Leandro Molina, CEO de Zonaprop: “El mercado inmobiliario dejó atrás su etapa más desordenada, ya no está en piloto automático”

Después de varios años de correcciones, incertidumbre y expectativas cruzadas, el mercado inmobiliario argentino empieza a mostrar una señal más consistente: la normalización. No se trata de un boom ni de una recuperación eufórica. Se trata, más bien, de un mercado que gana solidez, mantiene una demanda activa y empieza a encontrar una nueva referencia de valor.

En compraventa, esa señal aparece en varios planos a la vez.

En la ciudad de Buenos Aires, el precio medio de venta se ubicó en US$2459 por metro cuadrado en marzo de 2026, con una suba mensual del 0,2%.

En el primer trimestre, el aumento acumulado fue de 0,4%, bastante por debajo del 3,1% registrado en el mismo período de 2025. Es decir: los valores siguen recuperándose, pero con una velocidad más moderada. A eso se suma otro dato importante: en los últimos 12 meses, la oferta en venta creció 6%. La combinación entre recuperación de precios y más stock disponible sugiere un mercado más equilibrado y menos tensionado.

Qué pasó con los alquileres

En alquileres, el cambio también es visible. Los precios siguen subiendo, pero bastante menos que en la etapa anterior. En 2024, los alquileres habían aumentado 64%; en 2025, la suba fue de 35%, casi la mitad. Y en el primer trimestre de 2026, el incremento acumulado fue de 9,6%.

El mercado locativo sigue exigido, pero desaceleró claramente su ritmo de ajuste. Esa moderación es una de las señales más claras de una nueva etapa.

En alquileres, el cambio también es visible. Los precios siguen subiendo, pero bastante menos que en la etapa anterior Hernan Zenteno - La Nacion

Además, la oferta de alquileres también se recuperó con fuerza. En marzo de 2026, los avisos crecieron 0,9% mensual y el volumen total de publicaciones se ubicó 2,7 veces por encima del piso registrado en febrero de 2023. En otras palabras, el mercado de alquileres dejó atrás su momento más crítico en términos de escasez y entró en una etapa con más opciones, aunque todavía con valores altos.

La demanda, por su parte, sigue presente en ambas verticales. En marzo registramos un incremento del 11% en las consultas de alquiler y del 12% en las consultas de propiedades en venta. Es un dato relevante porque confirma que el interés no desapareció. Hay usuarios buscando, comparando y evaluando decisiones. La cuestión central es cuánta de esa intención logra convertirse en operación efectiva.

Los créditos, el gran pendiente

Ahí aparece el gran tema estructural del mercado argentino: el crédito hipotecario. La actividad existe, pero el financiamiento todavía no acompaña con la profundidad necesaria para darle otra escala al mercado. Ese sigue siendo el principal pendiente. Porque el problema hoy no es la falta de interés por comprar o invertir, sino la dificultad para transformar ese interés en operaciones sostenidas y masivas.

El problema hoy no es la falta de interés por comprar o invertir, sino la dificultad para transformar ese interés en operaciones sostenidas y masivas Ricardo Pristupluk

La comparación regional ayuda a poner ese límite en perspectiva. Buenos Aires sigue conservando valor relativo dentro de América Latina. Eso muestra que no estamos frente a un mercado destruido ni desconectado de la escala regional, sino frente a uno que mantiene relevancia y atractivo, aunque todavía necesita mejores condiciones para desplegar todo su potencial.

Dónde están las oportunidades

Por eso, cuando se habla de oportunidad, la respuesta no debería simplificarse. La oportunidad existe, pero no desde la lógica de comprar cualquier cosa o esperar que una sola variable cambie todo. Hoy la oportunidad pasa por leer mejor: distinguir valor de ruido, identificar qué producto tiene liquidez futura, qué ubicación conserva fundamentos y qué contexto puede transformar interés en operación.

La Argentina mantiene una cultura de ladrillo muy fuerte según Molina Hernán Zenteno - LA NACION

La Argentina mantiene, además, una cultura de ladrillo muy fuerte. Aun en escenarios de volatilidad, el real estate sigue ocupando un lugar importante como resguardo de valor, proyecto patrimonial y decisión de largo plazo. Esa demanda estructural está. Lo que falta es seguir construyendo las condiciones para que gane profundidad.

El mercado inmobiliario argentino no está en piloto automático. Pero sí parece haber dejado atrás la lógica del desorden. Y esa, quizás, sea hoy la señal más relevante.

Por Leandro Molina, Country Manager de Zonaprop