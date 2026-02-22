En el barrio porteño que se ideó con Harvard se construirán 1000 viviendas

En los últimos años el Barrio Olímpico se convirtió en una de las zonas con mayor proyección de crecimiento y el 2026 no será la excepción, ya que está prevista la construcción de más de 1000 nuevas viviendas para aproximadamente 3250 personas.

Hoy el barrio cuenta con 1159 hogares construidos y un proyecto de venta de lotes que se ha ido mejorando con el correr de los años. En base al crecimiento de la inversión privada en esta zona, el histórico de ventas muestra que en su totalidad ya se han vendido 27 lotes, de los cuales 19 se subastaron entre 2024 y 2025 a través del Banco Ciudad.

Una vista aérea del Barrio Olímpico IVC

Entre los beneficios se destacan la posibilidad de pago de los lotes en 12 cuotas bimestrales, debiendo solamente pagar de contado la seña del 30% o las líneas crediticias tanto para el desarrollador como para el comprador, con tasa preferencial para el polígono del Barrio Olímpico.

Y a esto se sumó la incorporación del Certificado de Capacidad con Constructiva Adicional en el Código Urbanístico: el Barrio Olímpico funciona como emisor de metros y la posibilidad de utilizar la Ley de Vivienda Asequible (Ley 6137), lo que exime del pago de ciertos sellos y tributos, y de la obligación de construir cocheras, siempre que las unidades funcionales se vendan a un 80% del valor del mercado.

La proyección del Barrio Olímpico

Hacia el futuro, se estima que la consolidación de los lotes aportará 1080 nuevos hogares al tejido residencial, sumando además una manzana destinada específicamente a un hipermercado.

Para el transcurso de este año se prevé también la subasta de lotes para la construcción y explotación de estacionamientos, lo que va a permitir un refuerzo en la operatividad del sector. El objetivo es que el Barrio Olímpico continúe su desarrollo como núcleo urbano estratégico al integrar y fusionar infraestructura de servicios con vivienda de calidad.

Una de las plazas del Barrio Olímpico Barrio Olímpico

La historia del barrio y las nuevas iniciativas

El espacio nació como lugar de residencia para 7000 atletas y entrenadores durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de la Ciudad y luego, las más de mil viviendas de uno, dos y tres ambientes se adjudicaron a familias con créditos a 30 años. Ahora, con el proyecto Visión Sur no sólo se incluye la ampliación del Barrio Olímpico sino el desarrollo de toda la zona donde viven más de 700.000 personas.

Más allá de esta nueva etapa de crecimiento del proyecto, el objetivo es seguir generando más viviendas, un nuevo trazado logístico y más servicios y entretenimiento en una alianza con el sector privado que transforme al sur porteño.

Puntualmente en el Barrio Olímpico ahora viven aproximadamente 3400 vecinos, pero su alto potencial en infraestructura lo coloca dentro de las proyecciones más grandes, ya que será el hogar de más 10.000 nuevos vecinos. A esto se le suma el crecimiento económico del barrio que hoy tiene 40 locales comerciales.

En el Barrio Olímpico ahora viven aproximadamente 3.400 vecinos Barrio Olímpico

El concepto de macroesquinas

Para potenciar el crecimiento del lugar, ya se creó un espacio común dentro de la grilla existente del sitio, destinado a la activación deportiva, recreativa, cultural y de innovación. Este sitio, denominado “macroesquina”, implicó la construcción de una plaza con diferentes atractivos, como juegos para chicos, espacios de permanencia y una cancha multifunción.

En la gestación del Barrio Olímpico se trabajó con la Universidad de Harvard y la Universidad de San Martín (UNSAM). El objetivo: lograr un barrio resiliente y saludable.

Las macroesquinas proponen la conversión de una intersección estratégicamente ubicada que priorice el uso peatonal, la sostenibilidad y la interacción social, sin dejar de lado el flujo vehícular GCBA

“Se aplicó un proceso participativo que involucró a vecinos, referentes del barrio y del Gobierno de la Ciudad”, cuenta Santiago López Medrano, presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, quien agrega con respecto a la participación público-privada: “Seguimos promoviendo inversiones privadas para la construcción de nuevas viviendas, comercios y un área logística en el barrio más nuevo de la Ciudad, junto con obras de mejora del espacio público”.

En ese sentido, Marcelo Di Mario, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, cuenta que con la subasta de nuevos lotes en el Barrio Olímpico se prevé en el corto plazo la construcción de nuevas viviendas: “Estimulamos a desarrolladores e inversores en real estate, ofreciéndoles beneficios para la construcción y posicionándonos como interlocutores entre las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad. Esto les permite agilizar de forma más eficiente los permisos de obra, las inscripciones y la relación con las empresas de servicios”.

Un lote libre listo para el desarrollo en el Barrio Olímpico Barrio Olímpico

El crecimiento del sur porteño

Todos los avances dentro del área ubicada en Villa Soldati se enmarcan dentro de este programa integral que tiene como foco el crecimiento sustancial del sur porteño y que ya ha tenido otros hitos importantes como la construcción de un hotel dentro del Parque Olímpico, un espacio de última generación preparado para recibir a deportistas, turistas y espectadores de los grandes eventos zonales.

Su ubicación estratégica lo sitúa a metros de donde ocurren los grandes espectáculos del área: el Estadio Mary Terán de Wiss, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (que será modernizado completamente) y el Parque de la Ciudad, entre otros.

Un proyecto que también mejora y beneficia los accesos a otras entidades ubicadas dentro del Parque, como el Instituto Universitario de Seguridad (IUSE), que tiene más de 4000 estudiantes, y a la primera universidad privada de la zona suroeste, la Universidad Evangélica, que comenzará las clases en marzo.