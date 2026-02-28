Vida de playa con servicios, seguridad y actividades de club: el proyecto más exitoso de Manantiales cerró la temporada con un sushi sunset

Un sushi sunset de Norimoto frente al mar solo puede augurar cosas buenas. Como el cierre de verano que confirmó la consolidación del que sin duda es hoy el desarrollo más icónico de Manantiales: Selenza Residences & Beach Club. El evento, que se desplegó en las instalaciones del proyecto, cerró una temporada de altísima demanda y respuesta sostenida del mercado, dejando en claro también que Manantiales está cada vez más activo, vivido y elegido todo el año.

Los nuevos bloques residenciales diseñados por el estudio Gómez Platero ofrecen las últimas unidades disponibles con terrazas abiertas hacia el mar, además de apartamentos en planta baja con piscina privada y las tipologías que tan bien sintetizan el ADN de Selenza: vida de playa con servicios, seguridad y actividades de club.

De izquierda a derecha: Francisco Jorge, socio del proyecto; Alejandro Prieto, director de Producción de Altius Group; Josef Preschel, director general de Altius Group; Francisco Ferres, gerente de Proyectos de Punta del Este. cata.andrada

Cuando un proyecto encuentra su momento: Selenza, un caso de éxito en Manantiales

Hay proyectos que simplemente “encuentran su momento”. En Manantiales, la vida de playa dejó de ser estacional para transformarse en una forma de habitar durante todo el año. Ahí mismo Selenza Residences & Beach Club atraviesa hoy ese punto de madurez que distingue a los desarrollos que logran consolidarse.

Por lo pronto, la revitalización ya comenzó: están en marcha las obras de los dos primeros edificios y la puesta a punto que reordena y potencia el conjunto.

El cierre de temporada se desplegó en las instalaciones del proyecto. cata.andrada

El proyecto está a cargo de Altius Group, el principal desarrollador inmobiliario del Uruguay, con sólida trayectoria y fuerte presencia en Punta del Este. La empresa es responsable de proyectos emblemáticos como Atlántico Shopping y More Atlántico (un ícono residencial sobre Avenida Roosevelt) y del recientemente lanzado Nostrum Roosevelt, sobre la Parada 19.

“Luego de la presentación de su nueva etapa, el proyecto comenzó a mostrar señales claras de aceptación: interés sostenido, consultas calificadas y una lectura del mercado que reconoce en Selenza una propuesta inmobiliaria precisa y alineada con las nuevas formas de vivir Punta del Este”, señaló el director de Altius Group, Josef Preschel.

Ubicado sobre la Ruta 10, entre La Barra y José Ignacio, Selenza se organiza como un conjunto de edificios bajos con frentes completamente abiertos al océano. La disposición escalonada de los volúmenes no solo maximiza las visuales al mar, sino que genera a la vez amplias terrazas, pensadas como una extensión natural del espacio interior.

La propuesta residencial se compone de apartamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, todos con terrazas propias con parrillero, además de penthouses y plantas bajas con jardín y piscina privada. Hablamos de unidades diseñadas con cocinas integradas y una relación constante entre interior y exterior, siempre en diálogo con el paisaje.

Dejar que el mar, la luz y el verde sean protagonistas

El éxito de Selenza tiene que ver con haber dado en la clave justa: la sensación de una casa de playa, pero con los servicios, la seguridad y la vida de un club.

La arquitectura de los nuevos bloques sostiene un lenguaje de líneas puras y materiales sobrios que priorizan la durabilidad y la atemporalidad. El diseño busca acompañar el entorno sin imponerse, dejando que el mar, la luz y el verde sean protagonistas de la experiencia cotidiana.

A esta base residencial se suma un conjunto de amenities nuevos y renovados que refuerzan el carácter integral del proyecto: piscina climatizada con carril de nado, canchas de pádel y tenis, servicio de playa, seguridad 24 horas y áreas comunes pensadas tanto para el disfrute familiar como para el descanso. Un esquema que permite distintos modos de uso: residencia permanente, estadías prolongadas o escapadas frecuentes durante el año.

“Ver cómo el proyecto se consolida y es recibido por el mercado confirma que Selenza estaba llamado a ocupar este lugar”, explica Francisco Jorge, socio del proyecto. “Nuestro trabajo –agrega– fue respetar su identidad original y potenciarla, posicionándolo donde siempre debió estar.”

En un contexto donde la costa este uruguaya continúa evolucionando de la mano del crecimiento de Manantiales, Selenza se afirma como un caso de éxito por su coherencia entre arquitectura y producto, programa y estilo de vida.

Más que una novedad, Selenza vuelve a leerse como una referencia de residencias frente al mar. Un proyecto que encontró su tiempo y supo transformarlo en valor real.

Más info en https://www.instagram.com/selenzauy/ y https://selenza.com

