Vela, caballos y un bike park: así es el pueblo de montaña que nace en la costa norte del lago Potrerillos

Fue el sábado 31 de octubre: la costa norte del lago Potrerillos funcionó por primera vez como lo que muy pronto será. Aprovechando el viento térmico de la tarde, los veleros surcaban el espejo de agua, en tanto los buzos bajaban a conocer el lago por dentro y un helicóptero despegaba hacia la cordillera, todo mientras, en tierra, más de 30 jóvenes riders estrenaban el pumptrack de Cantos Bike Park.

Así transcurrió el lanzamiento de Cantos de Miralago, el pueblo de montaña que la desarrolladora Dosados levanta frente al Cordón del Plata, a apenas una hora de la ciudad de Mendoza. “Un lugar pensado no solo para el mendocino, sino para el turismo nacional e internacional”, expresó Carlos Bajach, socio de Dosados, al dar la bienvenida.

Más que un barrio privado, Cantos de Miralago se presenta como un pueblo de montaña contemporáneo cuya arquitectura se concibe en diálogo con el paisaje. El desarrollo cuenta con 80 lotes de entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados: todos con vistas increíbles al lago y la cordillera y acceso directo al área náutica, ecuestre y deportiva del complejo, cuyos servicios están parcialmente abiertos al público.

“Acá lo público y lo privado se mezclan. Cualquiera va a poder venir a comer al restaurante, hacerse socio del Yacht Club, recorrer los senderos o bucear”, explica el arquitecto y socio de Dosados Franco Pérez Magnelli. Y remata: “Realmente pensamos el proyecto como un servicio a la comunidad”. Una invitación a descubrir ese espíritu que también se propone en el spot “El lugar donde nacen tus recuerdos”.

La presentación de Cantos de Miralago permitió intuir cómo será un día cualquiera en el pueblo.

Carlos Bajach toma la palabra acompañado por Bernardo Sottile.

El proyecto, según Bajach, está pensado para el turismo internacional.

“No son cabañas de catálogo”

Los refugios llevan la firma de Juárez D’Ámbola Arquitectos, el estudio especializado en arquitectura de montaña, junto con Dosados. También fueron bautizados con nombres de rocas del lugar (como Andesita, Pizarra o Basalto), pero sobre todo comparten una premisa clave: que cada casa parezca “nacida de la ladera” en vez de solo apoyada sobre ella.

De ahí que las viviendas se acomodan a la pendiente en lugar de aplanarla, toman la piedra y los colores del entorno y de esa forma se abren al lago y a la cordillera. El arquitecto Rubén Juárez D’Ámbola es enfático al afirmar que “no son cabañas de catálogo”.

Las reglas del pueblo también se ocupan del paisaje: las alturas son bajas, las fachadas se revisten con piedras de la zona y los colores son en todos los casos tomados de la roca, mientras que los efluentes se tratan con biodigestores.

La presentación del arquitecto Rubén Juárez D'Ámbola.

Cabalgata camino al lago el día del lanzamiento.

Lote y casa: nada más que elegir

La propuesta está pensada para quien compra a distancia. El comprador solo elige su lote y su refugio, Dosados lo construye y puede encargarse a la vez de cuidarlo y administrarlo.

“En principio es un lugar pensado como segunda vivienda, de fin de semana o como inversión turística –explica Bernardo Sottile, socio de Dosados–, aunque creo que algunos propietarios se van a venir a vivir, ya que hay muy buena conectividad, y quien trabaja desde casa puede tranquilamente hacerlo desde acá”.

Existe, además, una invitación tentadora: los interesados en alguno de los 50 lotes que ya están en condiciones de empezar a construirse pueden quedarse a dormir en Alas de Montaña (los tres refugios fundacionales del pueblo pensados como “estadía de prueba”), coordinando la visita en la web de Cantos de Miralago. Para quienes están en Buenos Aires, el proyecto se comercializa a través de Alem Inmobiliaria y Soldati.

Los refugios Alas de Montaña, ubicados dentro del predio, funcionan como una experiencia para que los interesados puedan hospedarse y "vivir el lugar" antes de decidir la compra de un lote.

La firma Helicoptour ya está comercializando vuelos panorámicos sobre el lago y la cordillera.

Un lugar donde cada experiencia tiene su especialista

Más allá de su entorno natural fuera de serie y de su arquitectura vanguardista integrada al entorno, la propuesta de valor de Cantos de Miralago se sostiene en quién la hace funcionar: esos “aliados especialistas”, expertos cada uno en su terreno de acción así hablemos de vela, buceo, caballos, bicicleta o cocina de montaña.

Yacht Club Mendoza. El decano en vela de la provincia abre en la costa norte del lago una nueva sede con escuela de vela y vela de competencia, y ya avanzó, por lo pronto, con el muelle y la bajada. Dado que el viento térmico sopla en Potrerillos en ventanas regulares de cinco a seis horas diarias –una condición muy poco frecuente–, el lugar se vuelve escenario ideal para vela, windsurf, kitesurf y kayak. “Vamos a traer la escuela de iniciación a la navegación a vela, la escuela de regata y la de Optimist. Y a los socios con embarcación, el club les va a dar las instalaciones para subir y bajar los barcos”, aseguró el capitán del Yacht Club Mendoza, Conrado Céspedes.

Viento Andino. Dado que al nuevo pueblo se podrá acceder también por agua, la firma estará ofreciendo paseos en velero y traslados lacustres entre las costas.

Buceo Aconcagua. El proyecto de la familia Marinaro proyecta un centro de buceo en la costa norte, incluidos bautismos, cursos y buceo en altura. “La costa norte ofrece un contexto con muy buena infraestructura, y además trabajamos muy unidos con el resto de los aliados. Si alguien viene a bucear, el resto de la familia va a poder ir a la pileta, navegar o andar en bici”, adelanta Lucía Marinaro.

El espejo de agua, protagonista de un enclave absolutamente único.

Cantos Bike Park. Otro de los distintivos del pueblo es que cuenta con pistas diseñadas con estándares internacionales, con formatos para todos los niveles y construidas por Construcción Ciclística Mendoza, la empresa de la familia Páez. “Tenemos una pista familiar sin piedras, una réplica de una pista de bicicross, pero en bajada, y un pumptrack para los más chicos, donde toman impulso en cada loma”, explica Juan Cruz Páez, de Cantos Bike Park y Ride Chucky, acerca de los circuitos que ya están construidos.

Jero Páez, rider, atleta Red Bull e integrante de la familia Páez creadora de todo el ecosistema biker de Cantos de Miralago.

Auténtico de Montaña. “Para nosotros es un desafío y un privilegio cocinar en nuestra cordillera: es entender un nuevo ecosistema y el respeto que un lugar así requiere”, advierte Luan Fernández, propietario de Auténtico, el restaurant que frente al lago ofrecerá sabores bien mendocinos con una impronta actual. Mientras se construye, su Cocina Nómade trabaja ya en el lugar como el catering de confianza de Cantos de Miralago y también con el movimiento que generan los veleros.

Luan Fernández (de negro) en la presentación de Cantos de Miralago.

Helicoptour. La firma ya está comercializando vuelos panorámicos sobre el lago y la cordillera.

Posta del Lago. El centro ecuestre del proyecto recupera el espíritu de las antiguas postas de montaña e incluye lugares de pausa, encuentro y partida. Su infraestructura sumará 25 boxes (15 cubiertos, 10 a cielo abierto), monturero, corral de doma circular, arena de riendas, matera con fogón y un conjunto de terrazas con vistas al lago. La idea –explican– es que cada propietario pueda tener su caballo cuidado y a disposición.

Lo que viene en 2027

Los avances del proyecto son visibles. Los caminos y la red de agua están terminados. El Yacht Club avanzó con el muelle y la bajada al lago. Están, también, realizándose ya cabalgatas. Y el pumptrack quedó inaugurado el mismo día del lanzamiento.

Para el año que viene, Dosados prevé iniciar las obras civiles de la sede náutica, el restaurante, el parador del bike park, las guarderías de bicicletas y kayaks, una piscina, una cancha de vóley playero y fogoneros.

El recuerdo de Daniel “el Mocho” Pérez Magnelli.

Hace veinte años, Daniel “el Mocho” Pérez Magnelli recorrió a caballo esta costa y vio lo que todavía no existía: un pueblo de montaña integrado al paisaje y al lago. Hoy, ese sueño sigue adelante y conserva su huella. Como reconocimiento a quien imaginó el proyecto, el puerto turístico de la costa norte llevará su nombre: Puerto Mocho. Como resume Carlos Bajach: “Esto lo soñó él y lo comenzó él. Lo que hemos hecho nosotros es darle continuidad”.

Seguí el perfil de Instagram de Dosados para enterarte las novedades y avances de Cantos de Miralago.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.