Por qué algunas casas antiguas tienen puertas muy altas: la historia detrás del diseño

En muchas ciudades argentinas, especialmente en Buenos Aires, caminar por barrios tradicionales como San Telmo, Balvanera o Almagro implica encontrarse con fachadas que conservan puertas sorprendentemente altas, a veces de más de tres metros. Este rasgo, que hoy se percibe como un gesto estético o un guiño vintage, tiene raíces profundas en la historia arquitectónica del país y responde tanto a necesidades funcionales de las casas como a aspiraciones sociales de época.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la ciudad creció con una fuerte impronta inmigratoria. En ese contexto se consolidó la casa chorizo, una tipología que organizaba sus ambientes en torno a patios sucesivos y que dependía de la ventilación cruzada para funcionar. Las habitaciones eran profundas, los muros anchos y las alturas interiores superaban ampliamente los tres metros y medio. Sin cielorrasos bajos, sin sistemas de calefacción o refrigeración y sin materiales aislantes modernos, la altura era un recurso indispensable para regular la temperatura y permitir que el aire circulara.

Casa Néctar, el espacio que creó Toti Quesada en Agüero y Güemes, en una antigua vivienda icónica de Barrio Norte que conserva su puerta y puede notarse su gran altura con respecto a las personas.

No solo las puertas eran altas en las construcciones antiguas sino que también se enmarcaban con diseño de herrería o vitreaux

Samantha Kuperschmit, cofundadora de Kuperdesign Construcciones, lo sintetiza desde la lógica espacial de la época: “Antes, los ambientes tenían grandes alturas y las puertas acompañaban esa escala. Si el espacio era enorme, no tenía sentido reducirlas”. Su explicación apunta a un criterio que hoy puede parecer estético, pero que en su origen fue estrictamente funcional.

La puerta tenía un valor simbólico, como ocurre con la entrada de esta casa del 1800

Sin embargo, la función no era el único motivo. En la arquitectura de principios del siglo XX, la puerta de acceso tenía un rol simbólico: era la primera declaración visual de la vivienda. La clase media ascendente buscaba expresar progreso, estabilidad y cierta sofisticación europea. Una puerta alta, muchas veces de dos hojas, con herrajes trabajados y un dintel ornamentado, funcionaba como un signo de estatus. Kuperschmit lo describe como un gesto deliberado: “Las puertas y las ventanas de las fachadas marcaban un diferencial de diseño. Eran un elemento importante, no algo secundario”. Esa jerarquía se mantuvo durante décadas y definió la imagen de miles de casas porteñas.

El club Blegrano tiene espacios emblemáticos con detalles exquisitos tadeo Bourbon

Con la llegada de la arquitectura moderna, las proporciones cambiaron. Los techos se bajaron, los materiales se simplificaron y la ornamentación perdió protagonismo. Las puertas altas quedaron asociadas a un pasado que, durante buena parte del siglo XX, se consideró anticuado. Pero la tendencia actual hacia la restauración y la revalorización de lo antiguo volvió a ponerlas en escena. En remodelaciones contemporáneas, conservarlas o replicarlas se convirtió en una forma de recuperar identidad y carácter. Kuperschmit observa ese fenómeno en la práctica cotidiana: “Hoy hay una vuelta a lo vintage, y dentro de esa lógica, mantener las puertas grandes ayuda a revivir la esencia de esas casas”.

Otra característica de la época era que las puertas, además de altas, eran dobles

Además del valor patrimonial, hay una razón espacial que sigue vigente: en viviendas que conservan sus alturas originales, achicar la puerta rompe la proporción del ambiente y altera la lectura de la fachada. La escala, en arquitectura, no es un detalle menor. Una puerta alta ordena visualmente el acceso, marca un eje y define la relación entre interior y exterior. Incluso en intervenciones contemporáneas, esa presencia sigue siendo efectiva.

Una puerta alta ordena visualmente el acceso, marca un eje y define la relación entre interior y exterior, como en esta casa ubicada en Olivos Alejandro Guyot

Casa de la Villa, en Devoto, encontró recientemente nueva vida como espacio de gastronomía y eventos MARIANA BOLANA

Las puertas altas de las casas antiguas no son un capricho ni una extravagancia del pasado. Son el resultado de un modo de construir, de un clima, de tecnologías disponibles y de aspiraciones sociales que moldearon la vida urbana. Su permanencia demuestra que, aun cuando cambian las modas y los materiales, ciertos gestos arquitectónicos conservan una fuerza que trasciende épocas.