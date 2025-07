“Nunca había visto algo así”: la experiencia que conecta a estudiantes con el corazón de la industria

“La crisis de la educación le impone un límite al desarrollo productivo e industrial de la Argentina”, comentó Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, en el cierre del ya tradicional Día de la Educación Roberto Rocca, la iniciativa que desde 2022 impulsa la compañía en las comunidades donde opera. Rocca agregó que “los estudiantes que tienen una experiencia profesionalizante, y ven una industria, se imaginan una vida dentro de los marcos productivos. Ven un camino, ven futuro. Entre todos podemos elevar la agenda sobre el sistema educativo“.

Este año, entre otros temas, el Día de la Educación hizo foco en un actor clave: los estudiantes de escuelas técnicas secundarias. “Pusimos prioridad en escuchar a los jóvenes, especialmente a los chicos que están haciendo sus prácticas profesionalizantes en las plantas industriales, porque ese es un puente y una primera experiencia que tienen hacia su mundo laboral”, comentó Erika Bienek, directora global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint.

Un puente entre la escuela y la industria, en primera persona

Uno de los momentos más significativos fue el panel protagonizado por estudiantes y egresados que compartieron en primera persona cómo las prácticas profesionalizantes marcaron su recorrido educativo y vocacional.

Thiara Muñoz, estudiante de Ingeniería en Petróleo en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, fue una de ellas. Criada en la ciudad de Añelo, becaria Roberto Rocca durante toda la secundaria –que finalizó con promedio 10–, Thiara participó del programa GenEra Neuquén, una iniciativa impulsada por Tecpetrol junto a Vista. Como parte del programa, cursó la formación básica para operador en pozos no convencionales de la industria de gas y petróleo, que incluyó visitas a yacimientos. “Fue una experiencia única, que me abrió la mente. Me di cuenta de que el futuro está en la industria energética”, dijo ante un auditorio atento. “GenEra me enseñó muchísimo. En los yacimientos vimos cómo lo que aprendíamos en el aula se aplica directamente en el campo”, agregó.

Nicolás Tribuiani, de 18 años, estudiante de Electromecánica en la Escuela Técnica N.° 2 de San Nicolás, también compartió su testimonio. Becado Roberto Rocca desde hace cuatro años, Nicolás realiza actualmente una práctica profesionalizante en Ternium, la empresa del Grupo Techint que produce chapa para usos industriales, como parte del programa Gen Técnico. “Me emociona estar en la fábrica. Nunca había visto un entorno así: todo tiene otra dimensión”, contó. También valoró el aprendizaje colectivo: “Uno de mis compañeros operarios es bueno soldando, otro con la mola, otro en mantenimiento con lubricantes. Aprendí un poco de cada uno”.

Desde Campana, María Luján Lladó, egresada de la Escuela Técnica Roberto Rocca y hoy estudiante de Bioingeniería en el ITBA, compartió un recorrido atravesado por la curiosidad y el compromiso. Participó de un programa de liderazgo y emprendedurismo de la Fundación Fulbright en Estados Unidos y realizó una pasantía en el área de Ambiente en la planta de Tenaris. “Todos los proyectos en los que participé desde la escuela me ayudaron a identificar qué me gusta y cómo quiero encarar mi futuro profesional”, expresó. Confesó que, cuando ingresó al secundario, no sabía siquiera qué era una escuela técnica. Pero a lo largo de los años, fue sumándose a distintas propuestas, entre ellas, clases informativas del ITBA que terminaron de orientar su vocación: “Sabía que quería estudiar una ingeniería, pero no cuál. Bioingeniería fue la que ganó”.

Por último, Aurelia Meloni, de 21 años y hoy tutora de prácticas profesionalizantes en Tenaris, cerró el panel con una mirada desde la experiencia. Técnica egresada de la UTN y actual estudiante de Ingeniería Química, comenzó su recorrido en la Escuela Técnica N.° 1 Luciano Reyes, también en Campana. En 2022 realizó prácticas en el área de Servicios Generales de Tenaris y, al año siguiente, ingresó formalmente a la empresa. “Al principio dudé de participar en Gen Técnico porque no veía la conexión entre la química y una fábrica. Pero vivirlo me cambió la perspectiva, me abrió la cabeza”, relató. Hoy, como tutora, busca transmitir esa misma posibilidad a otros jóvenes.

“Los valores de la cultura industrial son esenciales en la educación: el mérito, la disciplina, una visión a mediano y largo plazo, la racionalidad para encarar los problemas y no la casualidad. Miro a la educación como un factor fundamental para el crecimiento industrial del país. Sin industria no hay país. La transformación industrial es un componente esencial de un país, del progreso social, económico y educativo de una sociedad. En el corazón de esto está la educación”, concluyó Rocca en el cierre de la jornada.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.