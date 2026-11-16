Venden un silo de misiles de la Guerra Fría que funcionaba como una casa: está 55 metros bajo tierra, tiene un túnel y puertas de acero

A la hora de buscar una propiedad, una de las variables más importantes a considerar para muchas personas es la seguridad. Y el North Star Missile Silo ubicado en Carlton, Kansas, parece reunir los requisitos más exigentes en la materia.

Y es que, aunque parezca una broma, no lo es. Un viejo silo de misiles de la Guerra Fría, ubicado 55 metros bajo tierra, acaba de salir a la venta en Estados Unidos por US$1.6 millones.

Ubicado en una propiedad de unas 7,4 hectáreas que garantiza privacidad y está rodeada por cercas de alambre de púas, el North Star Missile Silo cuenta con un túnel subterráneo, puertas blindadas de acero resistentes a explosiones y un centro de mando de dos plantas. El silo original, además, está rodeado por muros de hormigón de casi dos metros de grosor.

Está ubicado en una propiedad de unas 7,4 hectáreas

Diseñado para proteger un misil y a su tripulación frente a un ataque nuclear o un desastre natural, este “refugio antinuclear definitivo”, también conocido como Atlas F Site 550-4, dispone de una entrada situada en la superficie que conduce a la estructura oculta bajo tierra.

“Los dueños compraron la empresa que poseía la propiedad, de modo que este inmueble tan singular venía incluido en la operación”, explicó Ali Schneider, agente inmobiliaria de Real Broker, LLC. “Lo utilizaron como alojamiento de alquiler y también se ha hablado de convertirlo en un centro de conferencias autosuficiente o en un espacio para casamientos. Incluso se ha planteado transformarlo en condominios”, agregó.

La entrada está ubicada en la superficie que conduce a la estructura oculta bajo tierra

El antiguo centro de control de lanzamiento, por ejemplo, ha sido convertido en una vivienda de 232 m2, recientemente pintada, y un túnel de 12 metros la conecta con el silo. La zona residencial, distribuida en dos niveles, cuenta ahora con una planta abierta que incluye un amplio salón, comedor, dos cocinas, dos dormitorios y dos baños.

Otras características destacadas incluyen un sistema de control de humedad, repetidor de señal para teléfonos móviles, internet de alta velocidad y una puerta de acceso de malla metálica de 2,1 metros alimentada por energía solar.

Desde esta escalera se llega a la propiedad Rolling Hills Missile Silo

Según el anuncio, la propiedad ofrece “espacio abundante y condiciones ideales para instalar sistemas de energía solar o eólica”, además de amplias zonas para jardinería, lo que abre la posibilidad de una vida sostenible y completamente desconectada de la red eléctrica convencional.

Pero el North Star Missile Silo no es el único de su estilo a la venta. Otro silo de misiles Atlas E desmantelado, situado en Sprague, Washington, se ofrece a US$1.245.000.