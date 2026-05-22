Rugby: la UAR renueva alianza y celebra el clásico tercer tiempo

El rugby en Argentina no se juega solo en la cancha, también se vive puertas adentro, en los clubes y entre amigos. Este deporte caracteriza a los argentinos desde valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto por el rival y esa cultura del tercer tiempo que convierte a cada partido en una excusa para compartir con otros.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) renovó su acuerdo con Cerveza Imperial, una alianza que ya lleva años y pone en valor el tiempo compartido. Desde los partidos más importantes de los seleccionados nacionales hasta los más chicos en los clubes de todo el país, este acuerdo ya es parte de la comunidad del rugby argentino.

Muchos fanáticos de la ovalada conocen el Beer House, un espacio emblemático del tercer tiempo y esta temporada vuelve a estar presente en los principales partidos del calendario. La comunidad valora este lugar de encuentro donde se comparte deporte, gastronomía, cerveza y buena compañía.

Miguel Dupont, Gerente Comercial de la UAR, destaca el vínculo construido a lo largo del tiempo: “Que Imperial siga formando parte de nuestra familia es una muestra de confianza en el camino de crecimiento y federalización que estamos recorriendo juntos”.

Por su parte, Matías Alfredo Canzani, Gerente de Marketing de Cervezas en CCU, agrega: “Desde Imperial estamos orgullosos de renovar nuestro compromiso con la Unión Argentina de Rugby y estamos muy contentos de acompañar todos los momentos que se viven alrededor de cada partido”.

Un producto a medida

Como novedad, la marca presentó una lata edición limitada con diseño inspirado en Los Pumas, que se aplica sobre su variante sin alcohol. La iniciativa apunta a aquellos que buscan opciones más livianas sin resignar el ritual del encuentro alrededor del partido.

La nueva cerveza Imperial sin alcohol en honor a Los Pumas.

“El disfrute responsable es nuestra prioridad e Imperial Golden Sin Alcohol nos permite ampliar nuestras propuestas para los consumidores, ofreciendo nuevas ocasiones para disfrutar de la experiencia del rugby”, señaló Matías Alfredo Canzani, Gerente de Marketing de Cervezas en CCU.

La UAR e Imperial buscan así fortalecer una comunidad que sigue creciendo a lo largo y ancho del país, donde el rugby funciona tanto como deporte como espacio de pertenencia y encuentro.

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