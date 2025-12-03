Lionel Messi perdió millones de euros con sus negocios inmobiliarios

Lionel Messi no solo se ocupa de jugar al futbol. También se animó a emprender en el mundo del sector inmobiliario: desde 2013 tiene Rostower, una compañía que a fines del año pasado se convirtió en una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión y comenzó a cotizar en la Bolsa de Portfolio Stock Exchange. Con este cambio, la compañía dejó de tributar el impuesto de sociedades. De todas maneras, debe pagar al menos el 80% del beneficio en dividendos.

Sin embargo, en su último balance la compañía sorprendió con números rojos: registró pérdidas cercanas a los €7.500.000 en el 2024. Es que a pesar de que la empresa generó €7.100.000 en alquileres y otras rentas, la valoración de sus propiedades sufrió un ajuste negativo de aproximadamente €5.800.000 euros, provocando un impacto en el estado patrimonial.

Hoy la empresa que agrupa sus inversiones en el mercado del real estate tiene un valor bursátil que supera los €223.000.000 con propiedades residenciales y comerciales. Entre ellas, departamentos en zonas exclusivas de Barcelona, un dúplex en Londres, un departamento de más de 395 m2 en París y una residencia en Ibiza. Además, oficinas en la comunidad española de Cataluña: Sitges, Castelldefels y el Edificio Rostower en el barrio Eixample.

Uno de los pilares más fuertes del grupo del capital de la selección argentina es el negocio hotelero. Desde 2017,el futbolista invierte en el sector turístico, y suma ya seis propiedades en España y Andorra:

Hotel Sitges (España): Este hotel fue el primero en formar parte del negocio turístico de Messi.

En 2018, el jugador adquirió el histórico hotel Es Vivé por una cifra cercana a los €30 millones, en una de las islas más famosas de Europa.

Hotel Mallorca (España): En 2020, el astro argentino amplió su cadena hotelera con la adquisición del entonces Hotel Fona Mallorca , ubicado en la localidad de S’Illot .

Ubicado en la estación de esquí Baqueira Beret, este hotel de montaña está pensado para los que practican deportes de invierno.

Hotel Andorra: abrió sus puertas en febrero de 2023, marcando la última incorporación a su cadena hotelera.

Hotel Sotogrande Club Marítimo (España): Situado en el puerto deportivo de Sotogrande, en Andalucía, este hotel boutique presenta una propuesta vinculada al mundo náutico.

Hasta hace poco los hoteles operaban bajo la marca MIM en conjunto con el grupo Majestic. Pero, Meliá se quedó con el control y los incorporó en The Meliá Collection. Además de los seis alojamientos ya mencionados, hay otro hotel en el Valle de Arán que opera fuera de esa alianza.

Por otro lado, Rostower forma parte de Limecu España 2010, una sociedad limitada constituida en abril del 2010, creada para administrar los negocios del jugador en el país homónimo. Dentro de la sociedad, también funciona Leo Messi Management, la gestión de derechos de imagen del empresario. En 2023, el holding facturó €109,3 millones y obtuvo €15,1 millones de ganancias.