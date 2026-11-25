Si históricamente contratar un seguro para el hogar remitía a coberturas frente a incendios, robos o daños materiales, en los últimos años la mayoría de las aseguradoras incorporaron un servicio novedoso: la asistencia domiciliaria para resolver situaciones urgentes dentro de la vivienda a través de profesionales enviados por la propia compañía. Cerrajeros, plomeros, electricistas, gasistas y vidrieros forman parte de una red de asistencia que puede resultar especialmente útil cuando surge una emergencia fuera del horario habitual o cuando se necesita una solución inmediata en el hogar.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre una reparación de emergencia y una reparación definitiva. Muchas veces los usuarios creen que el seguro cubrirá cualquier trabajo dentro de la vivienda, cuando en realidad estos servicios suelen estar orientados a contener o resolver problemas urgentes que afectan la habitabilidad o la seguridad del inmueble.

Entre las coberturas más habituales aparecen las relacionadas con plomería. Una pérdida de agua importante, la rotura de un caño que provoca filtraciones o un inconveniente que impide el normal suministro suelen encontrarse entre las asistencias incluidas por la mayoría de las pólizas. El objetivo es detener el daño o restablecer el servicio, aunque la reparación integral posterior puede quedar fuera de la cobertura, dependiendo de cada contrato.

Entre las coberturas más habituales están las relacionadas con plomería Shutterstock

Algo similar ocurre con la asistencia eléctrica. Los seguros suelen enviar un electricista cuando existe una falla que deja a la vivienda sin suministro interno, genera riesgo para los ocupantes o compromete el funcionamiento básico de la instalación. En cambio, la renovación completa de una instalación antigua o la incorporación de nuevos circuitos eléctricos generalmente no forma parte de estos beneficios.

La cerrajería es otro de los servicios más utilizados. Las pólizas suelen contemplar situaciones como la pérdida, robo o rotura de llaves, así como problemas que impiden ingresar o salir de la vivienda con normalidad. En estos casos, la asistencia busca restablecer el acceso de manera rápida, aunque determinados cambios de cerraduras o sistemas de seguridad más sofisticados pueden implicar costos adicionales.

Un cerrajero cambiando la cerradura en la puerta de un edificio Fabián Marelli - LA NACION

Los vidrios rotos constituyen otra consulta frecuente. Si una ventana o una puerta vidriada se quiebra accidentalmente y deja expuesta la vivienda, muchas aseguradoras contemplan un servicio de emergencia para asegurar provisionalmente el lugar o gestionar el recambio del cristal. Las condiciones exactas dependen del tipo de póliza y de los límites establecidos por la compañía.

También existen coberturas vinculadas a problemas de gas, desobstrucción de cañerías, asistencia para electrodomésticos e incluso servicios de urgencia relacionados con calefacción o aire acondicionado. No obstante, cada empresa define alcances, montos máximos y cantidad de intervenciones anuales, por lo que resulta fundamental revisar las condiciones particulares de la póliza antes de necesitar el servicio.

Un servicio limitado

Uno de los errores más comunes es llamar a la asistencia para cualquier desperfecto doméstico. Los seguros distinguen claramente entre una emergencia y una reparación de mantenimiento. Una canilla que pierde lentamente, una persiana que funciona con dificultad o una cerradura que conviene reemplazar preventivamente rara vez califican como urgencias. En cambio, una pérdida importante de agua, una falla eléctrica que deja sin luz a toda la vivienda o una puerta que no permite ingresar sí suelen encuadrarse dentro de las situaciones cubiertas.

La rapidez de respuesta es uno de los principales beneficios del sistema. Muchas aseguradoras operan con centrales de asistencia que funcionan las 24 horas y coordinan el envío de profesionales en plazos relativamente cortos. Para el asegurado, esto significa evitar la búsqueda de técnicos en momentos de urgencia y contar con una primera intervención gestionada directamente por la compañía.

Otro aspecto relevante es que algunas coberturas tienen topes económicos. El seguro puede hacerse cargo de la visita y de una parte de los materiales o de la mano de obra, pero si el trabajo supera determinados límites, la diferencia corre por cuenta del asegurado. Por eso, conocer esos montos con anticipación ayuda a evitar sorpresas.