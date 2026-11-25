En París nadie piensa en demoler un edificio con historia. Se renueva el interior, como instalaciones, cocinas y baños, al tiempo que se conserva lo que no se puede volver a fabricar: la fachada, la escala, el barrio. Madrid hizo lo mismo en Salamanca y Chamberí, donde los pisos rehabilitados en edificios clásicos están entre los más buscados de la ciudad.

Ahora, en Buenos Aires, ese modelo también empieza a ganar terreno justamente donde ya casi no queda suelo para construir. Barrio Parque y Palermo Chico, con sus embajadas, residencias y calles arboladas, son el caso más claro: un tejido consolidado donde un lote libre es una rareza y donde lo que se valora es, precisamente, lo que ya está.

Ahí, en José León Pagano 2634, entre Barrio Parque y Recoleta, Folken terminó la puesta en valor integral de un edificio clásico de construcción noble. Se renovaron las instalaciones y los revestimientos; cada unidad tiene cocina y baños nuevos; y el edificio sumó un piso completo de bienestar con hidromasaje, sauna seco, sala de masajes y gimnasio. El proyecto fue diseñado por el galardonado Estudio Montevideo.

“Un edificio así tiene una calidad y una ubicación que hoy no se pueden replicar. Lo que hicimos fue sumarle todo lo que se espera de uno nuevo, sin perder su carácter”, explica Sergio Kompel, fundador de Folken y tercera generación de una familia de desarrolladores que lleva entregadas decenas de proyectos. “En Europa eso se considera un producto superior al de obra nueva. Acá recién lo estamos descubriendo”, agrega.

La oferta incluye unidades de uno y dos ambientes y un penthouse de dos dormitorios con terraza. Todas tienen balcón propio y hay pocas unidades por piso. La planta baja suma un meeting lounge para recibir sin abrir el departamento, además de un laundry común.

Una renta de hasta el 12% anual en dólares

El principal atractivo para el inversor está en los números. Según las estimaciones de Folken, las unidades destinadas a alquiler temporario pueden alcanzar una rentabilidad bruta de hasta el 12% anual en dólares sobre la inversión, alrededor del doble de lo que rinde un alquiler tradicional promedio en la ciudad.

La explicación está en la ubicación. El edificio está a metros de Av. Libertador y de la Biblioteca Nacional, muy cerca de la estación Las Heras de la línea H, del Museo Nacional de Bellas Artes y de los Bosques de Palermo.

Esa combinación sostiene dos demandas distintas. Por un lado, el turismo de alto poder adquisitivo que busca alojarse en el corredor cultural de Recoleta y Palermo. Por el otro, los diplomáticos y ejecutivos extranjeros que quieren vivir cerca de las principales embajadas y alquilan a largo plazo.

“Es la zona de la ciudad donde la renta temporaria consigue las mejores tarifas y tasas de ocupación, y donde el alquiler de largo plazo tiene los valores más altos”, señala Kompel. Es decir, se trata de unidades chicas en la mejor ubicación, exactamente lo que ese público paga. Y a la renta se le suma un activo con alto potencial de revalorización.

Escriturar hoy y cobrar desde el primer mes

A diferencia de un emprendimiento en pozo, las unidades están terminadas y en condiciones de escriturar de inmediato. Folken ofrece pagar el 50% a la escritura y el saldo en 36 cuotas fijas en dólares, por sistema francés, con una tasa del 8% anual. Al poder escriturarse, las unidades también son aptas para crédito hipotecario bancario.

“El comprador escritura y, desde el primer día, disfruta la unidad o la alquila. No espera dos o tres años ni asume el riesgo de la obra”, dice Kompel. “Y la renta trabaja a su favor: bien alquilada, la unidad puede cubrir cerca de dos tercios de la cuota. En la práctica, el departamento ayuda a pagarse solo”, concluye.

Las unidades pueden visitarse con cita previa. Más información en folken.com.ar, por WhatsApp al +54 11 3827 0749 o en info@folken.com.ar.

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