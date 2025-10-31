Northbeach: El increíble “Pueblo de Mar” de la Costa argentina no para de crecer

Con su diseño arquitectónico que integra naturaleza, confort y bienestar, Northbeach se consolida como uno de los emprendimientos más destacados de la costa argentina. El desarrollo del Grupo Cioffi, ubicado a tan solo 4 km de La Frontera de Pinamar, se despliega sobre 274 hectáreas con 1,2 km de playas exclusivas, conformando un verdadero “Pueblo de Mar” pensado para disfrutar en familia, con tres barrios de casas y seis villas totalmente consolidadas.

“Despertar con el sonido del mar y el aroma del bosque ya es una realidad para muchos”, cuenta la arquitecta Gisela Scerbo, pieza clave en el desarrollo que no para de crecer. “Todo fue concebido para que las familias encuentren un lugar donde puedan descansar, disfrutar y sentirse seguras durante sus vacaciones. Cada detalle —desde la ubicación de los edificios hasta el diseño del paisaje— busca transmitir tranquilidad y armonía”, agrega.

El crecimiento de Northbeach es constante. A las Villas ya terminadas y entregadas se suman dos en construcción y dos más próximas a comenzar, además de una nueva villa frente al golf. “Hoy quedan muy pocos departamentos en venta y algunos lotes. La séptima villa frente al mar está muy avanzada y totalmente vendida. Muy pronto estaremos lanzando dos más en una ubicación privilegiada”, comenta Adolfo Cioffi, fundador del Grupo Cioffi.

Pero más allá de su completa infraestructura, lo que distingue a Northbeach es un entorno natural cuidadosamente preservado. Desde los inicios, el proyecto respetó la biodiversidad de dunas y bosque costero. “Se implantaron especies autóctonas y hoy la vegetación ya conforma un paisaje maduro, un microclima especial con lagunas donde pueden verse distintas especies de patos y garzas”, explica la arq. Scerbo.

A ese entorno se suma el servicio de playa, que ofrece reposeras, palapas, toallones y un nuevo Parador frente al mar, pensado para que los residentes y visitantes puedan disfrutar del paisaje con comodidad, sin perder la conexión con la naturaleza. Este espacio refuerza el espíritu del proyecto: el placer de vivir el mar con serenidad y confort. “Se ha gestado algo muy lindo. Es un desarrollo pensado desde el inicio como una pequeño Pueblo, donde cada espacio tiene sentido y cada vista fue planificada”, describe Cioffi.

Ubicado sobre el km 378 de la Ruta 11, Northbeach ofrece departamentos frente al mar de uno a tres dormitorios, con amplios balcones y vistas abiertas. Sus amenities incluyen piscinas de arena, solárium, cancha de golf de 9 hoyos, fútbol, tenis, pádel, básquet, rugby, pileta climatizada cubierta y un completo Club House, además de un centro comercial con todos los servicios.

En Northbeach, el diseño y la naturaleza se combinan para ofrecer unas vacaciones tranquilas, seguras y llenas de bienestar. Un lugar donde el mar, el bosque y la arquitectura se encuentran para crear un estilo de vida único.

Para más información sobre Northbeach, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491122680002

