunque todavía no hubo definiciones al respecto. Hoy, una diferencia igual o superior al 15% de lo declarado podría hacer caer este “tapón fiscal”.

“La realidad es que si te tomaste deducciones de más y eso supera el porcentaje para la discrepancia significativa, es cierto, se te caería el Régimen Simplificado de Ganancias. La discrepancia aplica para cualquier ajuste de más de un 15% de diferencia, pero no sabemos si del impuesto a ingresar o del impuesto determinado. Al margen de eso, no sabemos cómo va a quedar la ley después de lo que se habló con Caputo, porque se iban a hacer algunas modificaciones", explicó el contador Alejandro Rosenfeld, uno de los participantes de la reunión.

La semana pasada el Gobierno extendió el plazo para que los argentinos se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias hasta finales de julio Prensa ARCA

La avanzada oficial que hubo estos días se instrumenta bajo el paraguas del Sistema de Acciones de Control Electrónico (Siace), una plataforma de fiscalización digital que busca depurar los desvíos antes de que las liquidaciones queden firmes. Estas comunicaciones, que inundaron los domicilios fiscales electrónicos de cientos de trabajadores en los últimos días, no representan aún una determinación impositiva formal ni el inicio de una inspección tradicional.

“En estos casos, los empleados que reciben estas notificaciones no tienen la obligación de responderle a ARCA porque no están teniendo una intimación. Simplemente es un aviso de lo que ellos tienen en sus sistemas versus lo que el empleado presentó como gasto vinculado. Lamentablemente, a la fecha de hoy no se encuentra vigente la posibilidad de rectificar el 575 web, con lo cual el empleador seguramente liquide el impuesto a las ganancias del empleado, considerando las deducciones que él informó”, sumó Yesica Baigorri, socia de LFS Tax.

Para Sarni, en caso de haber recibido la notificación, corresponde analizar técnicamente cada inconsistencia detectada por ARCA antes de definir el curso de acción conveniente. Para eso, deberá evaluarse si la deducción observada resulta efectivamente improcedente —total o parcialmente—, así como el impacto fiscal concreto involucrado. La propia comunicación prevé un canal para responder electrónicamente y acompañar documentación respaldatoria, lo cual confirma que se trata todavía de una instancia preliminar de verificación.

“Esto en general lo hacen todos los años con empleados que informan en el F.572 web conceptos que el fisco entiende que son improcedentes. Antes lo hacían para que el empleado presentara su declaración jurada y pagara la diferencia. Hoy agregaron el aviso de que puede dar lugar a discrepancias significativas si se adhieren al Régimen Simplificado con esos gastos”, recordó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.