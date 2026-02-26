COMU. El nuevo y cautivante edificio del Bajo Belgrano

Si hay una zona que en los últimos años consolidó y expandió su oferta gastronómica y cultural, esa es sin duda el Bajo Belgrano, con el renovado Barrio Chino y el corredor de Avenida Libertador como principales estandartes Y allí, en la estratégica esquina de Migueletes y Mendoza, se desarrolla COMU, un nuevo emprendimiento residencial con una filosofía distinta: flexibilidad para que sus residentes exploren las formas de vivir que mejor se adapten a sus necesidades.

La cercanía con avenidas principales como Libertador y Figueroa Alcorta facilita la conexión con otros puntos de la ciudad, mientras que la proximidad a Barrancas de Belgrano y al Parque 3 de Febrero incorpora grandes áreas verdes al entorno cotidiano de los futuros residentes. Pero lo que realmente distingue a este proyecto es su arquitectura, que busca que cada unidad pueda configurarse según las necesidades de sus ocupantes, integrando interior y exterior a través de balcones y terrazas que funcionan como extensiones naturales de los espacios domésticos.“Con COMU quisimos alejarnos del concepto aspiracional, tan propio del Real Estate. Buscamos hacer algo más natural, hablarle a una comunidad que trata de manejar su espacio como quiere, más que aceptar que te digan cómo tenés que vivir”, explica Sebastián Dubie, uno de los socios del proyecto, junto a Horacio Bossi y Gustavo Menayed.

El edificio desarrolla su programa a partir de la relación entre espacios interiores y exteriores, y refuerza ese vínculo con la una vegetación que abraza la estructura. Cada unidad cuenta con un abalconamiento perimetral que funciona como transición entre el adentro y el afuera, un gesto que se repite en los nueve niveles del proyecto, incluidos los dos últimos pisos con retiros. En total, se proyectaron cincuenta y cuatro viviendas y dos subsuelos de cocheras. La planta baja se libera por completo para un local gastronómico que busca integrarse al barrio y sumar actividad al espacio público.

“Todas las unidades tienen balcones superiores a los convencionales y aberturas de piso a techo. Tratamos, de alguna manera, de que el exterior se meta en el adentro. Y luego desarrollamos unas 20 unidades en las que el living ocupa todo el frente, separándolo de la habitación con unos fenólicos”, detalla Dubie.

Los amenities, por su parte, acompañan esta lógica de apertura y convivencia con el entorno. COMU incorpora espacios de trabajo compartido, una terraza común con parrilla y una pileta con vistas panorámicas sobre Bajo Belgrano. Al igual que en las unidades, la vegetación es protagonista en las áreas comunes, donde actúa como barrera climática natural y aporta una identidad visual coherente con el resto del edificio.

El paisajismo es otro de los ejes centrales del proyecto. La fachada noroeste y noreste queda envuelta por especies caducifolias que aportan privacidad, filtran la luz y regulan la entrada del sol según la estación: en invierno permiten mayor asoleamiento y en verano generan sombra y ventilación. Especialistas en flora autóctona diseñaron la disposición de las plantas en los balcones, seleccionando especies de bajo mantenimiento que se adaptan a distintos climas, atraen mariposas y perfuman los balcones jardín durante la floración.

Con Toribio Achával como inmobiliaria intermediaria, hoy quedan solo 14 unidades de las 53 originales (y solo dos de 3 ambientes). Se ofrecen con anticipo del 20% y 18 cuotas y la fecha de entrega está estimada para mayo de 2027. El valor promedio del m2 es de USD 3500.

“Para COMU estamos asociados con Portland, somos como una unidad joven dentro de este gran grupo, desarrollando proyectos de otra escala y con mucho más detalle en lo arquitectónico”, concluye Dubie.

