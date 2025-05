La casona de Belgrano R que es un palacio urbano de 1915

En Buenos Aires, las casas antiguas no solo son testigos mudos de la historia, sino que muchas veces resisten el paso del tiempo con una elegancia que desafía la modernidad. En Virrey del Pino al 3500, en el barrio porteño de Belgrano R, conocido por su estilo inglés, se encuentra una residencia construida en 1915 que es un verdadero palacio urbano: una edificación de tres pisos y nueve ambientes que ocupa más de 1800 m², con un jardín y pileta.

“La propiedad está en venta pero no se vende de manera individual, sino en conjunto con la casa lindera, donde vivían los suegros del actual dueño, que fue incorporada al terreno original", aclara Martín Pinus, número uno de la inmobiliaria homónima que la comercializa.

Esta propiedad, que se ofrece por un valor aproximado de US$5,4 millones, fue concebida y diseñada por Johannes Kronfuss, un arquitecto e ingeniero de origen austro-húngaro responsable también de la remodelación del Palacio Hirsch, ubicado a pocas cuadras, frente a la Plaza Castelli.

La casa conserva la simetría, los techos altos y los detalles nobles que caracterizan su obra, combinando el respeto por los materiales originales con una actualización tecnológica y funcional. “Esta residencia refleja el refinamiento y la lógica espacial que caracteriza a las obras de su creador”, profundiza Pinus.

El parque incluye una pileta de estilo fuente, rodeada por vegetación consolidada Gentileza Martín Pinus

Desde el balcón se aprecian los ventanales originales de principios del siglo XX Gentileza Martín Pinus

Kronfuss había llegado a Buenos Aires en 1910, luego de ganar el concurso internacional para construir la Facultad de Ingeniería de la UBA, un proyecto que finalmente no se concretó. Sin embargo, decidió quedarse en el país y su legado se plasmó en edificios como el Palacio Hirsch. Además, en Belgrano R dejó una huella singular con una serie de casas de estilo mitteleuropeo, muchas de las cuales ya no existen. “Esta es una de las pocas que aún se conserva en pie, con su elegancia intacta”, agrega Pinus.

Quien hoy la habita también supo reconocer el valor de esta casa desde el primer momento. El actual propietario, que prefirió no ser nombrado, la descubrió desde el jardín de la casa lindera, donde vivían sus suegros, y quedó fascinado. Años después, mientras estaba de vacaciones en Punta del Este, recibió un llamado inesperado: los dueños la ponían propiedad en venta y ya tenían un interesado. “Les había pedido que me avisaran si algún día decidían venderla. Me llamaron, les afirmé que yo era el comprador y cerramos el trato”, recuerda y en 1990 desembolsó US$ 1,8 millones en la propiedad, incluyendo la restauración. “La casa estaba completamente original, nunca le habían hecho nada. Renové toda la instalación eléctrica, sanitaria, los caños... Todo, como si fuera una casa nueva”.

El living conserva muebles realizados a mano y detalles de época Gentileza Martín Pinus

El espacio reúne piezas restauradas y una pintura de gran formato Gentileza Martín Pinus

Un comedor diario conecta con la cocina y la escalera de madera que vincula los niveles Gentileza Martín Pinus

El hall principal cuenta con una alfombra central y escaleras originales en roble Gentileza Martín Pinus

Los baños fueron modernizados manteniendo detalles clásicos Gentileza Martín Pinus

La cocina fue actualizada con tecnología actual y materiales nobles Gentileza Martín Pinus

El living combina mobiliario de época con restauraciones cuidadas Gentileza Martín Pinus

Otro ángulo del living resalta la conservación de elementos originales Gentileza Martín Pinus

El comedor mantiene detalles de época en molduras, aberturas y mobiliario Gentileza Martín Pinus

El trabajo de ponerla a punto

La restauración, realizada hace aproximadamente 35 años, fue un trabajo minucioso que mantuvo intactas las molduras, las aberturas originales de roble eslavo y los pisos artesanales que, en palabras del dueño, “son una obra de arte”. Para lograr una atmósfera más luminosa y contemporánea, las carpinterías de madera oscura fueron pintadas en tonos claros sin perder la esencia del diseño original. Además, se incorporó domótica de última generación en ambientes renovados como la cocina, los baños y el altillo que funciona como playroom.

La propiedad cuenta con siete baños, varios dormitorios y cuatro suites distribuidos en sus diferentes niveles.

Una de las transformaciones más notables fue la adecuación del acceso vehicular. La casa, construida en una época en la que no existía la necesidad de garage, no contaba originalmente con espacio para autos. El propietario derribó un garaje posterior que imitaba el estilo original pero sin autenticidad, para abrir una entrada doble que permite estacionar hasta tres vehículos, con portones corredizos de diseño funcional y moderno.

El ático fue renovado para funcionar como playroom, conservando su estructura original Gentileza Martín Pinus

Una de las habitaciones principales ofrece vista abierta al jardín arbolado Gentileza Martín Pinus

Su valor patrimonial

Sobre la casa lindera donde vivían sus suegros, el dueño explicó que la propiedad está pegada y que la incorporó al jardín, creando una especie de casa anexa que también está en perfecto estado. Esta fusión de terrenos y construcciones amplía la superficie total y la funcionalidad del conjunto.

Otra vista del parque con la pileta central, característica del diseño paisajístico Gentileza Martín Pinus

Consultado sobre el motivo de la venta, el dueño explicó que sus hijas se fueron a vivir a Europa y él, luego de quedar viudo y solo, decidió ofrecer la propiedad en el mercado. La venta incluye las dos casas juntas, con un valor que ronda los US$5,4 millones, ya que para él “esto no puede separarse”.

Sobre algunas propuestas recibidas, comentó que un colegio armenio vecino quiso comprar la casa para expandirse, pero “eso no lo hago ni loco”, expresando su compromiso con la conservación del patrimonio y el respeto por la historia de la propiedad.

El colegio armeno Mekhitarista, lindera a la propiedad, es uno de los interesados por adquirir la casa pero el dueño rechazó su oferta Google Maps

Vista general del parque que rodea la casa Gentileza Martín Pinus

Finalmente, en cuanto a los costos de mantenimiento, el propietario señaló que el impuesto inmobiliario es una de las cargas más importantes, aunque admitió no haber gestionado una posible exención que podría aplicar por tratarse de un bien histórico.

Vivir en esta casa, concluyó el dueño, “es como tener un parque inglés en pleno Buenos Aires, con un silencio total a pesar de estar cerca de todo. La casa domina una manzana entera y ofrece privacidad y majestuosidad”.