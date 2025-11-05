RED Soldati: los secretos de un negocio inmobiliario que crece rápidamente

En un mercado inmobiliario que no se detiene, la RED Soldati marca la diferencia: un modelo único que lidera al mismo tiempo el segmento residencial, emprendimientos e internacional (con una alianza estratégica con la firma Fortune International). Innovación, solidez y visión de negocio se combinan para que cada afiliado multiplique sus oportunidades y potencie su crecimiento.

La RED Soldati nació con una visión corporativa clara: construir una organización altamente profesional, donde cada proceso y cada estándar de calidad estén a la altura de las exigencias más altas del mercado. Esta estructura se traduce en eficiencia, confianza y una ventaja competitiva real para cada uno de sus afiliados.

Soldati Vista.

La propuesta se enmarca en el plan de expansión de la firma, que se apalanca en dos estrategias. Por un lado, se trata de la adaptación local a un esquema de red global que ha demostrado ser eficaz para escalar operaciones. Por el otro, se nutre de tecnologías avanzadas que mejoran la eficiencia y la experiencia del cliente, especialmente a partir de las posibilidades que brinda la digitalización en lo que se refiere a manejo de datos, visibilidad de propiedades y procesos de compraventa.

Un modelo exitoso

¿Cómo surgió la idea que impactó en el crecimiento y expansión de la empresa dentro del sector inmobiliario? Según Sergio Soldati, socio a cargo de la RED y representante de la segunda generación de la empresa familiar, se debió principalmente “al crecimiento natural que tuvo la empresa a lo largo de 45 años, al poder de adaptación que aprendimos a desplegar a partir de los vaivenes del mercado argentino y, sobre todo, a la búsqueda de nuevos desafíos que nos permitan dar un salto cuantitativo y cualitativo en la prestación de servicios inmobiliarios aprovechando el prestigio que construimos en todo este tiempo”.

Soldati Puerto Madero.

Una de las grandes ventajas de un modelo de negocio basado en “redes” como el de Soldati es que permite alcanzar una mayor cobertura geográfica y una cartera de propiedades más diversificada. La fusión con prácticas probadas a nivel mundial y la especialización en las necesidades locales ofrece una combinación poderosa: un servicio globalizado sin perder de vista lo que el mercado argentino ofrece y demanda.

Soldati Nordelta.

Para garantizar que la excelencia sea una constante y no una excepción, la empresa creó la Academia Soldati, un espacio concebido para fortalecer una de las bases que definen a una organización profesional: la capacitación y actualización permanente.

Soldati Pilar.

La Academia combina encuentros presenciales y networking con referentes destacados del sector y una plataforma virtual con más de 50 cápsulas temáticas transversales al rubro inmobiliario, que se renuevan y actualizan constantemente en línea con los cambios de la coyuntura argentina. De esta manera, cada afiliado accede a herramientas de formación que potencian su desarrollo y aseguran un servicio de primer nivel.

¿Cómo abrir tu Oficina Soldati?

Para responder a esta y muchas otras preguntas, Soledad Strien, Directora de Expansión, te comparte en una reunión los detalles del modelo de negocio, la inversión necesaria para crear un centro de negocios Soldati, y todo lo que se requiere para conformar y liderar equipos comerciales de alto rendimiento.

Ella señala: “Para liderar con éxito cada Oficina Soldati, se requiere una amplia experiencia en el sector inmobiliario y, sobre todo, una sólida capacidad para formar y liderar equipos de alto rendimiento”.

Además, explica “nuestra estrategia se basa en la calidad del servicio, priorizando la incorporación de los mejores profesionales del mercado argentino, quienes serán responsables de potenciar nuestra presencia en todo el país”.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.