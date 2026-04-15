The North Face inaugura local en Córdoba: así es su colección de temporada

En una ciudad donde la vida urbana convive con el impulso constante de escaparse a las sierras, la llegada de The North Face a Nuevocentro Shopping no es solo una apertura más: es una declaración de contexto. Córdoba, con su geografía híbrida y su comunidad activa, se consolida como uno de los nuevos polos del movimiento outdoor en la Argentina.

La marca global, sinónimo de exploración y rendimiento técnico, eligió este punto estratégico para ampliar su presencia en el país y acercarse a un público que integra cada vez más la aventura a su rutina diaria. Desde el trekking en las sierras hasta el uso urbano de prendas técnicas, la frontera entre performance y lifestyle se vuelve difusa, y ahí es donde esta apertura encuentra sentido.

Un local pensado como experiencia

Lejos de ser solo un espacio comercial, la tienda fue concebida como un punto de encuentro entre la ciudad y la naturaleza. El diseño propone un recorrido que acompaña las distintas etapas de la experiencia outdoor: desde la planificación hasta la acción en terreno.

La curaduría de producto refuerza esa narrativa. Cada sector del local responde a un momento del viaje: equiparse, adaptarse, moverse. La lógica no es solo vender indumentaria, sino construir una experiencia alineada con el espíritu de exploración que define a la marca.

La colección apuesta a capas, abrigo e innovación para moverse en distintos entornos.

La colección que acompaña el movimiento

En paralelo a la apertura, The North Face presenta su colección Otoño/Invierno 2026, una propuesta que cruza innovación técnica con versatilidad estética.

La línea incorpora materiales resistentes al agua, sistemas de aislamiento térmico y diseños pensados para acompañar el rendimiento sin resignar comodidad. Entre los destacados aparecen:

Rainwear : piezas clave para enfrentar climas cambiantes, con foco en impermeabilidad y respirabilidad.

: piezas clave para enfrentar climas cambiantes, con foco en impermeabilidad y respirabilidad. Layering : capas intermedias diseñadas para modular la temperatura corporal según la actividad.

: capas intermedias diseñadas para modular la temperatura corporal según la actividad. Íconos de la marca: prendas que combinan durabilidad, funcionalidad y una estética reconocible.

La paleta cromática refuerza el vínculo con la naturaleza: tonos tierra, verdes profundos y negros dominan la colección, con acentos que aportan contraste y visibilidad, especialmente en contextos de baja luz o condiciones adversas.

Córdoba, nuevo mapa de exploración

la propuesta combina rendimiento, versatilidad y una paleta inspirada en el paisaje natural.

La elección de la ciudad no es casual. Córdoba sintetiza una tendencia en crecimiento: la búsqueda de experiencias al aire libre integradas a la vida cotidiana. Con acceso inmediato a circuitos de trail, trekking y escapadas de fin de semana, el entorno potencia una cultura que prioriza el movimiento y la conexión con el paisaje.

En ese escenario, la llegada de The North Face funciona como catalizador. Más que una tienda, se instala como un hub para quienes entienden la exploración no como excepción, sino como parte del día a día.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.