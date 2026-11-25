Las casas prefabricadas e industrializadas dejaron de ser un nicho dentro del mercado de la construcción para convertirse en una alternativa cada vez más considerada por quienes ya cuentan con un terreno y buscan construir en plazos más cortos que los de una obra tradicional. A la expansión de sistemas como steel frame, wood frame, panelería modular y viviendas fabricadas en planta se sumó durante el último año un factor que hasta hace poco era casi inexistente: la aparición de líneas bancarias específicamente diseñadas para financiar este tipo de proyectos.

La oferta todavía es limitada, pues solo son tres las entidades que tienen líneas específicas para la compra de viviendas industrializadas o modulares: Banco Ciudad, Banco Provincia y Banco Hipotecario.

La principal particularidad de estos créditos es que no funcionan exactamente igual que un préstamo hipotecario tradicional. En la mayoría de los casos se estructuran como préstamos personales ajustados por UVA, destinados a quienes ya poseen un lote y necesitan financiar la fabricación e instalación de la vivienda. Esto permite evitar algunos de los costos y trámites asociados a las hipotecas clásicas, aunque también implica plazos más cortos y montos determinados por las condiciones de cada banco.

Banco Ciudad

El Banco Ciudad ofrece actualmente una de las líneas de mayor monto del mercado. La entidad financia hasta $185 millones, con un plazo máximo de 10 años y cobertura de hasta el 75% del presupuesto o factura proforma emitida por la empresa proveedora de la vivienda. La tasa parte de 10,5% más UVA para proyectos que incorporan criterios de eficiencia energética y asciende a 11,5% más UVA para el resto de las construcciones. Además, la cuota inicial no puede superar un determinado porcentaje de los ingresos del solicitante, por lo que la capacidad financiera sigue siendo un requisito central para acceder al préstamo.

El Banco Ciudad tiene una de las líneas con mayor monto del mercado

El interior de una casa prefabricada

Banco Provincia

El Banco Provincia mantiene una línea orientada específicamente a viviendas industrializadas provistas por empresas adheridas al programa. El monto llega hasta $100 millones y puede cubrir el 100% del valor de la vivienda, incluyendo el IVA. El crédito se otorga en UVA, con plazos de entre 12 y 96 cuotas. La tasa es de 9% anual más UVA para quienes perciben sus haberes en la entidad y de 15% más UVA para el resto de los clientes. Una característica distintiva es que los fondos se transfieren directamente al fabricante de la vivienda.

Banco Hipotecario

Por su parte, el Banco Hipotecario también continúa ofreciendo financiamiento para viviendas industrializadas a través de empresas que cuentan con convenio vigente con la entidad. La línea permite cubrir hasta el 100% del valor de determinadas viviendas, con un límite de 50.000 UVA y un plazo máximo de seis años. La tasa es de 15% más UVA y los desembolsos se realizan en dos etapas: una primera entrega para iniciar la fabricación y un segundo pago una vez confirmada la fecha de entrega de la unidad. La entidad amplió recientemente algunas condiciones de acceso y sigue expandiendo su red de fabricantes adheridos, que ya supera las 145 empresas en todo el país.

Se debe contar con un terreno donde instalar la vivienda

Los requisitos para acceder

Más allá de las diferencias entre bancos, existen requisitos comunes. El primero es contar con un terreno apto para la instalación de la vivienda. También es necesario trabajar con empresas homologadas o incluidas dentro de los convenios de cada entidad, ya que los bancos buscan reducir riesgos verificando previamente la solvencia y los antecedentes de los fabricantes.

Otro aspecto importante es que el crédito suele financiar exclusivamente la vivienda industrializada y no siempre contempla gastos adicionales como movimientos de suelo, plateas, fundaciones, conexiones de servicios, cercos o parquización. Por eso, antes de avanzar, los especialistas recomiendan analizar exactamente qué incluye el presupuesto presentado por el fabricante.

Con respecto al resto de las entidades bancarias, si bien cuentan con líneas para construcción, ampliación o refacción de viviendas, no hay financiamiento específico para casas industrializadas. La diferencia es que estos programas fueron desarrollados junto con fabricantes homologados y contemplan la compra de viviendas modulares terminadas o industrializadas, algo que no ocurre necesariamente con los créditos tradicionales para construcción.