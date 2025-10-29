Terrazas del Gutiérrez: el proyecto patagónico de las vistas incomparables

Enclavado en uno de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia argentina, Terrazas del Gutiérrez combina exclusividad y confort para ofrecer algo único: residencias y habitaciones de hotel con increíbles vistas al Lago Gutiérrez, en la cada vez más buscada zona oeste de San Carlos de Bariloche.

San Carlos de Bariloche es para muchos el centro turístico más relevante de la Argentina y uno de los más destacados de Sudamérica. Su oferta de actividades durante todo el año —desde esquí y snowboard en el Cerro Catedral hasta senderismo, kayak y gastronomía en verano— lo convierte en un imán para visitantes nacionales e internacionales.

Este dinamismo turístico se ha traducido, en los últimos años, en una valorización inmobiliaria sostenida: el valor de las propiedades ha crecido en promedio un 12% anual, con picos aún mayores en el segmento de lujo. A esto se suma el desarrollo constante en infraestructura, conectividad aérea y servicios, que refuerzan el atractivo de la región como destino de inversión.

Y allí, sobre el mismo lago, Terrazas del Gutiérrez se despliega en un diseño semicircular de cuatro niveles, con 48 residencias de 3 y 4 ambientes que se integran armoniosamente al entorno natural. Cada unidad cuenta con amplias terrazas que enmarcan vistas privilegiadas al espejo de agua y la montaña. A solo 10 minutos del Cerro Catedral, 15 del Centro Cívico y 20 del aeropuerto, la ubicación es estratégica tanto para el turismo como para la vida cotidiana.

“Terrazas del Gutiérrez es un proyecto único porque el lugar físico no es repetible y porque en Bariloche no hay nada parecido en lo que a calidad de departamentos y espacios se refiere”, resume el arquitecto Gerard Remy, del Estudio Nisen.

Entre los amenities de Terrazas del Gutiérrez se destacan el spa, piscina in-out climatizada, gimnasio completo con sala de spinning, restaurant, cowork, ski valet, seguridad y videovigilancia 24 hs, recepción y palier semi privado.

Además, el complejo incluye un hotel cinco estrellas de 99 habitaciones que será operado por Meliá Hotels International, una de las cadenas más prestigiosas del mundo, reconocida por su excelencia en gestión y sostenibilidad. “La estrategia comercial con Meliá es muy importante porque le garantiza al proyecto estándares internacionales en servicio, hospitalidad, calidad y diseño”, señala Josefina Fernández, gerente de hotelería de Terrazas del Gutiérrez. “El hotel va a estar operado bajo la marca de Meliá Collection, una selección de hoteles con identidad propia, que buscan integrarse en el entorno, respetando la naturaleza y generando una experiencia de hotelería que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados”, agrega.

Con la obra en estado muy avanzado, Terrazas del Gutiérrez es una propuesta única en la zona, tanto para quienes buscan un lugar de descanso como para quienes desean una inversión segura.

