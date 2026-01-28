Se conoció el dato de cuánto costará dormir cerca del estadio de la final del Mundial

Aún faltan cinco meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero la variación en los precios de alquiler de las propiedades cercanas a la sede final ya llama la atención. La final de la competición se disputará en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio. Un paquete de tres noches puede alcanzar precios de hasta US$17.000.

En julio de 2026, el MetLife Stadium albergará la Copa Mundial de la FIFA, donde se disputarán partidos históricos y se transformará a Nueva Jersey en el centro del fútbol mundial. Anthony Quintano/Wikimedia Commons

La mayoría de las propiedades con precios más altos están dirigidas a grupos, con estacionamiento y fácil acceso a pie al estadio. Un artículo del New York Post encontró, a través de anuncios de Airbnb, siete alquileres ubicados a 20 minutos del complejo deportivo con precios que oscilaban entre US$13.000 y US$17.000 por tres noches, del 17 al 20 de julio.

Uno de los apartamentos, de dos dormitorios y un baño, ubicado a solo cinco minutos del Estadio MetLife, se anuncia por US$14.500 más impuestos para el fin de semana de la final del Mundial. Según el anunciante, el espacio tiene capacidad para seis personas, lo que representa un costo aproximado de US$2400 con ocupación máxima.