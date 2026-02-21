Cómo será el barrio de California construido por robots: casas en venta desde US$375.000 y “a prueba de balas”

El condado de Yuba albergará la primera comunidad impresa en 3D de California. El desarrollo está ubicado en la localidad de Linda. La primera casa de la zona residencial ya está a la venta, mientras otras dos avanzan en distintas etapas de ejecución. La empresa prevé finalizar el conjunto en junio de 2026.

¿Cómo son las casas impresas en 3D de California y cuánto cuestan?

El complejo de viviendas se construye con robots de impresión 3D desarrollados por 4Dify, la empresa responsable de la obra.

Las estructuras se levantan capa por capa y están hechas principalmente de hormigón. La vivienda que ya está en venta por 375 mil dólares tiene 93 metros cuadrados, informó CBS News.

La empresa prevé completar cinco viviendas antes de junio de 2026

El fundador de la empresa Nan Lin explicó al medio citado que realizaron “pruebas balísticas” en las que dispararon con ametralladoras proyectiles y aseguró que sus paredes son “a prueba de balas”.

El tiempo que tardan los robots en construir cada vivienda

La primera unidad demoró 24 días en completarse. Sin embargo, la constructora proyecta reducir ese plazo a medida que el equipo perfecciona el proceso.

Lin indicó que prevén imprimir las próximas cuatro casas en tan solo diez días. Además, precisó que un mismo equipo de cinco personas puede construir entre diez y 12 viviendas al año.

El empresario explicó que este sistema permite ahorrar aproximadamente dos meses de obra por cada unidad en comparación con el método tradicional.

La primera casa, de 93 metros cuadrados, se imprimió en 24 días CBS News

Qué tan resistentes son las casas 3D en California

Lin afirmó que las casas impresas son más resistentes y eficientes que las convencionales. A su vez, explicó que “debido al grosor de las paredes y a la transferencia de energía entre una pared de hormigón y una de madera, la eficiencia energética es extremadamente alta”.

En ese sentido, señaló que el beneficio es que se reduce a la mitad “la factura de energía y el costo del seguro”.

El condado de California que dijo que sí a la comunidad de casas 3D

Lin, oriundo de Sacramento, enfrentó trámites burocráticos que le impidieron iniciar allí la construcción. En contraste, destacó la apertura de las autoridades de Yuba para avanzar con el proyecto.

El empresario afirmó que tiene “muchas cosas buenas que decir” sobre la jurisdicción donde se emplaza el desarrollo y que “no sabía que iban a ser tan acogedores.

El valor inicial de la vivienda es de 375.000 dólares CBS News

La empresa se expandirá a Sacramento, el Área de la Bahía y el sur de California.

La gran inauguración del condado construido por robots

La compañía comenzó la construcción de la segunda y la tercera casa la primera semana de febrero de 2026.

Las próximas unidades podrían completarse en apenas diez días CBS News

En ese momento, Lin detalló que la segunda unidad estaba a mitad de camino y que en la tercera apenas habían comenzado a ejecutar los cimientos. Según el desarrollador, se espera completar la comunidad de cinco viviendas en junio.