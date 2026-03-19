Ránking de plagas: ¿cuáles son los peores bichos que podés encontrar en una casa?

En una casa conviven personas, rutinas, objetos y también una fauna diminuta que muchas veces pasa desapercibida hasta que se vuelve un problema. Las plagas domésticas no solo generan incomodidad: pueden dañar estructuras, contaminar alimentos, afectar la salud y alterar la vida cotidiana. Por eso, cuando se habla de “los peores bichos”, no se trata solo de cuáles resultan más desagradables, sino de cuáles tienen mayor capacidad de multiplicarse, esconderse, resistir y causar perjuicios reales dentro de un hogar.

El ránking de plagas cambia según la región, el clima y los hábitos de limpieza, pero hay ciertos invasores que, por su comportamiento y persistencia, se ganaron un lugar estable en la lista negra de cualquier vivienda.

Las plagas domésticas más comunes

Cucarachas

Las cucarachas suelen encabezar cualquier clasificación por una razón simple: combinan resistencia, velocidad de reproducción y una enorme capacidad de adaptación. Se esconden en grietas mínimas, soportan semanas sin comida y se sienten especialmente atraídas por ambientes cálidos y húmedos. Además, pueden transportar bacterias y alérgenos que afectan a personas sensibles. Su presencia suele ser un indicador de fallas en la higiene o en el mantenimiento, pero incluso en casas ordenadas pueden aparecer si encuentran agua y refugio.

La presencia de cucarachas suele ser un indicador de fallas en la higiene o en el mantenimiento, pero incluso en casas ordenadas pueden aparecer si encuentran agua y refugio.

Hormigas

Las hormigas, aunque menos intimidantes, forman colonias organizadas capaces de invadir cocinas enteras en cuestión de horas. Su fuerza está en el número: una sola exploradora que encuentra una fuente de alimento puede desencadenar una procesión interminable. Algunas especies, como las hormigas carpinteras, incluso dañan estructuras de madera, lo que las convierte en un problema más serio que el simple robo de migas.

Las hormigas forman colonias organizadas capaces de invadir espacios enteros en cuestión de horas

Mosquitos

Los mosquitos representan una amenaza distinta: no dañan objetos ni alimentos, pero sí pueden afectar la salud. En zonas urbanas, el Aedes aegypti es especialmente problemático porque se reproduce en pequeñas acumulaciones de agua y puede transmitir enfermedades. Su presencia dentro de la casa suele estar asociada a recipientes olvidados, humedad y falta de circulación de aire. Más allá de las picaduras molestas, su impacto sanitario los coloca entre los peores visitantes.

Los mosquiteros pueden ayudar a evitar el ingreso de mosquitos a la casa Getty Images

Pulgas y chinches

Las pulgas y chinches de cama integran otro capítulo del ránking, el de los parásitos que se alimentan de sangre humana o animal. Las pulgas suelen llegar a través de mascotas y pueden multiplicarse rápidamente si encuentran alfombras, mantas o rincones donde esconderse. Las chinches, en cambio, son expertas en ocultarse en colchones, zócalos y muebles, y su erradicación es notoriamente difícil. No transmiten enfermedades, pero sus picaduras y la ansiedad que generan las vuelven una de las plagas más temidas.

Las pulgas suelen llegar a las casas a través de las mascotas

Arañas

Las arañas, aunque en su mayoría inofensivas y hasta beneficiosas porque controlan otros insectos, generan rechazo por su aspecto y por la posibilidad —aunque baja— de encontrarse con especies de picadura peligrosa. Suelen instalarse en lugares poco transitados, como altillos, depósitos, rincones del techo, marcos de ventanas o detrás de muebles. En general, su presencia indica que hay otros insectos disponibles como alimento.

Los marcos de las ventanas suelen juntar telas de araña (Fuente: Pexels)

Termitas

Las termitas merecen un lugar destacado por el tipo de daño que pueden causar. A diferencia de otras plagas, no buscan comida en la superficie: trabajan silenciosamente dentro de la madera, debilitando vigas, marcos y muebles. Muchas veces pasan años sin ser detectadas, y cuando finalmente se descubren, el deterioro ya es significativo. Su capacidad destructiva las convierte en una de las plagas más costosas para cualquier hogar.

Roeadores

Los roedores, por último, combinan varios factores que los vuelven especialmente problemáticos: contaminan alimentos, pueden transmitir enfermedades, dañan cables y estructuras, y se reproducen con rapidez. Además, son inteligentes y cautelosos, lo que dificulta atraparlos. Su presencia suele requerir intervención profesional, porque una sola pareja puede originar una colonia en poco tiempo.

Muchos barrios cerrados tienen plagas de ardillas que dañan los cables de la zona

Cada una de estas plagas tiene su propio modo de ingresar, instalarse y expandirse dentro de una casa. Algunas llegan por descuido, otras por factores ambientales y otras simplemente porque encuentran condiciones favorables. Lo importante es entender que la prevención —sellar grietas, mantener la limpieza, ventilar, revisar puntos de humedad— suele ser más efectiva que cualquier intento de eliminación posterior.