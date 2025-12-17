Lanzan por primera vez un desarrollo inmobiliario en el Mercado de Capitales

En el siempre competitivo mercado inmobiliario premium, el gran diferencial suele estar en la innovación. En ese sentido, el Grupo QH ha dado un paso único: colocar un proyecto de Real Estate en el Mercado de Capitales. El emprendimiento en cuestión es ILLA Belgrano, que ya cuenta con su propio Fideicomiso Financiero y Fondo de Inversión Directa.

Con este anuncio, Grupo QH se ha convertido en el primer desarrollador inmobiliario de pozo en lanzar un producto bajo el estricto régimen de Oferta Pública y regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV). A esto se suma que el inversor podrá representar digitalmente su certificado de participación bajo el conocido “Régimen de Tokenización”, autorizado este año por la CNV.

ILLA BELGRANO queda en el Bajo Belgrano, uno de los rincones más codiciados de la Ciudad de Buenos Aires, y busca conjugar tradición y modernidad. Se trata de un proyecto con un diseño que apuesta a la luminosidad y la integración de los espacios en una ubicación inmejorable.

Y es que el barrio, conocido por sus casonas señoriales, embajadas y colegios, ofrece un entorno residencial tranquilo y seguro, atravesado por calles arboladas y una creciente propuesta gastronómica. Su emplazamiento estratégico lo conecta con espacios verdes como los Lagos de Palermo, el Parque de la Innovación y el Paseo de las Américas, además de centros comerciales como el Shopping Alcorta y el cercano Barrio Chino. La combinación de naturaleza y ciudad, sumada a la cercanía con universidades y avenidas de acceso rápido, convierte a Bajo Belgrano en un enclave privilegiado para quienes buscan calidad de vida sin resignar conectividad.

Desarrollado, construido y comercializado por Grupo QH (Quality Home), el proyecto ofrece 34 unidades de uno a cuatro ambientes. Sin embargo, el verdadero hito no reside en la ubicación ni en el diseño de sus espacios, sino en el modelo de financiamiento elegido: se trata de la primera colocación realizada bajo el “Régimen de oferta publica”, aprobado este año por la Comisión Nacional de Valores (CNV). “Esto nos convierte en pioneros al posicionar al Real Estate como protagonista dentro del mercado de capitales”, destacan desde la compañía.

Con más de 23 años de trayectoria, Grupo QH transforma esta innovación en una oportunidad estratégica para consolidar su liderazgo en el mercado y, al mismo tiempo, inaugurar un nuevo modelo de negocio para la industria, instrumentado tras un arduo trabajo y la exposición a rigurosas auditorías.

Conocé la experiencia ILLA BELGRANO:

