Lo que hay que saber antes de comprar una propiedad en Bariloche

Destinos turísticos como Bariloche, Cataratas y Salta son los que contaban con mayor potencial de crecimiento para los próximos años

El Sur sufre el impacto de la pandemia y el mercado del real estate no es ajeno a ese fenómeno. Conocedor de la Patagonia, Ignacio O´Keefe, director de O´Keefe Inmobiliaria Rural y Urbana, comenta que como la gente no puede viajar, se postergó la toma decisiones. "Además, la falta de turismo afectó a muchos clientes locales que vieron disminuidos sus ingresos y por ende su capacidad de ahorro. Se están moviendo solo proyectos en pozo o con obras muy poco avanzadas ya que, en esos casos, la visita no es condición de compra", relata. Sin embargo, el broker tiene fe en que el mercado rebotará y se recuperará la rentabilidad que brindaba previo al desembarco del Covid-19: "El interior no se puede analizar en su conjunto, depende de cada ciudad. Por ejemplo, destinos turísticos como Bariloche, Cataratas y Salta son los que contaban con mayor potencial de crecimiento para los próximos años. Si bien sigo creyendo que las plazas turísticas tienen un gran potencial, tendrá que retornar el turismo para volver a hablar de crecimiento inmobiliario", aclara, "Sin ir más lejos, antes de la pandemia, la ciudad de Bariloche era una de las que estaba en la mira de los inversores debido a la escasa oferta existente". Allí se estimaba que la tasa de retorno para los inversores de capital que compraban propiedades en pozo podía ascender hasta el 40% de capitalización en dólares en un plazo de dos años y luego obtener una renta del 6.5% anual en dólares libre de gastos directos.

En ese destino rionegrino, O´Keefe comercializa Barrancas de Melipal, un barrio privado ubicado en el Kilómetro 4.6 de la avenida Bustillo. Éste contará con numerosos amenities y dos tipologías de producto: una zona destinada a viviendas unifamiliares compuesta por 36 lotes (de 390 a 598 m2 de superficie, cuyo precio parte de los US$ 62.416) y en el resto del predio se construirán viviendas multifamiliares de baja altura y densidad (actualmente está vendido el 95% de las unidades del primer edificio y se lanzó el segundo de ellos que cuenta con departamentos de 1 a 4 ambientes, cuyo valor se inicia en los US$ 81.926 de contado, con cochera incluida). El proyecto también incluye un hotel.

A su vez, esta inmobiliaria ofrece unidades en Peñón del Lago, emprendimiento turístico sobre el lago Gutiérrez, que se levanta dentro del complejo de 800 hectáreas Arelauquen Golf & Country Club, que comprende importantes áreas verdes, deportivas y amenities. Allí están a la venta unidades de 2, 3 y 4 ambientes, con valores que despegan de los US$ 323.824.

También dentro de este country se pueden adquirir parcelas desde US$75.000 y la última unidad funcional dentro del condominio premium Klover Patagonia IV: un departamento de cuatro ambientes, con 130 m2 de superficie total, por US$ 341.000.

En tanto, en el sur, Eidico desarrolla Barrancas de Dina Huapi, ubicado a 15 km de Bariloche. Es un barrio de 439 lotes (instalado sobre 170 hectáreas) dividido en cuatro etapas, de las cuales tres ya fueron lanzadas. Los lotes van de los 1100 hasta los 5500 m2 y queda un solo terreno por colocar: tiene 3.700 m2 de superficie y su valor es de US$40.000. Mientras que en San Martín de los Andes la empresa avanza con el barrio abierto Piedra de San Francisco, ubicado en el Km 2.193 de la ruta 40 por el camino de los Siete Lagos (a 20 minutos del centro y a cinco de la entrada al cerro Chapelco). Lanzado en enero de 2019, se trata de un proyecto de 209 lotes de 1600 metros cuadrados promedio emplazados sobre un campo de 32 hectáreas con bosque y servicios. Los lotes disponibles (quedan solo 11) parten desde los $ 2.360.000 con cuotas restantes y un refuerzo en septiembre ajustables por índice UVA, todo en pesos. Pero, dentro de la misma provincia de Neuquén, el panorama inmobiliario presenta sus particularidades. José Luis Adissi, director de la inmobiliaria Crear, con sede en la capital provincial y en Añelo, próximo a Vaca Muerta, cuenta que "el mercado está comenzando a reaccionar. La primera plaza en hacerlo es Neuquén capital, las consultas por operaciones se van incrementando con el correr de los días. Mientras que San Martín y Villa la Angostura están más retraídas porque dependen básicamente del turismo, que es nulo". El broker explica que trabajan con dos tipos de públicos: "En Añelo, hay inversores puros, donde la renta que genera el inmueble es fundamental. El monto de alquileres en esta zona es tres a cuatro veces superior al de Buenos Aires, para igual inversión. En cambio, en el mercado de la capital y alrededores es un mix. Algunos compran con idea de renta ya que los alquileres que se obtienen a igual inversión están dos a tres veces por arriba de los de la Capital Federal, otros compradores son las empresas que trasladan personal y, por último, familias y jóvenes profesionales que acceden por primera vez a una vivienda propia".