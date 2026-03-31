Mamparas y barandas de cristal templado: diseño a medida que lleva los ambientes a su mejor versión

El fabuloso catálogo con el que Shawer hace pie en la cuarta edición de Experiencia Living deja en claro que la firma argentina se convirtió en una socia estratégica clave para el interiorismo de lujo y los principales estudios de arquitectura

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En un entorno donde la luz rebota sobre el agua, atraviesa los espacios y desdibuja los límites entre interior y exterior, hay piezas del interiorismo que casi no se ven… hasta que se ven. Elementos silenciosos que, sin pretender protagonismo, capturan la mirada y revelan su verdadera dimensión: diseño, precisión y belleza en estado puro. Es en ese punto donde aparecen las mamparas y barandas de cristal templado de Shawer, la firma argentina con 37 años de trayectoria que sabe cómo transformar lo funcional en una particular forma de sofisticación.

La presencia de la marca en Experiencia Living Remeros Beach 2026 lo deja bien en claro: en el minimalismo geométrico de una mampara de cuatro paños; en las barandas que borran la división entre el interior y el paisaje; en el sugestivo juego de luces que aporta un paño calado inspirado en las celosías tradicionales. Distintas soluciones y un mismo lenguaje: hacer visible con calidad y precisión aquello que mejor funciona cuando justamente parece desaparecer.

EXPERIENCIA LIVING SHAWER

“Hace 37 años que estamos en esto, acompañando a arquitectos y desarrolladores en todo el proceso. Vamos, medimos, instalamos y damos mantenimiento. En todo el país e incluso en el exterior. Cerca del 90 por ciento de nuestros encargos son a medida. De ahí que nos metemos en cada proyecto como un socio más, así hablemos de clientes domésticos o edificios enteros”, asegura el propietario y fundador de Shawer, Mario Arrimondi Pieri.

Y agrega: “Tenemos un ecosistema completo de soluciones, desde mamparas y barandas hasta cerramientos y divisores. Pero más allá de la variedad y el diseño, lo que mejor nos define es la calidad y la seguridad: trabajamos con materiales nobles, sustentables y jamás negociamos estándares. Queremos que todo funcione perfecto y que dure en el tiempo.”

Mario Arrimondi Pieri fundó Shawer hace 37 años.

El recorrido Shawer: diseño en acción, espacio por espacio

En Experiencia Living Remeros Beach 2026, los productos de Shawer fueron elegidos por destacados estudios para resolver desafíos arquitectónicos concretos. Así, aparecen integrados en cada ambiente, revelando en el uso su verdadera potencia con precisión técnica, versatilidad y una estética que acompaña. Este recorrido descubre paso a paso cómo cada intervención expresa una faceta distinta de ese universo.

Espacio 001, estudio Patagonia Flooring

La versatilidad como punto de partida: la mampara Dritto, de líneas rectas y perfilería negra, introduce un minimalismo geométrico que dialoga con la calidez del baño. Detrás del vanitory, un paño fijo Mutsharabi suma textura y profundidad sin bloquear la luz. En el exterior, las barandas Kelender M resuelven la seguridad estructural con absoluta limpieza visual, liberando las vistas hacia la laguna.

Mampara Dritto en el Espacio 001 (estudio Patagonia Flooring): líneas rectas y perfilería negra que definen un minimalismo geométrico con carácter.

Espacio 201, estudio C’est Moi

Elegancia y amplitud en clave contemporánea: el frente de ducha Shawer Door, con cristal incoloro y perfilería dorada, aporta sofisticación sin perder liviandad. Sus guías de precisión y deslizamiento suave permiten integrar el espacio manteniendo una luminosidad total.

Detalle dorado en el frente de ducha Shawer Door.

Espacio 301, Adriana Randazzo

La luz como protagonista: el cerramiento corredizo Mutsharabi, inspirado en la celosía tradicional, actúa como un filtro dinámico que tamiza la luz natural, favorece la ventilación y proyecta sombras cambiantes que transforman el ambiente a lo largo del día.

Inspirado en la celosía tradicional, Mutsharabi filtra la luz natural y proyecta sombras cambiantes que transforman el ambiente.

Espacio 303, estudio Línea Neta

Inteligencia aplicada al espacio: la mampara plegadiza de la línea Acqua demuestra que, incluso en superficies acotadas, es posible combinar funcionalidad y diseño. Su sistema permite una apertura amplia y un uso cómodo, sin resignar solidez ni contención.

Mampara plegadiza línea Acqua en el Espacio 303 (estudio Línea Neta): apertura amplia y funcionalidad inteligente que optimiza espacios acotados sin perder solidez.

Espacio 002, estudio Pía Magri

La seguridad como gesto invisible: en diálogo directo con el paisaje, las barandas Kelender M garantizan protección estructural con un impacto visual mínimo. Su sistema de anclaje y resistencia a la intemperie las convierte en un elemento clave para disfrutar del entorno sin interferencias.

Barandas Kelender M: seguridad estructural con impacto visual mínimo, pensadas para integrarse al paisaje sin interferencias.

Un sistema que acompaña, una experiencia que se comprueba

Shawer construye un ecosistema de soluciones que acompaña cada etapa del proyecto. Desde el equipamiento integral del baño hasta los cerramientos, divisores y sistemas de protección, se trata de una propuesta que articula diseño, ingeniería y servicio en una lógica de conjunto. Todo funciona, todo encaja y todo remite a la idea de que la calidad, el diseño y la seguridad sean un punto de partida.

Experiencia Living Remeros Beach 2026 permite ver estos productos en uso, integrados a espacios reales, atravesados por la luz, el movimiento y la vida cotidiana. Es en esa experiencia directa donde verdaderamente se entiende todo lo que Shawer puede aportar a los espacios.

Explorá soluciones a medida para cada proyecto en www.shawer.com

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