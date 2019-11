Miguel Ángel Zarzur: "Hoy es un buen negocio invertir en España"

El empresario petrolero que apostó al mercado de locales en la Argentina destinará alrededor de 20 millones de euros en Europa

Contador, egresado de la Universidad del Aconcagua en Mendoza, Miguel Ángel Zarzur es un emprendedor de raza. Hoy lidera Bacssa, la empresa de servicios petroleros que fundó en 1998 y que hoy tiene actividades en las cinco cuencas hidrocarburíferas del país: desde Tierra del Fuego a Salta. Más específicamente en la cuenca austral, en el golfo San Jorge, en la neuquina cuyana y en el Noroeste con once bases operativas y 520 empleados directos. Y como parte del vigésimo aniversario de la empresa y a modo de retribución a la comunidad empresaria de la provincia donde tiene las oficinas centrales, organizó el primer evento gratuito la semana pasada sobre "Claves y estrategias para la Argentina que viene" con importantes disertantes del ámbito nacional con la asistencia de más de 200 ejecutivos de la región.

Pero esta no fue su única apuesta. Zarzur también puso sus fichas en el real estate y creó la compañía de inversiones inmobiliarias, Diapsa. "El petróleo es un negocio muy dinámico que requiere atención y mano de obra intensiva. Por eso, me diversifiqué también a un sector que no fuera tan difícil de manejar y pensando en una empresa familiar, para que en un mediano plazo mi hija pueda continuar liderando las empresas", relata en la primera nota que da a un medio nacional. Zarzur, cultor del bajo perfil, decidió especializarse en retail principalmente en locales que buscan las entidades bancarias. "Son clientes muy estables: no suelen mudarse por los altos costos que representa una mudanza", explica su estrategia el hombre que posee una cartera de 59 propiedades entre los locales, las unidades residenciales y las oficinas en diferentes lugares del país: desde Mendoza hasta Mar del Plata y San Luis.

En Neuquén tiene seis bases de operaciones -con oficinas y plazas de maniobras- que alquilan las empresas de servicios petroleros. "El negocio inmobiliario que administramos en Vaca Muerta es el que me deja el mejor margen y rentabilidad en comparación a otras zonas del país. Es un negocio muy estable con escasa rotación", detalla las razones en la charla con la nación.

-¿Por qué sigue invirtiendo en un país con cambios en los ciclos económicos?

-Al no haber un mercado de hipotecas ni de financiamiento, el argentino ahorra en dólares y en propiedades, pero cuando quiere salir del ladrillo quiere el mismo monto que desembolsó y un plus. Mi análisis del sector es en el largo plazo. Además, creo que en algún momento será un país viable que se ordenará. Y sin duda quien esté posicionado con los mejores activos saldrá beneficiado. La clave es ser flexible y entender que los locatarios más que clientes son socios. De hecho nunca se me cayó un contrato. Soy positivo por naturaleza.

-¿Qué tipo de propiedades busca?

- En general espacios de 300 o 350 metros cuadrados. El retail es un sector muy atado a la coyuntura económica e inclusive se pueden generar oportunidades muy interesantes cuando el mercado está deprimido.

-¿Qué rentabilidad deja ese negocio?

- Antes los valores de alquiler rondaban los US$36 por metro cuadrado, pero la devaluación bajó ese número a US$30 y la renta oscila entre el 5 y el 6 por ciento anual en dólares.

-¿También mira otros mercados del mundo para sus próximas inversiones?

-Sí, en Miami invertí por ejemplo en dos condo hoteles. La Florida es un mercado interesante, porque se mezcla el negocio inmobiliario con financiamiento y te deja un cape rate de entre un 4,5 y un 6 por ciento dependiendo de la locación. Es similar a adquirir un bono en el mercado financiero. Es un destino en el que desembarqué en plena crisis suprime. Invertí en unidades del Fontaine Blue y en el 1 Hotel South Beach. Este es un negocio que te deja entre el 40 y el 45 por ciento de la tarifa del gerenciador del hotel. Si entrás en un momento de oportunidades, te deja cerca del 15 por ciento anual en dólares. Por otra parte, estamos analizando negocios inmobiliarios en España y ya estamos bastante avanzados.

-¿Por qué mira Europa?

-Vuelvo a buscar la diversificación porque ya se está hablando de la banca digital. Esto significa que las sucursales bancarias serán más reducidas en un futuro. No será en forma inmediata, pero en diez o veinte años habrá cambios. Y la realidad es que en España hay espacio para realizar buenos negocios porque los bancos cierran contratos de largo plazo, a 40 años y los fondos de inversión que compraron en plena crisis las locaciones en las que se instalan esas entidades se están queriendo hacer de liquidez y están comenzando a vender las propiedades. Y lo más atractivo aún es que se pueden comprar con créditos que tienen una tasa que ronda el 2 por ciento. Esto significa que se pueden pagar con el mismo alquiler que te pagan. Es decir es un negocio de renta y financiación.

-¿Cuál es la renta anual del negocio de retail en España?

-Oscila entre el 4,5 y el 5 por ciento anual en dólares pero la gran ventaja es que se puede pagar comprar financiado a tasa baja.

-En ese caso, también tendría la amenaza de los cambios en las sucursales bancarias.

-Es verdad por eso estoy mirando también dos locaciones en Palma de Mallorca que están destinadas a cadenas de supermercados. En este caso tenés contratos garantizados a 12 años. El objetivo es invertir cerca de 20 millones de euros en España.

-En oficinas, sus inversiones están en Puerto Madero. ¿Fue un buen negocio?

-Si, esa es una zona sin oferta de metros, hay consultas, los alquileres rondan los US$30 por metro cuadrado y no se consigue nada en venta por menos de US$5000 el metro cuadrado.