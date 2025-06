La microzona porteña en donde casi todos los departamentos tienen vista al atardecer

El nuevo Colegiales se consolida como una zona premium de la ciudad. Rodeado de verde y a pasos de la avenida Federico Lacroze, Distrito Colegiales, ubicado sobre Moldes, entre Palpa y Aguilar se convirtió en un microbarrio porteño bien conectado, a pasos del subte, del tren con ciclovías y cerca de colegios, centros de salud y espacios culturales.

Con cuatro edificios en un parque de tres hectáreas, la zona es un oasis en la ciudad donde las calles arboladas, los cafés de autor y la cultura barrial se fusionan con una creciente oferta gastronómica y una conectividad envidiable. “Es como vivir en un entorno tranquilo sin renunciar a la energía de lo urbano”, lo describe Carlos Casto, presidente del grupo Sancor Seguros, con más de US$65 millones invertidos en la compra de terrenos en los que planea emprendimientos inmobiliarios.

Ava Aguilar tendrá paseos peatonales que se convertirán en puntos de encuentro ava aguilar

Hasta ahora tiene más de 20 proyectos inmobiliarios entre los terminados y en marcha en los que se desembolsaron más de US$130 millones. Si bien la estrategia es pisar fuerte en la ciudad de Buenos Aires con tierra en barrios top como Palermo, Núñez; el grupo tiene emprendimientos en diferentes lugares del país que van desde Sunchales, Santa Fe, Funes, Rosario, Córdoba, Posadas, Neuquén y Mendoza.

En Colegiales el grupo desembolsó más de US$12,5 millones en la compra de tierra en donde construyen dos edificios de la marca AVA que suman 21.730 m2 de los cuales 17.479 son vendibles.

Son cuatro parcelas, las dos del medio son parte de Distrito Colegiales que formaban parte del playón ferroviario que se encuentra delimitado por las vías del ferrocarril, entre las avenidas Federico Lacroze, y Virrey Avilés, con frentes sobre las calles Crámer y Moldes que estaba totalmente deshabitado hasta que el Estado subastó las tierras en 2019.

El frente del emprendimiento ubicado en el nuevo Colegiales ava aguilar

Luego, la empresa compró las tierras de las puntas para levantar otros dos edificios. “El proyecto forma parte de un proceso de transformación urbana profunda. Este mismo lugar, hace no mucho tiempo, era una zona oscura, de lotes en desuso, casi inaccesible”, reconoce Casto.

Plano que muestra la distribución de las parcelas del ex playón ferroviario de Colegiales Serra Maria Laura

El primer emprendimiento lo realizaron con las desarrolladoras G&D y Fernández Prieto y luego adquirieron otras dos parcelas donde decidieron construir dos nuevos edificios: en 2023 arrancaron con Ava Palpa y ahora lanzaron Aguilar en Moldes y Aguilar.

Un edificio de nueve pisos que está en un terreno de perímetro libre con conexión directa al verde en los que se invertirán US$20 millones. Se construirán 92 departamentos de dos hasta cinco ambientes en los que el valor en pozo ronda los US$3300/m2 y tickets desde los US$190.000.

Vista aérea de Ava Aguilar ava aguilar

El proyecto que hacen junto a la desarrolladora Gamaca. “Hicimos un esfuerzo real por interpretar demandas latentes que a veces no se evidencian claramente en el mercado”, relata Casto. Un ejemplo, explica el ejecutivo, “son las unidades grandes, que se decía que se vendían menos, pero lo que ocurría era que no se desarrollaban porque no respondían al ticket de los inversores”.

Un dato no menor de estos edificios es que al estar en perímetro libre, todas las unidades dan al exterior urbano; la gran mayoría cuenta con doble orientación y con vistas espectaculares: desde todos sus pisos se puede ver el atardecer caer sobre la ciudad.

“Es una zona en plena transformación urbana con alto potencial de valorización”, agrega Matías Garber, director de Gamaca Desarrollos, socios de Sancor Seguros en este proyecto.

El terreno de ocupa un espacio de aproximadamente tres hectáreas delimitado por las calles Moldes, Palpa y Aguilar Google Maps

Otros proyectos del grupo

El primer emprendimiento inmobiliario del grupo en Buenos Aires fue Oliden ya terminado y entregado. “Somos una de las primeras aseguradoras que a través de un Fondo Común de Inversión cerrado y gestionado por nuestra Administradora de Fondos Comunes de Inversión logra financiar el 100% de un proyecto inmobiliario y tres años después poder terminarlo”, detalla el modelo de negocios, Casto.

Además de la apuesta en Colegiales y en Liniers, el ejecutivo aclara que avanzan con otros emprendimientos: Dorrego Plaza en el límite Colegiales y Palermo donde pagaron US$21.215.000 en una subasta del Estado por una hectárea en la que avanzan junto a un socio desarrollador en la construcción de un proyecto mixto. Se construirán 66.565 m2 construibles, 11.402 serán de Sancor Seguros. También adquirieron tierra en el Parque de la Innovación en el barrio de Núñez en donde desembolsaron US$11.779.690.

A la hora de describir al grupo , desde Sancor Seguros explican que si bien nació en el mercado de seguros con el 12,32% de participación y más de 9 millones de asegurados, hoy diversificó sus negocios. También es dueño de Prevención ART (líder del mercado de Riesgos del Trabajo) y de Prevención Retiro (Seguros de Retiro), como así también hacia la industria de la medicina prepaga, a través de Prevención Salud y al negocio bancario, con Banco del Sol. Además, tiene presencia en América Latina con empresas subsidiarias en Uruguay, Paraguay y Brasil.