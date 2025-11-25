Invierten más de US$30 millones en una torre de lujo en Misiones

Buenos Aires no es solo el foco de los desarrolladores inmobiliarios, el interior también genera oportunidades de inversión. En ese contexto, en Posadas, Misiones, avanza la construcción de una torre de más de US$30 millones. Es el primer emprendimiento de Sancor Seguros en el Noroeste argentino.

La compañía que había cautivado un bajo perfil viene de un año movido. A principio de 2025 presentó sus primeros proyectos inmobiliarios en la ciudad de Bueno Aires. Hoy suma más de 20 emprendimientos entre los que tiene terminados y los que están en marcha, en los que se desembolsaron más de US$100 millones.

Si bien la estrategia es pisar fuerte en la ciudad de Buenos Aires con tierra en barrios top como Palermo y Núñez, el grupo asegurador tiene emprendimientos en diferentes lugares del país que van desde Sunchales, Santa Fe, Funes, Rosario, Córdoba, Posadas, Neuquén y Mendoza.

“El emprendimiento de Posadas está pensado para una demanda de quienes quieren dejar de vivir en una casa sin perder las comodidades”, afirma Cristian Corti, Jefe de Proyectos inmobiliarios de Sancor Seguros Real Estate.

Esta es la torre de 90 metros de altura que se construye en Posadas: tendrá 28 pisos Estudio Angel

Con vistas al río Paraná y al entorno verde de Posadas, el proyecto en el que se desembolsarán US$30 millones se llama Veta del Paraná y está en la intersección estratégica de la avenida Roque Sáenz Peña y La Rioja.

El emprendimiento tendrá 80 unidades con superficies que van desde los 135 hasta los 320 metros cuadrados con valores de preventa desde los US$2700/m2.

“Con un basamento de cuatro niveles, la torre de 90 metros de altura tendrá 28 pisos y todos los departamentos tendrán balcón-terraza y espacio para parrilla”, relata la Arquitecta Maria Hojman, socia de Aisenson, el estudio que con este emprendimiento también desembarca en Posadas.

Las vistas, uno de los puntos fuertes del emprendimiento Estudio Angel

La división de real estate de Sancor Seguros realiza el emprendimiento junto a un player local: el desarrollador Lovelli Roulet Condominio que hace más de 20 años realiza edificios residenciales, oficinas y espacios comerciales en la capital de Misiones. “La idea es traer a Posadas los proyectos que se ven en Buenos Aires que tienen desde aislación térmica y acústica hasta ascensores de última generación. Queremos que la gente sienta que en Misiones también se puede vivir con estándares internacionales”, subraya Juan Roulet, director de la desarrolladora. El empresario también tiene negocios en el sector de los seguros: trabaja desde hace más de cuatro décadas con Sancor. De hecho posee una red de 35 oficinas, de las cuales casi 20 están en Misiones, además de otras en Corrientes y 12 más en Paraguay. “No será solo una torre, será la torre de Posadas por sus vistas y entorno verde en un contexto imperdible”, agrega Miguel Lovelli, otro de los directores.

En preventa las unidades defienden valores desde los US$2700/m2 Estudio Angel

Roulet sintetiza que después de tantos años en los seguros, poder ver un edificio de esta magnitud levantarse en Posadas es un sueño cumplido.

Entre los amenities se destacan una piscina con solárium, gimnasio, coworking, SUM, playroom, terraza con mirador al río, espacios para bicicletas y mascotas, y cocheras con seguridad, entre otros servicios. Del desarrollo también participan , RBM Constructora y Spósito & Asociados.

A pasos del río, el render de cómo quedará el proyecto que construyen Estudio Angel

Proyectos en marcha

Este año Sancor Seguros Real Estate puso primera y aceleró fuerte en el lanzamiento de sus proyectos inmobiliarios. En este momento tiene tres proyectos en ejecución en la ciudad de Buenos Aires: dos de ellos están en Colegiales, AVA Aguilar y AVA Palpa, que se construyen en una zona que se ha convertido en una microzona en sí misma.

Los dos edificios están en un parque de tres hectáreas que se convirtieron en un oasis en la ciudad con calles arboladas, cafés de autor, a metros de Federico Lacroze y Cabildo. “Es como vivir en un entorno tranquilo sin renunciar a la energía de lo urbano”, lo describe Carlos Casto, presidente del Sancor Seguros.

Así será uno de los proyectos en Colegiales ava aguilar

En el límite entre Colegiales y Palermo

Además, el Grupo también avanza con el emprendimiento Dorrego Plaza, en el límite entre Palermo y Colegiales. Está en la manzana delimitada por Concepción Arenal, Zapiola, Freire y Dorrego.

Estas obras se suman a Oliden, en Liniers, el primer edificio que fue inaugurado en 2024.

Este año también presentaron el emprendimiento residencial que tienen en Nueva Córdoba a metros del Buen Pastor, denominado ALERE, que hoy se encuentra en un periodo de preventa, próximo a iniciar la obra.

El grupo tiene 21 proyectos inmobiliarios en marcha en todo el país que implican más de US$100 millones de inversión destinados al sector inmobiliario.

A la hora de explicar su estrategia en el mercado inmobiliario, los directores dicen que se basa en la asociación con socios estratégicos. “Los emprendimientos en real estate nos permiten colocar fondos a largo plazo y contribuir al desarrollo de la economía real, además de fortalecer las comunidades locales”, sintetiza Casto, al mismo tiempo que reconoce que siguen mirando oportunidades dentro de una vertical estratégica ya definida.