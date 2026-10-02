Recoleta vs. Palermo: cuál tiene mejor relación precio-calidad para comprar hoy

La comparación entre Recoleta y Palermo es una de las más frecuentes entre quienes buscan una propiedad de cierta categoría en la ciudad de Buenos Aires. Y es que se trata, sin duda, de dos barrios consolidados, con buena oferta de servicios, conectividad y calidad urbana. Pero, también, tienen perfiles distintos y, sobre todo, diferencias en el valor del metro cuadrado. Esa brecha es lo que permite analizar cuál ofrece hoy una mejor relación precio-calidad para quienes buscan invertir o mudarse.

Los datos más recientes muestran que Palermo es más caro que Recoleta tanto en términos de precio de oferta como en valores de cierre. Según el índice de Mudafy de septiembre 2026, el precio promedio del metro cuadrado en Palermo se ubica en US$2631/m². En los datos oficiales de la ciudad (DGEyC, 1T 2026), por su parte, el valor de oferta asciende incluso a US$3126/m² para unidades usadas de dos ambientes. En cambio, en Recoleta el metro cuadrado baja a US$2459/m² mientras el precio de cierre promedio es de US$2687/m² para unidades usadas de dos ambientes, según la DGEyC (1T 2026). Incluso en relevamientos privados más amplios, como el índice UdeSA–Mercado Libre Inmuebles, Recoleta se ubica en US$2756/m² en agosto de 2026, por debajo de Palermo (US$3421/m²).

Palermo, junto con Recoleta, son dos barrios muy atractivos para inversores y desarrolladores Daniel Basualdo

Desde la inmobiliaria Achaval Cornejo avalan esta tendencia. “Claramente, Recoleta mantiene una ecuación interesantísima en cuanto a precio-calidad porque Palermo retomó valores bastante más rápido después de la pandemia que Recoleta”, sostiene Carola Fernández Berisso, gerenta del sector residencial. “Recoleta sigue siendo hoy un producto muy interesante para comprar porque encontrás muy buenos departamentos que en Palermo estarían a otro precio”, agrega.

Analizando los números, Palermo es entre un 10% y un 25% más caro que Recoleta, dependiendo de la fuente y del tipo de unidad. Esto se explica por la demanda sostenida en subzonas como Palermo Soho, Hollywood y Chico, donde la oferta gastronómica, la vida nocturna y la presencia de desarrollos nuevos empujan los valores hacia arriba. Palermo es hoy el segundo barrio más caro de CABA después de Puerto Madero, según Mudafy. Recoleta, en cambio, mantiene un perfil más estable y homogéneo, con valores altos, pero menos presionados por la demanda joven y por la obra nueva.

Ahora bien, la relación precio-calidad no depende solo del valor del metro cuadrado. También influye el tipo de edificio, la antigüedad, la calidad constructiva, los servicios y el entorno urbano. Y en ese punto, Recoleta tiene una ventaja estructural: su stock edilicio clásico, con unidades amplias, buena calidad de materiales y edificios de categoría en zonas como Plaza Francia, Callao–Pueyrredón o Vicente López. Incluso en los segmentos más caros —como las avenidas Alvear y Quintana, donde los valores pueden superar los US$4000–5500/m²— la calidad arquitectónica es difícil de replicar en otros barrios. Por eso, para quienes buscan departamentos grandes, con buena altura de techos y excelente mantenimiento, Recoleta suele ofrecer más por cada dólar invertido.

Recoleta tiene una ventaja estructural: su stock edilicio clásico, con unidades amplias, buena calidad de materiales y edificios de categoría Fabián Marelli

Palermo, por su parte, ofrece una calidad urbana distinta: más verde, más vida comercial, más oferta cultural y una mezcla de edificios nuevos con PH reciclados y unidades antiguas. La variedad es enorme, pero también lo es la dispersión de precios. En zonas internas de Palermo Viejo, los valores pueden bajar a US$2200/m², mientras que en Hollywood superan los US$3200/m². Esto significa que la relación precio-calidad depende mucho de la cuadra y del subbarrio. En edificios nuevos con amenities, el precio sube, pero también lo hace la calidad de vida para quienes buscan servicios modernos.

Entonces, si el análisis se centra en cuánto se obtiene por cada dólar, Recoleta aparece como la opción más equilibrada. Con valores promedio más bajos y una calidad edilicia alta, permite acceder a unidades amplias, bien ubicadas y con buena conservación a un costo menor que en Palermo. Palermo, en cambio, ofrece mejor proyección de demanda, más dinamismo y mayor potencial de valorización en zonas específicas, pero a un costo inicial más alto.