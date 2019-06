Ramón Lanús: "Me banco la crítica sobre el trabajo que hacemos"

Lucila Lopardo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2019

Desde hace tres años y medio Ramón Lanús es presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y hoy, también, vicepresidente de Procrear. Al directivo no le gusta que se diga que la agencia opera como la inmobiliaria del Estado. "Me banco el comentario o la crítica que hacen sobre lo que hacemos pero eso simplifica nuestro trabajo, le quita valor y no refleja todas las líneas que estamos trabajando", aseguró en un mano a mano con Ignacio Federico, periodista de la nación, durante la cuarta edición del Summit de Real Estate.

Durante la charla, el funcionario repasó los próximos pasos de la agencia. Por un lado, destacó la transformación del Pabellón del Centenario, un edificio de 1910 ubicado detrás del estacionamiento del supermercado Jumbo de avenida Bullrich. "Estaba abandonado y oculto, y hoy se va a generar un proyecto muy moderno que incluye la peatonalización de ese área y más espacios verdes", destacó. También se refirió a cuanto aumentó lo que la agencia recaudaba por alquileres: en 2015 fueron $15 millones. Actualizado por inflación hoy estaríamos hablando de $ 40 millones. Este año creemos que vamos a cerrar entre $900 y $1000 millones solo la línea de alquileres", detalló.

-En las últimas subastas hubo pocos oferentes ¿Les preocupa?

-Con alguna demora y reprogramación vamos vendiendo lo que queremos para financiar las obras que estamos haciendo. Claramente el contexto nos impacta pero el país tiene un potencial enorme en términos de desarrollar el real estate, pero obviamente necesita una macroeconomía sana. El año que pasamos fue complicado pero no tengo dudas que el próximo gobierno que creo y espero sea del presidente Macri va a tener variables macro más sólidas. En este tiempo trabajó en cuestiones de fondo como la Ley de Mercado de Capitales que van a permitir fondear mucho mejor estos proyectos para lo que viene. Con lo cual estamos pensando en el mediano y largo plazo.

-¿Evaluaron lotear en parcelas más pequeñas con tickets más accesibles?

-El portafolio de inversiones que tenemos es variado en términos de tickets hay de pocos millones de dólares a varias decenas. Tratamos de mantener el precio pero, sobre todo nos interesa cómo van a ir cambiando la ciudad a partir de eso. Estamos duplicando el espacio de oficinas en Catalinas, el frente de Retiro va a cambiar, el playón de Colegiales que es un lugar que era un corralón de materiales se integrará a la ciudad.

-¿Analizaron establecer los precios en UVA?

-Lo evaluamos. La verdad es que el segmento de los activos que hoy tenemos en el mercado se valora en dólares y es más fácil para el mercado que el pricing lo hagan en dólares. Sobre la UVA creo que muchas veces los argentinos tenemos la costumbre de autodestruir lo bueno que hacemos y el crédito UVA incluso en un escenario de mucho estrés funcionó bien y se va acomodando. Ahora vamos a sacar desde Procrear una cobertura para el riesgo de la UVA y todos los créditos del sistema la tendrán. Es decir en los casos en los que la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) sea menor a la de la UVA va a haber un fondo de garantía con una prima que vamos a pagarle al banco y, así, el tomador del crédito no va a tener que pagar ese sobrecosto. Nosotros queremos ser parte del proceso y aportar tierra en 34 proyectos urbanísticos que estamos desarrollando en el país. Lo que más sale en los medios es lo que hacemos en la ciudad de Buenos Aires, pero estamos haciendo 34 proyectos distintos. Acabamos de aprobar una modificación normativa en Tres de Febrero para desarrollar nodos de viviendas cerca de las estaciones de tren.

- En AABE hicieron un estudio de ineficiencias de oficinas públicas ¿Cuál fue la principal conclusión?

-El índice más grave daba que el 90% de todos los puestos de trabajo de la administración pública no cumplían condiciones de seguridad. Así encontramos el Estado. Lo que me parece interesante y que va de la mano de eso es el proyecto que estamos desarrollando con el esquema de PPP en Parque Patricios para desarrollar 60.000 metros cuadrados de oficinas. Queremos centralizar oficinas, generar oficinas modernas y bajar costos operativos. Hoy hay organismos que tienen 2000 o 3000 empleados trabajando en dependencias distintas.