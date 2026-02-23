Es estadounidense y compró un pueblo entero en España por US$365.500

España es un destino conocido por sus paisajes, playas y naturaleza, pero también por sus pintorescos pueblos escondidos entre los montes. Aunque es un país muy codiciado por los turistas, aún quedan aldeas escondidas con pocos habitantes, sobre todo en el centro del país, con el mismo atractivo.

Fue de uno de estos territorios del que se enamoró el estadounidense Jason Lee Beckwith. Sin antes haber pisado Europa y sin saber español, el hombre supo que su destino estaba en suelo ibérico.

A través de Idealista, una plataforma de alquiler y venta de casas, vio un anuncio insólito: vendían una aldea entera deshabitada en una de las nueve provincias que componen la comunidad autónoma de Castilla y León. Salto de Castro es el nombre del territorio, dentro de la provincia de Zamora, y en la frontera de Portugal, que fue adquirido por la módica suma de €310.000 (US$365.500). “Aunque suene a loco supe que ese era mi futuro”, confesó el nuevo propietario en una entrevista con la agencia EFE.

Salto de Castro, un pueblo abandonado en la provincia de Zamora, España, que se vendió por 310.000 euros wikicommons

Los planes de Beckwith

Jason Lee Beckwith no es principiante en el rubro hospitalario, ya que antes ya se había desarrollado en este negocio: era propietario de un hostel en California. En 2024, estaba buscando una nueva apuesta turística, junto con su mujer Ana Cristina Machado, y es ahí cuando encontraron esta oportunidad. “No me traigo California a Zamora, la dejo atrás y mi vida estará en España”, declaró Beckwith al diario español El País.

Jason Lee Beckwith adquirió el pueblo en el 2024 Instagram

El estado actual del pueblo

El pueblo cuenta con 44 viviendas, además de un bar, una iglesia, una escuela, un antiguo cuartel de la Guardia Civil, una piscina, zonas deportivas y un hotel en el que se podrían hacer 14 habitaciones, según detallan desde Idealista, quienes agregan que hay un embalse en el cual podría funcionar un barco turístico.

El pueblo cuenta con 44 viviendas, bar, iglesia, escuela, cuartel de la Guardia Civil, piscina, zonas deportivas y un hotel Instagram

El pueblo, bajo el mando de su nuevo propietario, tiene una cuenta en la red social Instagram donde muestra los paisajes, edificios y el proceso de restauración. Es a través de esta plataforma, a fines del 2025, donde se publicó un anuncio sobre la búsqueda de inversores: “Comenzar a reunir los €5.000.000 a €7.000.000 de euros necesarios para restaurar todo”.

Beckwith planea mantener la arquitectura original y recuperar la esencia del pueblo: “Este proyecto creará empleo, revitalizará el patrimonio y fomentará el turismo sostenible en el oeste de España. Acompáñanos en la reconstrucción de Salto de Castro: reviviendo un pueblo y renaciendo un mundo”, comenta en su red social.

Un pueblo sin habitantes

Salto de Castro supo ser un pueblo repleto de vida. Construido en 1946 por Iberduero, actualmente Iberdrola (una empresa dedicada a la producción, distribución y comercialización de energía), tenía un objetivo claro: proporcionar vivienda y servicios a las familias de los obreros que trabajaban en la construcción de una presa, según explican en La Lista Roja, una herramienta de participación social creada con el fin de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español.

Salto de Castro fue construido en 1946 con el objetivo de proporcionar vivienda y servicios a las familias de los obreros Instagram

“Su construcción fue de vital importancia debido a la fuerte crecida de la demanda de energía eléctrica que se produjo en España en esa época”, indica el archivo Histórico de Iberdrola y la Industria Eléctrica en España.

Sin embargo, en 1989 trasladaron a la Guardia Civil, y a los pobladores, a otra zona, y la localidad quedó vacía.

La suerte de Salto de Castro no mejoró durante los años, a principios de los 2000 una familia adquirió el pueblo con el objetivo de transfórmalo en un espacio turístico, pero con la crisis del 2008 no pudieron llevar a cabo su plan.