Las ciudades de California donde las casas están más baratas que nunca: bajas de hasta 70.000 dólares

Los precios para la compra de casas en Estados Unidos registraron en octubre una fuerte baja, de acuerdo con un informe reciente. Dentro de una tendencia general, que se sostiene en todo el país norteamericano, algunas ciudades de California con mercados costosos tuvieron las reducciones nominales más fuertes. En los casos más marcados, los recortes de valores se ubican entre los 50.000 y 70.000 dólares.

Cae el precio de las propiedades en San José y otras ciudades de California

Los datos se desprenden de un informe de Zillow. El reporte de la empresa inmobiliaria destacó el cambio en el precio de las viviendas en mercados de EE.UU. La información indica que la baja media acumulada en todo ese país fue de US$25.000, lo que iguala la mayor cifra alguna vez registrada por la plataforma.

El reporte señala que la baja fue de US$25.000 en Estados Unidos Shutterstock

Sin embargo, cada mercado tuvo sus particularidades y hubo algunos que excedieron ampliamente ese número. El informe remarcó que las cuatro bajas nominalmente más importantes se dieron en California, en sitios usualmente reservadas para compradores de alto poder adquisitivo.

Estas son las ciudades del Estado Dorado y el descuento mediano que registraron en octubre fueron:

San José : US$70.900

: US$70.900 Los Ángeles : US$61.000

: US$61.000 San Francisco : US$59.000

: US$59.000 San Diego: US$50.000

En el cuarto puesto también aparece Nueva York, que tuvo el mismo recorte de precio en sus propiedades que San Diego. Entre otras urbes con altos descuentos se destacan los casos de Seattle, con US$41.000, o Miami, que alcanzó la cifra de US$30.100.

La ciudad de San José, en California, tuvo la baja nominal más fuerte en el valor de las propiedades a la venta

Por qué las propiedades en California y EE.UU. bajaron de precio

Según el análisis de Zillow, la estadística responde a una tendencia que modifica la conducta de los vendedores y, en consecuencia, los valores. El bajo movimiento en muchos mercados y la imposibilidad de desprenderse de las propiedades llevan a los dueños a recortar su precio.

De acuerdo con los expertos, los vendedores tienen esta posibilidad porque suelen mantener márgenes de ganancias altos en las transacciones. En ese sentido, propietarios de California y otros estados tienen el resto económico para poder sostener determinado tiempo sin concretar una venta.

En esa misma línea, pueden modificar el valor para hacerlo más accesible y atraer a nuevos potenciales compradores con el precio sin comprometer su bienestar económico.

El margen de ganancia elevado permite a los vendedores de California y otros estados recortar el precio de las propiedades, según el reporte Shutterstock

Otras ciudades de EE.UU. con bajas importantes en el valor de las casas

Más allá de que nominalmente California tuvo los descuentos más altos en la mediana de los precios de propiedades, en términos relativos hubo otras ciudades con bajas más relevantes.

Al tratarse de mercados más accesibles, las cifras son menores que en el Estado Dorado, pero porcentualmente se trata de modificaciones más grandes.

Pittsburgh, Pennsylvania : descuento promedio acumulado de US$20.000, un 9% en el valor típico de las viviendas.

: descuento promedio acumulado de US$20.000, un 9% en el valor típico de las viviendas. Nueva Orleans, Louisiana : un recorte de US$22.900, que representa una disminución del 9%.

: un recorte de US$22.900, que representa una disminución del 9%. Austin, Texas : la baja de precio fue US$36.000, que en términos porcentuales representa el 8,4% del valor típico.

: la baja de precio fue US$36.000, que en términos porcentuales representa el 8,4% del valor típico. Houston, Texas : un recorte medio acumulado que alcanzó los US$24.900, un 8,2%.

: un recorte medio acumulado que alcanzó los US$24.900, un 8,2%. San Antonio, Texas: la baja fue d US$21.786, que equivale a un 7,9% en relación con el valor típico.